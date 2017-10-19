观点：“十九大”后中共执政方略如何变革

图片版权 Reuters Image caption 和历届党代会上的报告一样，习近平所做的报告不可避免地重复了许多经常出现在中国官方文件中的话语和说法。

习近平在中共"十九大"开幕式上所作的长篇报告在中国国内和世界上都引发了广泛关注和热烈讨论。在这份长达三万多字的报告中，习近平不仅系统总结了他领导下的中共中央在过去五年中的工作，更对中国在未来一段时间的发展定下了基调。

和历届党代会上的报告一样，习近平所做的报告不可避免地重复了许多经常出现在中国官方文件中的话语和说法。但是，这份报告也具有鲜明的特色，更明确宣称中国共产党所领导的社会主义事业已经进入了一个"新时代"。从这份报告来看，"十九大"以后，中共在内政和外交方面的执政方略都可能出现重大变革。

内政

首先，在内政上，中共很可能将会促进社会公平置于比发展经济更重要的地位。这集中反映在习近平报告中对现阶段中国社会主要矛盾变化所做的表述上。

至迟从1981年召开的中共十一届六中全会开始，在官方表述中，中国现阶段的主要矛盾就被界定为"人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾"；1997年，中共"十五大"报告更强调这一矛盾贯穿中国"社会主义初级阶段的整个过程和社会生活的各个方面"。在这种情况下，解决社会主要矛盾的核心举措就是发展经济，而经济发展过程中所出现的阶层分化、城乡差距、地区差距、环境污染和社会矛盾，都被置于相对次要的地位，有时候甚至会被有意无意地忽略。

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在中共"十九大"开幕式上所做的报告中，习近平明确宣称，在"中国特色社会主义进入新时代"的背景下，中国社会的主要矛盾，已经转化为"人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾"。从新的表述来看，虽然发展还是矛盾的重要方面，但解决问题的关键却不再发展本身，而在于提升发展的质量和效益，在于让更多中国人以更公平的方式从国家的发展中受益。

更平衡的发展，意味着在经济、政治、文化、社会、生态等各个方面协调不同社会群体和不同地理单元在发展中的代价与收益。习近平报告中所提到的乡村振兴、区域协调发展和全面开放等战略，都将成为中共为解决新时代社会主要矛盾而努力的方向；而报告中"让每个孩子都能享有公平而有质量的教育"、"促进收入分配更合理、更有序"、"统筹城乡社会救助体系"、"让全体人民住有所居"和"让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会"等提法，也很可能成为有关部门在"十九大"后的工作目标。

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外交

同时，从习近平报告来看，就外交而言，在未来一个时期，中国很可能会以更有进取心的姿态出现在国际舞台上，并将在国际事务中发挥更加积极主动地有所作为。

中国在处理国际事务方面的这种转变，建立在习近平和他所领导的中共中央对自身行为方式所抱有的高度自信心和自豪感之上。在"十九大"开幕式上所做的报告中，习近平明确指出，中共所践行的中国特色社会主义，不仅成功地帮助中国"站起来"和"富起来"，更为其他发展中国际提供了一条走向现代化的新途径。

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从习近平的表述来看，这种新途径显然与传统西方发达国家通过产业革命和殖民扩张迈向现代化的历史无关，也根本不同于"华盛顿共识"所倡导的以市场机制而非国家力量驱动经济发展的新自由主义模式。而在习近平和他所代表的中共中央看来，中国独特的发展经验"拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案"。

在怀有这种自信心和自豪感的领导人带领下，中国在未来几年内很可能会以更加积极主动的姿态出现在国际舞台中央。可以预见，"十九大"后，中国不仅将继续以"一带一路"建设作为重点，在亚洲、欧洲、非洲和太平洋地区谋求更广泛的投资、贸易与文化交流机会，更会谋求在恐怖主义、网络安全、重大传染性疾病、气候变化等非传统安全领域以关键参与者的身份发挥更有影响力的作用。

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习近平宣称，"没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛"，他号召"建立人类命运共同体"，这与特朗普政府在国际贸易和应对气候变化等议题上所表现出来的孤立主义倾向形成了鲜明的对比。可以预见，"十九大"后，中国将继续支持多边贸易体制、支持联合国和国际组织在全球事务中发挥作用。

但是，在多边贸易体制框架下和各类国际组织中，中国将以更有进取心的姿态、更为积极主动地发挥作用。"十九大"后，在国际事务中，中国将逐渐告别韬光养晦的传统角色，转而努力塑造"负责任大国"的形象。按照习近平的说法，在"十九大"所展开的新时代中，中国将"日益走近世界舞台中央、不断为人类做出更大贡献"，而这也将是中共带领中国人民"奋力实现中华民族伟大复兴中国梦"的重要举措。