郎朗一只手玩转卡内基 忽悠？创意？别出心裁？

图片版权 Getty Images Image caption 近日钢琴家郎朗在卡内基音乐厅三人合作弹奏两架钢琴版的《蓝色狂想曲》。

中国演艺界喜欢说"忽悠"，世界著名钢琴家郎朗前几天用一只手弹了《蓝色狂想曲》。这是他技艺精湛、还是把这"忽悠"精神发扬到了古典音乐？

郎朗在纽约卡内基音乐厅，邀请76岁爵士乐大师奇克柯利亚（Chick Corea），和得到郎朗资助的年轻钢琴手兰多（Maxim Lando），三人五手、两架钢琴一起演奏格什温（George Gershwin）的《蓝色狂想曲》。

花样百出

关于人们对郎朗喜欢玩花活的评论网上有很多。郎朗曾对英国《卫报》表示，就像人们接受并喜欢运动员或是好莱坞演员的表现一样，他想要呈现给人们"古典也能酷起来"，还反问道："这样难道不对吗？"

这次郎朗拿一只手弹琴，又出了回奇招。但是这也事出有因。今年4月他宣布左手臂受伤，取消了一系列演出。

郎朗为了给这次"大招"做铺垫，在自己的社交媒体上还特意晒了演出前一天他观看76岁爵士乐大师奇克柯利亚现场表演的照片。

这让人不禁联想起郎朗在此之前的一系列花活展示。

郎朗自创的钢琴课，教学方式也打破常规，户外教钢琴、社交平台秀表情包，让钢琴家郎朗又成了"表情帝"。郎朗对此的回应是："音乐就是可以带来快乐。"

2011年在英国皇家节日音乐厅，郎朗的50架三角钢琴100名琴手，为青少年普及古典音乐的演奏，就让他的脑残粉大饱眼福。他还如法炮制2013年在深圳福田又来了一回。

郎朗的音乐"大招"，应该是从与拉二胡的父亲一起在著名的卡内基音乐厅联袂演出开始的。他当时与父亲合奏中国民乐《赛马》，外界曾有评价说，看这场演出的过瘾程度绝不亚于看场武打。BBC也因为这场音乐会而评价"郎朗很有可能是世界上最伟大的钢琴家"。

新观众

英国皇家音乐学院钢琴系教授黑罗蒂诺夫（Rustem Hayroudinoff）在接受BBC采访时提到，郎朗一直都非常善于在媒体前表现自己，三人五手的新尝试是非常聪明的特技花活。

说郎朗聪明选曲是因为，这回郎朗"飞岩走壁"演特技的曲目《蓝色狂想曲》，即不算是严格意义上的古典音乐，也不算是纯爵士。想要弹好它，还必须得有专业的钢琴功底。

图片版权 Getty Images Image caption 郎朗教9岁琴手弹钢琴。

关键是它的旋律耳熟能详，并且十分代表北美文化，不然导演伍迪·艾伦的电影《曼哈顿》和迪士尼的《幻想曲2000》不会不约而同选中它出现在影片里。

这本身就给严肃的古典音乐加进了娱乐的佐料，而为这样花活买单的就是好这口的新观众。

黑罗蒂诺夫教授说："他们是喜欢郎朗音乐会上的视觉享受，而非传统意义上讲的去"听"场严肃的古典音乐会。"

这与郎朗在自己Instagram上的签名"我相信古典音乐适合每个人"不谋而合。

忽悠？

然而毕业于在北京的中央音乐学院钢琴系，不愿透露姓名的某高校教师，对于郎朗这次的钢琴弹法不认同，他认为，从钢琴专业角度讲，借别人的左手弹琴，十分难协调。因为两只手根本不受一个大脑支配。

朗朗这次演奏会，在他看来是"娱乐明星追求媒体曝光"、忽悠观众，而缺乏艺术家该有的职业责任。

有媒体还质疑，不知道一直认为"音乐可以带来快乐"的郎朗是否也想像12名钢琴家共同弹奏一架钢琴的演出那样，也创造出个"忽悠"世界吉尼斯纪录来。

Image caption 百架钢琴、50名琴手同台的郎朗独特音乐会。

同时学院派的黑罗蒂诺夫却看好郎朗给古典钢琴演奏带来的新鲜气息。他说，在媒体面前恰到好处的秀特技，是"抢镜"的捷径。古典音乐也不一定要和"一本正经"划等号。

他还指出，想要被娱乐的观众，对从音乐中得到启迪或是受到教育并没有兴趣。

就像黑罗蒂诺夫所说："喜欢郎朗演奏风格的人，一定会来看他的音乐会。但来听英国钢琴家安得拉斯·席夫(Andras Schiff)演奏巴赫《十二平均律曲集》的观众，或许就不会喜欢郎朗一只手弹《蓝色狂想曲》。"