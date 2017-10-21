中共十九大：感受北京地铁里的正能量

图片版权 Getty Images Image caption 中共总书记习近平周三在北京作十九大报告。

中共总书记习近平花了差不多三个半小时作十九大报告。这也是乘坐地铁从北京的一端到另一端的用时。

要在高峰时间挤上车本身就难，本周甚至更难。北京人通常要因政治集会和阅兵等原因忍受这座城市的封路和严格安检，最近一段时间有些通勤者需要排队一个多小时。

为了避免用户发泄愤怒情绪，北京地铁最近已经暂停了在线评论功能。

所以当我终于上到地铁，我很惊讶地发现了习近平喜欢的正能量。

鉴于这个一党制国家执行的审查制度，我并不期望通勤者会在公共交通上向一个陌生人倾诉牢骚。

你的器材不支持播放多媒体材料 十九大前，哪些话能说哪些话不能说？

但自从我1992年开始报道中共的党代会以来，我一直在问人们对于政治的看法。我希望自己已经学会甄别真正的正能量和机械式重复的场面话。

唯一表达了抱怨的是一位身材高挑的年轻女子，她颧骨很高，目光炯炯。

她告诉我，公司停工收看习近平的整场报告。她说报告里面没有任何自己喜欢的内容，但表示很高兴看到中国拥有一位女性领袖，或者一位同性恋女领袖。

地铁驶入人民大会堂和天安门广场下方的路段时，大多数人都告诉我，他们赞赏上面的所作所为。

他们说，很高兴听到习近平讲打击老虎、苍蝇和狐狸的行动会继续。

老虎指那些贪污数十亿元财富的、手握大权的官员，苍蝇是从事小规模贪腐行为的官员，而狐狸指那些把钱藏在避税天堂、已经外逃的人。

第二个被点赞的事是习近平在报告中说"房子是用来住的、不是用来炒的。"

北京是世界上生活成本最高的城市之一，这个车厢里的一些人需要花几个小时才能回到他们负担得起的住所。

没有比承诺打击炒房更能直抵普通中国人心的方法了。其实做起来更难。

一位年轻设计师抱怨北京挤满了外地人，他认为在住房问题上并不是每人生而平等。 事实上他自己也是一个外来移民，他口中的批评对象是低技能的移民，而不是像他这样的白领一族。

北京正在变成一个闪闪发光的前卫都市。它开始关闭曾经有本地特色的小商贩和小企业，将低技能人群送回农村。

你的器材不支持播放多媒体材料 中共十九大：遍布北京的政治标语

一位穿着讲究的金融人士告诉我，他也是一个共产党员。 他说他到过很多地方，注意到美国和欧洲的贫富差距比中国还要厉害。

我指出，中国其实现在是世界上贫富差距最大的国家之一。如果看不到这一点，那是因为穷人被赶出了市中心。

"但你在北京会感到不安全吗？" 他反驳我。

我问一位四十多岁有点疲倦的女士是否想要更多自由。她说美国有更多的自由，但并未变得更好。 她认为，应该权衡不同政治制度的利弊。

我觉得她是认真的。但为了防止有不同想法，中国所有的重要电视频道都空出了自己的时段全程播出了习近平的演讲。

学校，甚至幼儿园都组织孩子们和朝鲜一样吸收领导的思想。

图片版权 AFP Image caption 中国主要电视媒体几乎全部全程直播十九大习近平报告。

社交媒体上也流传着动物和婴儿盯着手机屏幕看习先生的照片。这还没完——中国最大的社交媒体公司腾讯推出了一款网络游戏，游戏里为习近平演讲鼓掌最多的人会获胜。

当你停下来，仔细想想后发现习近平关于新时代中国特色社会主义的报告其实是浮夸的意识形态语言。这些反应确实非同寻常。

我应该解释一下，中国特色是将中国的社会主义与前苏联灾难性的社会主义区分开来。后者在上世纪九十年代初遭遇了毁灭。

回想当年，这条地铁还停留在设计纸上的时候，莫斯科是社会主义世界的大哥，派出地铁工程师教北京小弟怎么做。

然后共产主义兄弟们倒台后，这条地铁的修建延迟了十年。

但历史已经翻篇。在规模和载客人数上，北京地铁早已超过了伦敦和纽约。

它没有莫斯科模型的枝形吊灯，但它便宜，高效，在中国规模上仅次于上海。

北京地铁未来还有更大的野心。这种信心和野心也代表了当下的这座城市。

从人民大会堂到地铁车厢，我感受到了这种气氛。