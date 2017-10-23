习近平的反腐运动：范围有多广？目标是什么？

图片版权 AFP Image caption 有人认为反腐运动是针对内部反对者的大型清洗，范围达到自毛泽东时代以来前所未有的程度

自习近平2012年成为中国领导人起，他发起了一场广泛又严酷的反腐运动，超过一百万官员被整肃。

BBC的一项研究发现，习近平治下，超过170名部级及副部级官员被撤职，许多人被监禁，他们被指控腐败、行为不端及违反党纪。

有人认为反腐运动是针对内部反对者的“大清洗”，范围达到自毛泽东时代以来前所未有的程度。毛泽东发动的文化大革命中，许多高层官员被清除。

这场运动范围有多广？

与以往传统最显著的不同就是，自毛泽东时代以来的不成文党内惯例被打破。这么多国级官员被起诉值得注意，近几十年来，许多重要人物通常会悄悄退休。

但过去五年，中国共产党中央委员会中，35名中央委员和候补委员被整肃，这与1949年至2012年被查的一样多。

这场运动的目标是谁？

根据官方数据，习近平治下的五年，有134万高级与低级官员——所谓的“老虎与苍蝇”因腐败和纪律指控而下台。

没有任何一个阶层逃过，下台的包括村长、工厂经理、政府部长和将军。

这场所谓的“大清洗”也出现在政府最高层中。至今最大的"老虎"是原中国第三号领导人周永康，退休前他曾掌管中国内部的安全机构。

被解除公职的原重庆市委书记孙政才是第四名被开除出共产党的在任政治局委员。孙政才今年54岁，在习近平上台前就被提拔，曾是最年轻的政治局委员，并曾被预测会进入中共最高权力中心。

迄今，周永康是落马的中国最高级别领导人。他在2012年退休以前，曾是中国第三位有权势的政治家。2015年，他因受贿、滥用职权及泄露国家秘密被判处无期徒刑。

孙政才在7月突然被开除公职，他是习近平"大清洗"中级别最高的在任官员，也是被开除出共产党的第四名在任政治局委员。

在2013年退休前，徐才厚是中国军方最高级别官员之一。他曾被调查，其中一部分调查是关于"以钱换军衔"的行为。最终，他被开除出党并被起诉。2015年，徐才厚因癌症死亡。

郭伯雄曾与徐才厚一同工作。2016年7月，他成为1949年后被起诉的中国最高级别军官。他随后因受贿被判处无期徒刑。

令计划是胡锦涛信任的一名顾问，但习近平执政后，他被迅速降级。在一场丑闻——他的儿子"衣衫不整地"在一场法拉利车祸中死亡后，令计划在2016年因受贿被判无期徒刑。

中共中央委员会中，将有近70%的委员将在本次大会中被新面孔取代。

图片版权 Getty Images Image caption 十九大中，将选出新一届中央委员会

军队情况如何？

在习近平治下，没有一个领域像军队这样被彻底重组。习近平迅速开始了军队的全面重组和现代化j进程。

为了推动军队向西方式联合指挥转变以及提拔年轻军官到高层，超过60名将军被调查和被解除公职。

甚至当党代表为大会开始在北京聚集时，运动的节奏也没有缓慢的迹象。上个月，房峰辉和张阳两名高层将领在公众视野中消失，官方还宣布了一系列新的高层调查。

习近平的目标是什么？

在北京召开的五年一度的大会中，预计国家主席和中共总书记习近平仍将留任，但会出现新的领导团队，帮助巩固其已经相当强大的权力。

如果一切都按习近平的计划发展，他应该能把其许多拥护者提拔至关键职位。他上台以来，他的许多盟友都被提拔。以下是一些主要的获益人：

在仕途早期，栗战书是习近平所治地相邻县的县委书记。2015年，他作为习近平的"特别代表"访问莫斯科，并在与俄罗斯保持紧密关系中扮演关键角色。

习近平早年担任浙江省委书记时，在他旗下工作的一些现党内高官被称为"之江新军"，陈敏尔是其中一员。孙政才下台后，陈敏尔代替他成为重庆市委书记。

另一名"之江新军"成员是蔡奇。在到北京任职之前，他在社交媒体上的博客十分受欢迎，有超过一千万粉丝。

王沪宁据称是习近平的高级外交政策助手，还被一家韩国报纸称为“中国的基辛格”。此前，他也是前国家主席胡锦涛和江泽民的顾问。

2013年，习近平将其经济顾问刘鹤介绍给美国总统奥巴马的国家安全顾问时说，刘鹤"对我很重要"。刘鹤曾在哈佛大学获公共管理硕士学位。

图片版权 Getty Images Image caption 十九大中，胡锦涛、习近平和江泽民（从左至右）

中国顶级决策机构中共政治局常委目前有七个席位，谁将进入中共政治局常委能显示出习近平有多大权力。10月25日党代会结束后，常委名单和25人的政治局委员名单将最终揭晓。

但观察人士称，习近平与反腐大员、他重要的盟友王岐山利用清理运动，帮助打造中国的新领导人。

几十年来，中共一直以共识来管理党，但观察人士称，习近平已经重塑了许多党内规则，将权力集中在自己的手上。

批评人士指责习近平鼓励个人崇拜，他们指出，被整顿的大多数高级官员都曾是其反对者的支持者，或前国家主席江泽民和胡锦涛的支持者。

习近平的支持者则称，中国即将超过美国成为世界最大经济体，习近平追求的梦想是一个更繁荣和强大的中国。反腐运动是必要的，以恢复执政党的公信力。