中共十九大前瞻：中国的邻居都关注啥话题？

图片版权 Reuters Image caption 大中华地区以外的媒体对中共十九大似乎都甚感兴趣。

中共十九大将于10月18日召开。会议还未举行，中国和香港等地的媒体已经开始报道相关的消息。而邻近中国的东南亚国家的媒体也似乎十分关注这个每五年举办一次的会议。

这些媒体的报道对许多话题，包括中国经济未来五年的发展、总书记习近平的反贪行动、以至中共中央纪律检查委员会书记王岐山会否在十九大后续任均有着墨。

有学者对BBC中文表示，这反映随着中国对其它国家的影响力越来越大，各地对中国的社会和政治发展越来越关心。

《权力的游戏》中国版

许多媒体，包括《印度教徒报》（The Hindu）、新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia）均以美国连续剧《权力的游戏》（Game of Thrones，港译《权力游戏》）来比喻习近平过去五年集权的过程。

《澳大利亚人报》（The Australian）中国主编卡利克（Rowan Callick）早前撰文指，最后会夺得王座的人几无悬念。

澳大利亚悉尼科技大学（University of Technology, Sydney）助理教授冯崇义认为，中共领导层在会议召开之前，已经把大问题都决定了，这种“鬼魅的安排”跟其他国家的会议辩论不同。

他对BBC中文说，以《权力的游戏》来形容这个会议是“适合的”。

印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学（Jawaharlal Nehru University）助理教授康尼（Geeta Kochhar）则认为，习近平现在处于一个“交叉点”，他一方面需要继续加固中共的管治和打击贪腐，另一方面又需要继续发展经济，而“一带一路”等鼓励中国公司“走出去”的政策同时又会制造可以酝酿贪腐的空间。

图片版权 Reuters Image caption 王岐山在十九大后的去向备受关注。

王岐山去留

媒体报道的另一个焦点是现年69岁的王岐山是否会打破“七上八下”（即67岁仍可续任、68岁退休）的不成文规定，在十九大后留任。

日本经济新闻（Nikkei Asian Review）早前引述消息指，王岐山可能会转而掌管经济政策。新加坡亚洲新闻台早前也指，如果王岐山留任，将是习近平权力的一个象征。

冯崇义认为，“七上八下”的不成文规定令外界以为中国有“制度化的发展”，中国领导层最终会否打破这个共识而让王岐山留任，关乎中国政治制度化的发展，尤其因为现在“中国制度的后退是一种趋势”。

澳大利亚悉尼大学（University of Sydney）政治与国际关系学系高级讲师陈明璐就认为，中国的政治架构不透明，有许多秘密的规则。她跟BBC中文举例说，外界连政治局的常委人数会否真的减到五人都不清楚。这些都令国际媒体觉得需要弄明白中国的实际情况。

图片版权 Getty Images Image caption 中国与其他国家的贸易关系越来越频密。

经济发展

外媒对中国未来五年的经济发展和改革则看法不一。彭博社早前发出评论文章，指从中国过去数年经济政策判断，外界不应期望中国会有任何改变。巴基斯坦《国际新闻报》（The News）对中国的经济看法则比较正面，并引述路透社的调查指中国经济第四季的增长“依然强劲”。

悉尼大学高级讲师陈明璐则指，中国与其他国家的贸易越来越紧密，对其他国家的影响也随之提升，外界均认为需要更深入认识中国。

贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学助理教授康尼则认为，中国继续改革经济“不能避免”，只是还需要探索改变的方式。她说，中国锐变成一个需要高技术劳工的国家，挑战自然会变成更大。

康尼认为，中国未来的改革方向会是探索如何“把鸟笼做大一些”，让企业有更大的空间发展。但她强调，外界不能对中国改革金融市场和资金流动“抱有太大的期望”。