观点：蔡英文"项庄舞剑意在沛公"的出访

图片版权 CNA Image caption 蔡英文出访台湾在南太平洋国家的时机是中共十九大之后、特朗普访中之前。

台湾总统蔡英文将在10月28日启程前往马绍尔群岛、吐瓦鲁（图瓦卢）以及索罗门群岛（所罗门）等三个邦交国访问，不过蔡英文的行程也会显示美国对她的看法。

蔡英文此行的主轴按照台湾官方的说法是"永续南岛、携手共好"，不过舆论关注的焦点却是蔡英文会在美国下辖的那块领土过境，还有就是过境的时候会和哪位美国官员会面。

常见模式

对国际处境极为困难的台湾而言，现有的邦交国家除了显示国际地位之外，还有一个很重要的用途，那就是可以让台湾以出访邦交国的名义请求在美国领土过境，从而能够有机会和美国的政治人物与官员面对面的会谈，达到向台湾人民展示与美国关系友好的效果。

以这次的南太平洋邦交国访问为例，一样也是寻求美国同意在其领土过境加油，上一次则是经由美国过境前往台湾的中南美洲邦交国访问，这是从美台中断正式外交关系以来常见的模式，但是也不见得就是惯例。

从台湾民主化之后的数位总统出访来看，除了前总统李登辉在1995年的那次行程是真正访美之外，后来的陈水扁、马英九都是以前往邦交国过境美国加油休息为由路过美国，而所受的待遇却每次都有所不同。

图片版权 CNA Image caption 台湾外交部长李大维说，由于特朗普将访问中国，所以蔡英文过境美国事宜"比较复杂"。

美国方面也会以是否同意过境表现对台湾总统的看法，例如前总统陈水扁就曾经因为美国认为其言行不利于美国的利益而拒绝过境要求，结果后来的行程就被台湾某些媒体形容为"迷航之旅"，当时美台之间的关系也似乎降到近年来的最低点。

不过之前陈水扁过境的时候，却能够入境美国，并在纽约"游览"、与侨胞和美国官员见面，两者差距非常大，许多专家认为其主要原因就是陈水扁一方面在纽约过于招摇、还有就是后来的言论不符合美国的两岸政策，所以不同意陈水扁后来的过境。

各有考量

对美国而言，其立场长期以来就是希望台湾总统在过境美国的时候要谨言慎行、不要太过招摇，但是对台湾的总统而言，在美国所受到礼遇的程度等同于美国是否认可其两​​岸政策、是否符合美国的利益。

因此美国政府在考虑的时候既要确认不会触怒北京政府，但是也得让台湾觉得安心，这对主掌外交事务的美国国务院来讲不是一件简单的事情，对台湾的外交部来讲也并不容易，所以来往安排各有各的顾虑。

10月28日也就应该是中共十九大结束之后没多久，而蔡英文也对中共中央总书记习近平十九大工作报告中对台政策部分做出了回应，蔡英文过境或者过境的礼遇似乎也就几乎等于美国是否认可蔡英文的回应。

图片版权 CNA Image caption 台湾在南太平洋邦交国吐瓦鲁（图瓦卢）的总理索本加先前应蔡英文政府的邀请到台湾参加双十节庆典。

据称台湾外交部向美国提出过境关岛或者夏威夷转往南太平洋的方案，但是截至目前为止（19日）美国方面尚未做出回答，似乎美国也不愿意在中共十九大期间作出决定，也许对美国而言在十九大之后再宣布决定可能比较符合美国的利益。

但是美国总统特朗普也就是台湾所称的川普，即将在11月访问中国，台湾的舆论担心的是美国会因为朝核问题上可能有求于中国而牺牲台湾的利益，所以台湾也希望经由蔡英文途经美国的访问行程来判断美国的态度。

所以蔡英文的出访邦交国家并不只是表面上看起来的那么简单或者单纯，此外也显示出两岸与美国的三角关系有多么敏感和错综复杂。

注：本文不代表BBC观点和立场。