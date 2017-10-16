BBC中国总编看中共十九大之五：核心价值

你的器材不支持播放多媒体材料 100秒动画看懂中共十九大为何重要

编者按：本周三，中国共产党第十九届党代会在北京召开，将确认习近平下一个五年执政地位和政策。在国际舞台上，习近平希望展示自己是一位自信的21世纪国家领导人，在地球气候变化、世界贸易和朝鲜问题上有所作为。但对国内出现的不谐和声音他们采取怎样的政策呢？请看BBC中国总编凯瑞中共十九大系列专稿。

今天在中国任何一座城市的街道上行走，到处都能看到赞扬共产党核心价值观的红色标语和横幅。这些核心价值观包括民主、自由和法治。但不无讽刺意味的是，党对那些持有强烈如此价值观的人感到恐惧。而它的核心原则之一就是击败所有的敌人。

共产党并不是一直都这样严厉的。党从毛泽东个人崇拜狂热中吸取了教训，后来的领导人多少约束了自己对权力的无情掌控。但习近平的社会主义核心价值观似乎是个例外，就连幼儿园的孩子们也会唱，人们再度被要求对党忠诚的发誓。而试图挑衅核心价值观是不可能的。

结果是，在中国对这些标语誓言口是心非没有关系，但如果公开唱反调或者令党的价值观看上去空洞无物的话，那你就惹麻烦了。

你的器材不支持播放多媒体材料 微信上，到底什么能说，什么不能说呢？

甚至提出要关注性骚扰都可能被定罪，或者你写的历史与共产党的阐述相左也不行。另外，招惹到麻烦的还有劳工权益人士、基督徒、穆斯林，等等。对了，还有律师，尽管习近平坚持说中国必须有法治。

对共产党来说，光把这些人关起来已经不足够，他们重新启用了毛时代的一些做法，不少政治犯被要求，在电视新闻里播出他们自我谴责的忏悔稿。有些人甚至指责外国人诱惑胁迫他们反对中国。看到多年来曾经历经坎坷而无畏的一代律师被迫告发或谴责自己从前的同事，并祈求宽恕，真是令人痛心。

但是像这样毁掉一个文明社会能确保中国只能由共产党统治，否则将面临社会动乱。人们仍然清楚地记得1940年代的中国内战，以及1960年代的混乱局面，很多中国民众都对动荡和混乱感到恐惧。

图片版权 Reuters Image caption 当诺贝尔和平奖得主刘小波今年夏天在八年牢狱之后死于肝癌，世界各国领导人都没有谴责他受到的不公对待。

所以，当外面的人视政治犯为良心犯罪，中国公众则将他们视为渣滓或叛国者。即使那些不这样看的人，也大多认为任何其他方式代价都太高了。很多外国人也持这样的看法。当诺贝尔和平奖得主刘小波今年夏天在八年牢狱之后死于肝癌，世界各国领导人都没有谴责他受到的不公对待。为了不得罪北京，大多数国家领导人都避免与达赖喇嘛会晤，或为香港民主活动分子发出呼吁。

习近平十年执政期已经过半，共产党已经让它的大多数敌人沉寂下来，但是他们仍然时刻保持警惕。甚至连科技也要怀疑。例如，最近一个聊天机器人对一个"共产党万岁！"的提示做出反应，问"你觉得一个腐化和无用的政治体系能维持长久吗？"结果这个聊天机器人被重新编程，再遇到这种提示，它学会了改变话题。