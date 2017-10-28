台湾改时区独统之争 细数中国的时区改正

Image caption 中国在近代化上海开埠后 开始导入英国的GMT时间

台湾的"改时区"联署通过，当局将讨论后给予响应，细数过往中国的时区改制，国民政府在大陆也有顺应民生社会的时区改正。

曾经的中华民国时区

位于台湾的国家发展委员会（简称国发会）的公共政策平台，最近因为有网友在网络发起"时区改正"，希望由目前的格林威治时间加8小时，改制为加9小时，引起正反网友的讨论。

支持者认为，它可以与中国时区有所区隔，而反对者则认为，这样的改制只是"精神胜利法"，更是独派想"跟日本靠拢"，也发起另外的"反对因为政治因素干扰作息的改正时区"联署，形成一种变相拉锯。

由于台湾是民主社会，政府有必要对公民提案进行响应，因此台湾国发会也于26日召集相关人士，预计由内政部与经济部等统筹意见后，2周内统一回复。台湾行政院长赖清德也表示，这议题会"审慎考虑"。

就历史而言，近代中国在西洋化后，目前的GMT+8制度先是在上海开埠之后就在19世纪末期导入。1912年中华民国成立后，先是废除清朝时的钦天监制度，在于1918年设立长白（GMT+8.5）、中原（GMT+8）、陇蜀（GMT+7）、回藏（GMT+6）与昆仑（GMT+5.5）等五大时区。

当时的时区设定，不外乎是在民主中国成立后，配合各地的作息与习惯而设置，国民政府也在各地车站、码头与银行广设报时系统，希望中国人民到了各省市，也要习惯当地的时区。

而在1949年中华民国政府来台后，五时区也仍未在台湾课本上消失，更成为台湾的中高生史地必考题，聆听广播时，整点报时绝对是先说"中原标准时间"这句，成为台湾人的集体回忆。

图片版权 Getty Images Image caption 中华民国过往实施五时区制，培养现代中国人生活作息。图为1949年南京火车站人们赶车。

台湾曾有的夏令时间

过往在英国生活，最熟悉就是每到了换季时，英国政府都会公布夏季与冬令的转换日期，好让大家做好换季准备。位于较北边的英国，夏季白昼长、冬季黑夜长，调时差也成为一种换季习惯。

而就在中华民国政府退居台湾之后，也曾于1950年至1979年间，断断续续实施过夏令时间（也称日光节约时间），会在夏季三个月左右调整间为

GMT+9。但是在1980年以后，因为"成效不彰"所以不再实施。

国际地理学者、参与台湾史地教科书编撰的廖振顺，跟BBC中文网回忆，当时的夏令时间，长度差不多就是一季，国民政府视情况会在选日子调整回GMT+8，政府的目的，当然是要鼓励民众早点出门，替国家经济劳动。

加上当时台湾普遍缺电，主要用电以国防跟公家为主，政府都鼓励人民在白天就尽快出门，避免过多的民生用电消耗。他说："我们称做『日光节约时间』，其实就是当时时空背景穷，政府想能省则省"。

而小时生活在乡下的家父回忆，政府实施夏令时间，只在都市会比较有作用，在乡下地方则是没特别遵循："乡下地方都是看农历过日子，甚至日出而作，天一亮就出门，晚上很早就睡，自己有一套生理时钟"，不会在乎时间调整。

家父也说，改时区比较麻烦的是当兵，军队的作息要调整，还有公家机关等签署公文时，会压日期跟时间，会蛮常出现忘记实施夏令时间而签错时间的状况。加上铁路局跟航空的班表这三个月都要调整，某种程度上还是会耗费成本。

廖振顺也提及，实施夏令时间，通常是纬度高的国家愈有利，像是英国纬度高，节约能源的比例也愈好，台湾纬度在23度左右，夏天实施时间短，成效普通，加上1980年代后台湾经济突飞猛进，自然也就不需要了。

图片版权 AFP Image caption 在共产党建政后，改回单一北京时间，显示中央统治权威

改时区真意味独立？

而回到这场公民联署，有一个被扩大解释的在于，发起改正时区从GMT+8到GMT+9这点。由于GMT+9是属于日韩通用的时区，因此会有许多人质疑，是否想要"去中国化"，来向日本靠拢。

而就历史来说，台湾在过去被日本统治时，一开始也曾经是使用GMT+8。但在1937年，中日战争爆发后，日本加速台湾的皇民化运动，因此改制时区为与东京中央符合的GMT+9。后来日本占领香港、新加坡时，也改正时区为GMT+9，某种程度上，也是种对日本内地的效忠，禁止其他"政治思维"。

同样的道理也可以应用在中国，在中华人民共和国建政后，也废除中华民国的五时区制度，改用北京时间的GMT+8，1971年以后更扩大到新疆与西藏。就某种程度而言，中共政府也是希望各省都可以跟北京中央效忠，政治意图明显。

廖振顺则说，时区划分是"理论时区"与"行政时区"。理论时区是经度15度即差1小时，台湾经度在121度，本来就在GMT+8范围。共产党建政后，废除中华民国五时区制，就是为了自己行政方便重要，所以那是政治上的"行政时区"，过往日本统治台湾改时区，也是行政方便考虑。

而这场联署，在网络上只要5000人同意就可以成案，廖振顺也认为比例太小，掀起亲中或亲日更没必要："就是个简单的地理讨论"。只是台湾与北京的经度都正好在GMT+8中，无意间让时区议题掀起讨论，如果台湾政府为了"行政需要"，将来改正时区，那才会引起其他的政治考虑。