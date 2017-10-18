习近平十九大报告：新时代新思想还是重复“老话”？

图片版权 AFP Image caption 习近平所作报告长达约3个半小时，总结了中共在过去5年的工作。

中共第十九次全国代表大会周三（10月18日）在北京开幕，习近平在开幕式上作报告，总结过去5年全党的成就，并对未来作出部署和展望。中共的“老领导”江泽民、朱镕基、胡锦涛和温家宝都出席了会议。

观察人士表示，习近平的报告显示出他有意开创出一个新的时代。也有学者认为，习只是提出了更多的口号和目标，但只是重复中共的一些“老话”，没有理论创新。

习近平在报告中36次提及"新时代"，远多于提及13次的"中国梦"。

对于"新时代"，习近平解释，这是决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的时代；是全体中华儿女奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代；"是我国日益走近世界舞台中央、不断为人类作出更大贡献的时代"。

报告说了什么？

习近平所作报告长达约3个半小时，总结了中共在过去五年的工作，还提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的14条基本方略，涵盖政治、经济、外交、港澳台政策、环境保护、民生等各个领域。

报告主要包括以下几个重点：

新矛盾：中国特色社会主义进入新时代，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾

新思想：新时代中国特色社会主义思想和14点基本方略

新目标：从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗15年，基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗15年，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

图片版权 Getty Images Image caption 10月17日的北京

新在哪里？

这次大会上，习近平提出了一个全新概念：新时代中国特色社会主义思想。

他在做报告时说，十八大以来，中共进行了理论探索并且“取得重大理论创新成果，形成了新时代中国特色社会主义思想”。

习近平称，新时代中国特色社会主义思想，是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。

根据报告，新时代中国特色社会主义思想，坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心，坚持全面深化改革等等。

专家们怎么看？

时事评论员邓聿文对BBC中文表示，报告用一句话来概括就是4个“新”，新时代、新思想、新目标和新精神。

“他要开创一个伟大的所谓新时代，这个伟大的新时代要有一个新的思想来指导，要具备一个新的目标，开创一个新的精神，”邓聿文说。

历史学者章立凡指出，提出新时代是为了强调习近平的时代，为了今后他能继续、长期拥有权力。

“以前的宣传已经说了毛主席让中国人民站起来，邓小平让富起来，他是要强起来，新时代指的就是他的时代，” 章立凡说。

章立凡认为，这次报告谈到的内容面面俱到，但是基本跟中共以往的官方文件差不多，堆砌口号、宏大目标，篇幅太长，重点不突出。

他称，尽管报告中有一些新举措、新目标，但习提出的新思想大部分“都是以前共产党说过的老话，没有什么理论创新的东西”，而且一些内容——比如“依法治国”，现在看到的是相反的情况，“有什么依据能让大家相信你会建设法制呢？”

十九大召开之前，就有不少媒体和学者预测，本次大会习近平思想将被写入党章。邓聿文认为，习近平思想被写进党章是否加他的名字仍不确定。

“如果说最后写入党章的是习近平新时代中国特色社会主义思想，强调的是这个理论是以他为主开创，如果不带他的名字，说明这个是党的集体结晶，”邓聿文说。

章立凡指，如果冠名的话，习近平的地位将比肩"毛邓"，如果没有冠名，就与"江胡"并列。