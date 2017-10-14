BBC中国总编看中共十九大之四：卫星时刻

图片版权 EPA Image caption 这个一党专政的国家 － 有人曾预言绝不可能有创造力，现在正决意创新一切：从超速电脑，到无人驾驶汽车，从生物科学，到移动支付。图为北京武器装备展上的反无人机枪。

编者按：将于下周三召开的中共十九大将决定中国未来五年的发展方向。BBC中国总编凯瑞认为，中共曾历经艰险和危机，如果习近平能解决经济问题，继续清扫党内腐败和压制不和谐声音，西方可能将面临更大的挑战。

今天，北京那座灰砖建造的古老天文台的阴影覆盖在交通拥堵的环路上。古时候，它曾经是中国帝王观察天象的平台。在17世纪中叶，一位欧洲人突然来到中国，带来了比皇室监天师更好的天文器材。这或许就是美国人所说的"斯普特尼克时刻"（也被译为"卫星时刻"）。

当然，真正的"斯普特尼克时刻"发生在1957年，当时苏联发射了世界上的第一颗人造卫星，着实让美国人大吃一惊。有人说，对自由民主的西方世界来说，中国的崛起可以说是一个更大的挑战。竞争不仅只发生在太空、网络世界，或南中国海。在今后五年内，中国将可能成为世界最大经济国。

这一挑战是很多西方人绝没有想像到的。一些人相信，中国的经济增长将不可避免地带来某种社会和政治变化，最终将逐渐使一党集权统治分解。

不过直到目前为止，尚未有任何迹象。有些政府抱怨中国强力的技术转让和扭曲的市场对世界贸易系统是一大威胁。但现在什么非法，什么不公平，都说不响了。

这个一党专政的国家 － 有人曾预言绝不可能有创造力，现在正决意创新一切：从超速电脑，到无人驾驶汽车，从生物科学，到移动支付。

图片版权 Getty Images Image caption 北京也注意掌握舆论发展动向的新媒体。图为习近平会晤Facebook总裁扎克伯格。

政治也没被忽略。中国正在利用大数据和人工智能加强与完善他们的集权统治系统。他们利用最新技术随时随地实时观察监管14亿人的动向，不仅监督设施更加先进，同时宣传也在跟进。

私下里不少共产党官员相信，儒家学说、马克思主义加恐吓的结合是最好的统治系统。他们对美国和欧洲出现的政治困境大加嘲笑，根本瞧不起印度民主制度在国家发展方面所起的作用，在他们眼里，唯一值得他们效仿的国家管理模式是新加坡模式。

正是这样的信心支持着习近平在世界舞台上浓墨重彩地大胆作为。 当美国总统特朗普退回到美国利益第一的小家思维之际，中国却积极投身到世界机制中，展现出自己是全球化倡导者，并为对付地球气候变化做出努力。

当然最重要的受众还是在国内，在习近平作为国家领导人第二届执政揭开序幕之际，对他来说最关键的问题是在经济增长缓慢条件下，他是否能继续推动艰难的经济改革。一些经济学家警告说，在危机出现之前解决问题的时间已经不多了。

但中国共产党一路走来曾历经艰险和危机，如果习近平能解决经济问题，能继续清扫党内腐败和压制不和谐声音，那么自由民主的西方将面临的可能是比"斯普特尼克时刻"更大的挑战。