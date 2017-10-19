BBC中国博客：习近平展示权力的演讲

图片版权 EPA Image caption 习近平在十九大开幕式上所作报告耗时三个半小时，十八大时胡锦涛报告耗时只有1小时40分钟。

如果有人对中国是否仍在坚守未经变革的列宁主义政治体系心存疑虑，那过去几小时里在北京人民大会堂出现的一幕会让他了解更多。

首先，习主席——同时也是中国共产党的总书记——坐在了一位九十多岁的前领导人旁边。很多人普遍认为这位前领导人还在发挥影响力，甚至还经常传出他去世的谣言。

江泽民的出现，在中国社交网络上引发了短暂的兴奋。他经常佩戴一幅宽边眼镜，再加上标志性的张大嘴巴的微笑，使得其崇拜者亲切称他为"蛤蟆"。

"他活得好好的，还在闲聊！"微博上的一则留言说。但很快这则留言就被审查人员发现并删除。

图片版权 Getty Images Image caption 江泽民出现在十九大开幕式的电视镜头中，用放大镜阅读习近平的报告。

一位前任领导人在一场重要的固定形式的会议中清楚出现在国家电视台的直播镜头中，但政府却要屏蔽关于他现身一事的所有言论，没有任何其它事情比这更能阐述列宁主义的真谛。

尽管如此，一些评论还是冒了出来。

"为什么我不能转发蛤蟆的图片？"其中一条写道，"我能在脑袋里想蛤蟆吗？我正在想象一只蛤蟆。"

目前中国政府还不能阻止公民在脑袋里想蛤蟆。但也有人担心这一天终会到来。

习近平开始了长达三个半小时的演讲。

虽然长度还赶不上菲德尔•卡斯特罗（Fidel Castro）， 但已经足以让同样坐在他位置旁边、江泽民另外一侧的另一位前任领导人胡锦涛看起来在专心学习。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @neilaconnor Jiang Zemin checked his watch 10 times in Xi speech before I lost count 00:45, 01:25, 01.35, 01:40, 01:43, 01:50, 01:55, 01:59, 02:10, 02:19 pic.twitter.com/sAbhC1U9TC — Neil Connor (@neilaconnor) 2017年10月18日

一位记者在推特上详细记录下江泽民每次看表的时间。

上一届党代会上，胡锦涛的报告只讲了1小时40分钟。

比我更具观察力的记者发现，在习近平的演讲过程中，年迈的江泽民至少看了十次表。

胡锦涛则在习近平完成报告回到座位的时候向他轻轻敲了一下自己的手表。

当然，按照经典的苏俄政治传统，无论这种报告有多长，或者本身就是一些可预知的政治修辞或者言论管制，里面总有重要内容。

图片版权 EPA Image caption 鼓掌是代表们开会时的重要任务。

比如，演讲时出现比预期更多的全体鼓掌。习近平讲到要控制房地产价格、还有他一直牵挂的脱贫问题时，这种现象就出现了。

和其他领导人相比，他使用的语言不是那么正式。演讲结束时，习近平谦虚地向代表深深鞠躬，收获了热情洋溢的赞许。

这些都展示了习近平超越派别利益的魅力，甚至可以说在整个国家拥有的魅力。他在第一个任期收获了巨大成功，尽管也被人指责试图建立个人崇拜。

然而，当习先生准备开始第二个五年任期的时候，正在举行的十九大提醒我们他所推行的项目的真正目的——他从掌权之初就已开宗明义。

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如果认为随着中国经济的日益强大，中国会必然走向政治自由，那你错了。

他遵循的当务之急是维护共产党的权力。

因此不要指望他能撸起袖子给所有人干活，也不要指望三言两语能表达清楚。

自然也就不能指望出现年迈的前领导人闲聊的画面，尤其是那些像被称作"蛤蟆"的江先生那样以一些个人魅力受到欢迎的人。

这套系统不允许这样做，中国仍然保有着强硬的列宁主义政治理念。