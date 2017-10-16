开放探亲30年：蒋经国的"人生谢幕"演出

图片版权 CNA Image caption 国民党举办活动纪念当年开放探亲，但是当年发起外省人返乡探亲的组织，最初却是得到民进党的支持（中央社）

30年前的10月16日，中国国务院回应台湾在前一天开放台湾人民返回大陆家乡探亲，保证来去自由，从此打开了两岸首次正式的民间接触。

当年开放老兵返乡探亲的原由是一群向来被国民党视为坚定支持者、台湾所称的荣民、也就是随着国民政府撤退到台湾的外省老兵，他们在1987年年初成立组织并发动示威，要求允许他们返乡探望已经至少38年没见到的家人。

非他不行

这在威权时代极其罕见的示威，震惊了台湾社会，而且示威的规模有扩大的迹象，行政院原先态度强硬，坚决不容许改变实施了将近40年的禁止两岸"往来探亲贸易"政策，但是当时身体健康犹如风中残烛的蒋经国交代绝对不能强硬对待示威的老兵。

当时国民党内部正因为蒋经国健康日薄西山而出现权力斗争，保守派势力意图在蒋经国去世之后夺下党和政府的大权。根据一些国民党老党工的回忆，其实当时的气氛是非常紧张的，尤其是支持外省老兵返乡探亲的居然是刚成立不久的民进党。

有位不愿具名、当年接近党中央核心的人士说，蒋经国似乎心意已决，动用他在退除役官兵辅导委员会、这个主管老兵事务的机关内的人脉，集合老兵的势力向党内保守派施压，由于退除役官兵辅导委员会本来就是蒋经国一手创立，所以发挥了相当的效果。

这位不愿具名、年已古稀的老先生说，蒋经国似乎自己也知道自己时间已经剩下不多，虽然身体已经不行了，但是知道兹事体大，不是他、其他人恐怕没办法有能力开放外省老兵，因此好像有种"和时间赛跑"的感觉。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 老话说"烽火连三月、家书抵万金"，在开放探亲之前，两岸之间经由香港通信，但是被查到的话会有严重的后果。

第一代"台胞证"

蒋经国也通过他的媒体掌控系统传播舆论，尤其是灌输社会要让老兵们"有生之年一定能见到亲人"、蒋介石曾经承诺"当年把你们带来、也一定会把你们带回去"的观念，社会普遍对老兵感到同情，国民党和政府行政部门中的保守派的压力也就越来越大。

据称当时的一个关键是要看中国方面的反应，因此也有通过香港方面的关系打探北京政府的态度，后来说是有了"善意"的回应，台湾开始积极准备，受惠的不但是老兵还扩大包括了除了军人、公务员之外、在大陆地区有三等亲、姻亲的外省人。

当局决定在违反两岸官方互不接触的原则下、敲定了开放外省人返乡探亲，并在1987年的10月15日宣布开放可以从同年的11月2日开始向红十字会办理登记，第一波登记就达到了十多万人。

中国方面则是宣布从11月3日起由香港的中国旅行社代理签发《台湾同胞旅行证明》，打开了对台湾关闭了几十年的大门，大批从未坐过飞机、没换过外汇的老人手持大包小袋地到达了香港的启德机场，忐忑不安却又近乡情怯地等待出关到市区换火车准备回到暌违多年的家乡探亲。

当年香港和中国大陆之间的交通远远没有现在那么方便，而且必须在香港的中国旅行社领取证件，所以返乡探亲的外省老人都得要经过香港，当时在九龙的旺角等地就出现了不少专门以台湾返乡探亲客为对象出售各种礼物的店家，店员还会提供返乡客相关的交通资讯。

图片版权 V CHAN Image caption 如今台湾的机场每天都有许多航班飛往中国大陸的城市。

后来影响

1987年对台湾来讲是个发生惊天动地变化的一年，蒋经国在当年7月15日宣布解严，为10月宣布外省人返乡探亲铺平了道路，不在计划中的可能就是因为政府之前就已经开放台湾人民前往港澳旅游、北京方面则是只要台湾人民凭出入境证就能办理旅行证，所以不少本省籍的台湾人经由"探亲"的方式到中国大陆观光旅游，虽然说是违反台湾方面的规定，但是后来也经由修法而由违法成为合法。

历经当年这段变化的老人们回忆说，这道大门打开之后，民意更加地支持蒋经国、不过蒋经国的身体健康也在同一时间急转直下，他在开放探亲的3个月之后、也就是1988年1月13日突然去世，开放探亲可谓是他人生最后一次的重大决定。

而他在生命最后几年为日后所铺垫的基础，也影响了台湾未来政局的发展，经由开放外省人返乡探亲所凝聚的支持基础，在他去世后的国民党保守与改革两派的权力斗争当中成为了改革派的支持力量，让李登辉顺利接班，而国民党的保守派势力也逐步瓦解，台湾得以继续走向民主改革，但是十几年之后，在台湾主政半个世纪的国民党在总统大选中失去政权、从此台湾的走向和中国大陆越来越远，蒋经国当年不知是否有预见这个结果？