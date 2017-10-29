图辑：经典重现 香港渡海泳再临维多利亚港中央
香港经典户外游泳比赛——维港渡海泳——首次重返维多利亚港中央作赛，主办单位称有近3000人参加。
参赛者星期天（10月29日）早上从九龙尖沙咀公众码头出发，至湾仔金紫荆广场码头为终点，赛道全长1公里。
维港渡海泳早于1906年首办，至1978年因海港污染严重而停办。2011年恢复后一直以维港东侧鲤鱼门为比赛地点。
据香港媒体报道，不少参加民众认为赛道水质不错，但也有健儿抱怨有难闻气味。主办单位称来届比赛也将考虑沿用此赛道。
比赛在08:30（00:30 GMT）展开，在晴朗的天气下，泳手们各施各法暖身，再按照赛会安排出发。
虽然恢复至1978年的起点，但具体起步点是铺设在海面上的浮台。历史影片显示，从前渡海泳选手是从尖沙咀公众码头一跃而下。
参赛名额中，绝大多数为纯为参与的“优悠组”，不少泳手趁着难得在海港中央畅泳的机会，忙着自拍留念。
民间曾有谣传香港法律禁止在维港范围游泳的说法，但实际上法律只规定在维港范围举办游泳比赛必须通知海事处。即便如此，平日维港船舶往返频密，只有像渡海泳比赛这种事先封航的环境下，才有可能安全游泳渡海。
这次“复古”实际上只是部分恢复——湾仔并非原来的终点，而受到过去数十年的填海工程影响，原本位于中环的终点早已不再存在。
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