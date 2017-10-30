蔡英文出访：三个南太平洋岛国的中美台关系

图片版权 Reuters Image caption 蔡英文过境美国夏威夷，参观珍珠港，行程开放媒体跟访。

蔡英文于10月28日至11月4日率团出访台湾位于南太平洋的三个邦交国──马绍尔群岛、图瓦卢（台湾称吐瓦鲁）和所罗门群岛（台湾称索罗门群岛）。

这是蔡英文上任后首度出访南太平洋邦交国。台湾总统府周六（28日）表示，“永续南岛，携手共好”这次出访的宗旨。而出访的主要目的有二，一是“向世界证明台湾有能力也有意愿为国际社会做出更多贡献”，二是要代表全体台湾人民向当地的外交人员、医疗团、技术团、当地台商侨民表达他们做为“踏实外交”实践者的谢意。

台湾外交部政务次长吴志中日前在记者会上表示，这次出访的三个国家是太平洋友邦中与中华民国邦谊最久的三国。希望能藉此次出行，深化双边关系。

前总统马英九2010年也曾出访南太平洋，在七天内访问了南太平洋的六个邦交国，蔡英文此行比马英九少去了基里巴斯（吉里巴斯）、瑙鲁（诺鲁）、帕劳（帛琉）。

过境美国关系升温？

蔡英文去程过境夏威夷，期间与美国智库人士座谈，到珍珠港参观美国海军战舰纪念馆，并开放媒体采访，是近年来第一次公开的台湾领导人过境美国行程。

专长研究美中台关系的淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年对BBC中文分析，不管蔡英文过境美国的待遇规格是否提高，都不出《台湾关系法》的范围。

中国外交部对美国让蔡英文过境的做法表达抗议，黄兆年认为这只是形式上对中国内部有个交代。

黄兆年表示，从特朗普上任至今，美国对台湾在军事采购、美台部长级官员及将官可互访的《台湾旅行法》草案都释出善意，“官方互动热络”。黄兆年认为这是美国在《台湾关系法》的框架下强化双边实质交流的政策。

这次蔡英文过境美国的规格维持或提高，黄兆年认为，这是美国在特朗普即将出访中国的情势下，“让台湾放心”的举措。但美国不会大幅更动台美既有的架构，也不会如中国政府担心的“释出支持台独讯息”。

而过境美国一事对蔡英文政府来说，则可以解读成“其两岸或对外政策受美国认可，或至少尚在双方沟通理解范围内，”黄兆年说。

马绍尔群岛

图片版权 AFP Image caption 台湾前总统陈水扁2007年出访马绍尔。

马绍尔群岛是密克罗尼西亚群岛的一部分，土地面积为181.3平方公里，人口约5.5万人。二战后联合国决议将马绍尔由美国托管，1983马绍尔与美国正式签署《自由联系条约》，马绍尔获得内政、外交自主权，但防务15年内由美国负责，条约1986年生效。

1990年，联合国安理会通过终止部分太平洋托管领土托管协定决议。1991年，马绍尔成为联合国成员。

马绍尔在1991年至1998年与中华人民共和国有外交关系。1998年11月，马绍尔转而承认中国民国，次月与中华人民共和国断交。

马绍尔的经济以农渔业为主，但发展迟滞，主要经济来源仰赖国外援助，美国是最大贸易及金援国，1986年至2002年，美国向马绍尔提供的经济援助超过10亿美元。

台湾在马绍尔设有医疗团，今年五月的世界卫生大会（WHA），马绍尔为台湾发言，台湾外交部表示，马绍尔是“忠实友邦”。

蔡英文在周一（30日）与同为第一个女总统的马绍尔总统希尔达·海因（Hilda Heine）会晤。

图瓦卢

图片版权 Getty Images Image caption 图瓦卢与英国一直关系密切。威廉王子与凯特王妃2012年访问图瓦卢。

位于中太平洋南部，陆地面积26平方公里，海洋专属经济区面积约75万平方公里，人口1.1万。图瓦卢国土的陆地最高点不超过海平面5米，面临气候变迁、海平面上升而“灭国”的风险，因此在气候变化问题意见表达强烈。

图瓦卢于1978年脱离英国独立，成为英联邦成员国一份子。

在1979年图瓦卢与中华民国建交。中华民国大使馆是唯一设在图瓦卢本国的大使馆，其他国家的多半由临近国家的大使馆兼辖图瓦卢事务。

图瓦卢总理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）已经到访台湾14次，目前有34位图瓦卢学生获得奖学金在台湾求学。

图瓦卢在今年九月的联合国大会总辩论上发言支持台湾。

所罗门群岛

图片版权 Getty Images Image caption 所罗门群岛属美拉尼西亚群岛

位于太平洋西南部，属美拉尼西亚群岛。陆地面积2.84万平方公里，海洋专属经济区面积160万平方公里，人口57.6万。

所罗门原是英国的殖民地，被英统治85年。1978年独立后，政府部门的顾问等仍由英国人担任。英国至今仍是所罗门重要的援助国及贸易伙伴。

1983年与中华民国建交。外交关系上与英国、澳大利亚、新西兰及其他太平洋国家都保持友好。

蔡英文将于11月1日到访所罗门。

台湾目前还有哪些邦交国？

中美洲地区10个：伯里兹（台湾称贝里斯）、多米尼加、萨尔瓦多、危地马拉（瓜地马拉）、海地、洪都拉斯（宏都拉斯）、尼加拉瓜、圣卢西亚（圣露西亚）、圣基斯和尼维斯（圣克里斯多福及尼维斯）、圣文森特和格林纳丁斯（圣文森）

南美洲地区1国：巴拉圭

大洋洲地区6国：帕劳（帛琉共和國）、马绍尔群岛、基里巴斯（吉里巴斯）、瑙鲁（诺鲁共和国）、所罗门群岛（索罗门群岛）、图瓦卢（吐瓦鲁国）

非洲地区2国：布基纳法索（布吉纳法索）、斯威士兰（史瓦济兰）

欧洲地区1国：梵蒂冈（教廷）

外交危机？

图片版权 Reuters Image caption 大部分台湾邦交国的大使馆都集中在一栋大楼中。

蔡英文就任台湾总统后，两岸关系不复国民党执政时代热络，台湾的外交也面临冲击。

蔡英文上任一年多，圣多美普林西比、巴拿马分别与台湾断交，与中国建交。

日前BBC记者凯文‧波尼亚（Kevin Ponniah）报道，台湾长期以来提供发展援助来维系为数不多的邦交国，但隔邻的中国现在已成为经济上的“超强力量”。台湾的盟友渐渐被中国以“金钱外交”挖走。

多明尼加（多米尼加）、巴拉圭、海地都是被点名可能与台湾断交的邦交国。台湾在欧洲唯一的邦交国梵蒂冈，近来与中国互动频密，也被列入观察名单。呵呵