中共十九大：台湾关注未来“一中”尺度

你的器材不支持播放多媒体材料 100秒动画看懂中共十九大为何重要

中国共产党十九大即将于18日正式召开，未来五年北京对台政策是否会有变动是近期台湾媒体关注的焦点。

中国国台办日前发文表示，对台湾的"工作成果"，宣扬"习总书记5年来的政绩"，但台湾则依旧由陆委会回应，"中华民国乃主权独立国家"，台方这几年表示克制，不代表中方可以借机宣传，台湾也不可能接受"一国两制"。

台湾实践大学副教授、专长国际及两岸政治的赖岳谦则向BBC中文网表示，中共十九大的战略还是在党章修改，与所谓"习近平思想"是否会纳入其中等，台湾的问题则是"相对次要"，本质上是变化不大。

但赖岳谦表示，中方的对台布局在十九大前也先做好，包括调动驻联合国大使刘结一到国台办当副主任、还有任命台研会长戴秉国与中国社科院台研所长杨明杰等，显示压制台湾在国际中心的发声管道，已经慢慢完工。

收紧"一个中国"

图片版权 Reuters Image caption 台湾总统蔡英文年初与特朗普的通话让北京不满。

对于未来十九大后中方对台政策走向，赖岳谦则认为，中方对现任民进党政府的力道会逐渐收紧，"强化一中"将成为对各国的唯一通令。

赖岳谦分析，过去几年，世界各国都是承袭台美断交后，美国所制造出来的模式在与台湾政府互动，包括在该国设立商贸办事处、代表处等、在台湾也以"在台协会"名义，维持某种程度的外交级别"非官方互动"。

然而，在中国这5年持续政治实力影响全世界之际，这样过往的模式也受到挑战，中国在民进党政府上任后"强化一中"的意图更明显，处处要求邦交国"遵守一中"。于是乎，就出现了日前非洲奈及利亚、厄瓜多与巴林等国，要求台湾的代表处改名、或是强迫迁移等现象。

赖岳谦说，中国持续弱化台湾在国际的影响力是显而易见的，目的就是将来台湾人若是在海外碰到困难，让台湾当局的外交处理备感无力，台湾人就会向中方大使馆寻求协助，扩大"一中原则"的好处到在外国的台湾人。

再来是在社会融合上，未来中方势必会抛弃过往"以商逼政"与"以民逼官"的老路，将在中国长期居留的台湾人当作国民看待，让他们享有一般国民待遇、健保、贷款优惠，让下一代的台湾人渐渐想移民国去落地生根，觉得中国比台湾环境好很多。

最后则是在战略武力上，习近平会持续对台保持最佳武力，以备台湾真正独立后的不时之需。赖岳谦表示，习近平一直在让指挥官有年轻化与实战化的经验，包含之前的中国陆军司令员李作成，也是真正打过越战的人，这几年在南海问题上，也某种程度警告美国在亚洲这边别"轻举妄动"。

台湾民间的看待

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾的电视新闻节目热烈讨论十九大议题

而在民间上，许多台湾媒体则更关注在习近平的权力斗争。比如政治上对孙政才、令计划等人的清算、金融上对项俊波与杨家才的整肃，还有对企业家们的"莫名消失"等，或是播报北京当局的风声鹤唳场面。

赖岳谦则说，许多台湾研究人员、抑或是媒体，喜欢把中共焦点放在权力斗争、或是接班问题上，但他认为这是"没有意义"的。应该要去思索中国在这五年间创造了什么、又做出了什么。十八大后又贯彻了什么、让中国人民提升了什么，"中国人民的信心这5年内显著提升"，他说。

而大多数台湾人民，也都把中共十九大当作"他国事务"看待，或是对于当地一些人潮管制拥挤趣闻感到新鲜。赖岳谦则说，台湾人对于中方在十九大人事安排还是比较有兴趣，中共党章修改则是漠不关心。或多或少，显示出台湾人对自身政治以外的冷感。

赖岳谦也认为，台湾人对于政治人物的说话常常是"听了就算了"，也不会认为那是真正的政治承诺。但是中国的政治人物讲话份量很重，也是一诺千金。

赖岳谦也称赞，过去五年内习近平的方针确实在中国发展上有显著成长，称他是"当今最卓越领导人"也不为过："中国轴心一旦确立，那成长的速度是飞快的，让人对他在十九大的下个五年感到更期待"。