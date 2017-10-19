图片版权 AFP Image caption 习近平工作报告中的港澳篇幅比胡锦涛的要长。

中共中央总书记习近平在中共第十九次全国代表大会上发表的工作报告中对香港的描述，被认为意味着北京对香港的管控将更趋强硬。

过去五年里，北京先后提出对香港“全面管治权”的重视，继而就普选行政长官和立法会作出规范，不满北京所为的香港民众与民主派政团发动“占领中环”示威——后来被民主派称为“雨伞运动”——亲北京阵营发动“反占中”系列斗争。

与此同时，“港独”议题冒起，北京政府、香港特区政府与亲北京“反占中”阵营高举“反港独”旗帜，并时常强调“底线”、“红线”论。

如今，观察人士普遍认为将顺利连任的习近平在届末工作报告中称“港澳台工作取得新进展”，是意味着走鹰派路线的中共港澳事务负责人张德江与前香港特首梁振英赢了，还是刚好而已？

特别报道：中国共产党第十九次全国代表大会

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习近平的报告都怎样说香港了？

习近平这份回顾过去五年的工作报告说：“港澳台工作取得新进展。全面准确贯彻‘一国两制’方针，牢牢掌握宪法和基本法赋予的中央对香港、澳门全面管治权。”

习近平在报告中说：

坚持“一国两制”是“是实现中华民族伟大复兴的必然要求”

提出“有机结合”维护北京中央对港澳的“全面管治权”与特区的“高度自治权”

要支持港澳特区政府和特首依法施政，“保障和改善民生，有序推进民主，维护社会稳定，履行维护国家主权、安全、发展利益的宪制责任”。

“确保‘一国两制’方针不会变、不动摇，确保‘一国两制’实践不变形、不走样”

坚持“爱国者为主体的‘港人治港’”，增强香港民众的“国家意识”和“爱国精神”，让港人与中国大陆人民“共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光”

支持香港“融入国家发展大局”，以“粤港澳大湾区”建设等为重点，全面推进大陆同港澳互利合作，制定完善便利港澳居民在大陆发展的政策措施

图片版权 EPA Image caption 习近平上台以来于人强硬处理对港政策形象。

“全面管治权”一词是在2014年6月，中国国务院新闻办公室发表《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书时提出，强调香港的一切权力均由北京授予，特区高度自治权不存在任何“剩余权力”。

此外，“坚持以爱国者为主体的‘港人治港’”也是来自这份白皮书。

习近平星期三（10月18日）发表的工作报告谈及台湾时明确表示反对“台独”，但并未点名反对“港独”，也没有提及2014年白皮书和2012年十八大工作报告中，时任中共总书记胡锦涛强调的“坚决反对外部势力干预香港”。

你的器材不支持播放多媒体材料 十九大：香港市民认识吗？

习近平报告已等同给“港独”议题划底线这说法成立吗？

星期四（19日）有多份报章引述大陆官员称，习近平不提“港独”，不等于中共中央不再认为“港独”问题重要。

香港《苹果日报》引述与会的中国国务院港澳事务办公室前主任王光亚说，“今天的报告也会强调中央会划出底线，这底线就是任何损害国家主权，安全，发展利益的事情都不要做”，因此“反港独”信息明确。

《明报》则引述不具名大陆官员说，执政党大会上发表的报告一般以正面提出要求的方式表达，习近平在报告中要求特区履行“宪法责任”，其实已包含了要求香港自行处理包括港独在内的威胁国家主权的行为。

香港中文大学中国研究中心客席教授林和立博士对BBC中文网说：“其实习近平提不提打击‘港独’，意义不是太重大，因为北京对港的总体路线图已经很明显。”

“防范香港威胁（中国）国家安全的这些工作是一定会开展的。‘23条’当然是一个短中期的目标。”

香港《基本法》第23条规定的反颠覆、保障国家安全立法自2003年的首次提案被撤回后，一直未有重提。新任行政长官林郑月娥在上周刚发布的首份施政报告中，重申香港有完成立法的“宪制责任”，但将“谨慎行事”。

但自邻埠澳门于2009年通过并实施其“23条”国安立法后，香港就受到了压力。今年5月张德江巡视澳门时，澳门亲建制报章重提，2015年10月澳门立法议员代表团访京时，张德江对澳门完成“23条”立法表示肯定。

香港政界人士怎么说？

图片版权 AFP Image caption 香港一些民主派人士形容习近平如同皇帝。

民主派、建制派的立法会议员在习近平的报告发表后不久已相继露面回应。

民主党主席胡志伟说，习近平提“全面管治权”论，让他相信未来北京对“一国两制”的理解“就是以中共能获取‘全面管治权’的基础下实现‘一国两制’”，“在未来日子，中港矛盾只会因为这种路线（变得）更加对立，以及（达致）一个不可能缓和的现象”。

公民党党魁杨岳桥认为，要解决香港的深层次矛盾，就得由制度着手，妥善地梳理中港关系，不能单靠高压，否则不能真正解决问题。他还说关键在于人心，“中央到最后得要尊重港人的高度自治”。

建制派最大党民建联主席李慧琼说，香港近日出现了新形势，“港独”思潮出现，年轻人对中国文化认识不深等，都引起北京中央关注，但习近平的讲话不会对港府构成压力。

当年主持“23条”立法推销工作失败而离开官场的新民党主席叶刘淑仪认为，出现“全面管治权”这些字眼，反映北京“有些担心”香港情况失控或有分离倾向，因而要提醒香港对中国国家统一、国土完整的重要性。而“23条”立法早晚都要落实，她相信林郑月娥会寻找适当时机进行。

受港澳办支持的智库全国港澳研究会副会长刘兆佳教授对网络媒体香港01指出，习近平提及“全面管治权”，反映北京中央对“港独”等“底线”立场不会手软，甚至更加强硬，但这不代表北京会废除特区“高度自治权”，因为拥有主权的中央政府有权全面管治香港，包括将一部分治权授予特区政府自行处理。

相比于传统党派，非建制的“前途自决”派与“港独”派政团未见高调评论习近平工作报告的涉港内容。

图片版权 AFP Image caption 中共港澳工作“一把手”张德江已届退休年龄。

图片版权 AFP Image caption 梁振英放弃连任香港特首，但获得中国全国政协副主席席位。

图片版权 AFP Image caption 亲民主派舆论不时嘲笑梁振英才是“‘港独’之父”。

习近平的报告代表张德江、梁振英的鹰派路线笑到最后了吗？

过去五年，有朝鲜教育背景的中共中央政治局常委，中国全国人民代表大会常务委员会委员长张德江，一直是中共中央港澳工作协调小组组长。梁振英是在十八大召开前就任香港特首，但其绝大部分任期都是在中共十八届中央任期之内。

在《“一国两制”白皮书》、全国人大常委会颁布“8·31决定”对双普选设限、“雨伞运动”中强硬抓捕示威者与清场等事件下，香港民主派政治人物与观察人士不时批评张德江与梁振英是鹰派人物。习近平的报告内容貌似认同了这种鹰派作风。

林和立回顾说，梁振英在任五年，许多人觉得他是在运用文化大革命时期主动挑起矛盾、加剧深层矛盾、“拉一派，打一派”的斗争手段，甚至将他称为“港独之父”。

“但不要忘记，无论是梁振英还是张德江，他们都是奉行习近平的路线。虽然北京决定用林郑月娥来代替梁振英，张德江作为港澳协调小组组长的位置马上会给换掉，但无论谁接替张德江，实际上都是推行习近平的路线。”

林和立对BBC中文网说，习近平总的来说倾向鼓吹民族主义，因此这条强硬路线并未被削弱，未来五年也不会有所改变。

你的器材不支持播放多媒体材料 习近平7月巡视香港时赞赏即将卸任的梁振英打击港独有功。

资深中国事务评论员刘锐绍则对《苹果日报》指出，习近平不提“港独”，一方面是因为过去数年盲目打击，结果“越打越独”，因此稍作收敛。

另一方面，刘锐绍认为，十九大是共产党的活动，在这层面提及“港独”只会起动员作用。但他同样认为不提“港独”不代表习近平停止打击。

那就是说，鹰派没输，输的只是张德江和梁振英？

林和立说，北京始终不希望由一位低民望的特首来执行其政策，继续让梁振英执政五年，只会加深香港的深层次矛盾。

“林郑月娥起码无论是议员，还是普通市民，或者是商界，民望都比较高，用这样的一个特首来推行北京的政策，从北京的角度来讲，有效的机会会大一点。”

而早在习近平发表其工作报告前，林郑月娥就在她的施政报告表态说：“我们每一个热爱香港的人都有责任全面准确地确保‘一国两制’在香港沿着正确方向前进、都有责任向任何冲击国家主权、安全、发展利益的行为说‘不’、都有责任培养下一代成为具国家观念、富香港情怀和对社会有承担的公民。”

林和立认为，未来五年，“一国两制、高度自治”在香港实施的“广度和深度”将受到进一步削弱。