特写：骑单车到南非的香港青年

你的器材不支持播放多媒体材料 阿翔对BBC中文分享了旅程的所见所闻。

从爱打扮的艺术系文青，摇身一变成为骑行二万五千公里的单车背包客。今年33岁的阿翔，花了近一年半的时间，骑单车穿越逾20个国家，从香港到南非好望角，完成了一个充满青春和血汗的梦想。阿翔回来香港后接受BBC中文专访，分享了他的历险记。

被枪指吓，险象环生

阿翔怀着战战兢兢的心情，在2016年5月展开这次旅程，此前花了一年多时间筹备，每天积极健身备战，他说自己本来没有那么爱做运动，现在回想也觉得“不可思议、匪夷所思”。

“去到甘肃在一间餐厅吃饭，有人问我从哪儿来，我说我从香港骑单车过来，有大妈死都不信，说我说谎。”

经历沙漠、雪地与高山低谷，阿翔称起初也不能骑得很远，但随着旅程便觉得骑得更顺畅，每天骑一百公里也不是问题，不过仍然遇上不少惊险的场面。

他称在埃塞俄比亚的高山出现高山反应而发烧，经过土耳其时，又试过单车和人身陷泥泞，幸好有人经过救他一命。

他承认不是整趟旅程都是骑单车，偶尔也是要使用其他交通工具避过危险和局势不稳的国家与地区。

你的器材不支持播放多媒体材料 阿翔对BBC中文分享了对非洲的感受，最令他印象深刻的是非洲都看得到香港的车。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 骑单车攀山涉水，每次上斜坡都是一个挑战。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 阿翔在途中买笔送给沿路遇上的小孩。

例如在埃及西奈半岛，他曾经突然被军警截停，指路途危险，不让他骑单车，最后警察们先后出动了十几部警车，轮流带着他穿州过省，到安全的地点才让他继续单车之旅。

“我起初都挺害怕警察，但那边的警察很好，有时候他们会中途停下来，让我在一些景点拍照。”

另外在以色列前往西岸巴勒斯坦自治区后，出境时则遇上阻滞。

“他（边防人员）在老远就已经叫停我，用喇叭叫我停在那儿，不准动。”他忆述当时的情况：“前面的瞭望塔，上面那个人已经举起枪，即是我有任何轻举妄动就会被他‘干掉’。”

他隔一段很远的距离挥着英国国民（海外）护照（即BNO），之后关员才慢慢靠近他，并盘问了他近一小时，才让他入境以色列。

“其实我不是很紧张，但是他们比我还要害怕很多，好像觉得面对的是一枚炸弹。”

图片版权 LINUS CHENG Image caption 与当地人交流，是令他最回味的部分。

论最难忘的经历，阿翔表示是经过中亚地区的伊斯兰国家，他觉得他们十分欢迎外国人，会邀请他回家吃饭等等，尽管语言不通，但仍然可以用肢体动作沟通。

不过有时也会因为文化差异让阿翔难以习惯，例如对朋友的概念好像略有不同，他称试过与当地人交换联络方法，那些新朋友每天都发短讯或打电话给他，令他觉得好不习惯。

“有时我借宿时，与他们相处会觉得很不自在，你会觉得经常被他们缠着，没有甚么私隐，甚至乎洗澡途中，会有人不断进来询问一下有没有问题，会觉得没有私人空间。”阿翔说。

由于文化差异，有些非洲人对时间观念亦十分特别，阿翔表示，试过有非洲人跟他说用40分钟买东西，结果4小时后才回来，每次约时间，他们大多会迟到。

“有时会啼笑皆非的就是，如果他比你早到，他会嫌你迟到。”

他认为这趟旅程中，最美丽的风景，是在埃塞俄比亚的山区，日出时可以看见草原上有一层雾，形成一片金黄色。

但他说，照片无法捕足这令人惊叹的一面，只有现场看，才感受到那种壮观。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 照相机不一定能把美景留下来，但脑海里一定会记着。

非洲很穷吗？

阿翔说，许多人都对非洲存在误解，以为非洲全都很穷。他认为非洲贫富悬殊问题严重，有些城市其实物价与香港差不多，但他亦见过贫困的地方。

根据联合国资料，单是也门、南苏丹、索马里亚和尼日利亚东北部，有二千万人受饥荒威胁，一些索马里亚难民逃到埃塞俄比亚，在埃国东南部，约50%至79%的索马里亚儿童难民有急性营养不良，另外一些难民逃到卢旺达、坦桑尼亚等地，亦因为资金不足而减少购买紧急的粮食。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 阿翔与一间乌干达的慈善机构合作，筹得5万港元，为孤儿村增添单车。

阿翔在这趟旅程期间，亦与一间乌干达的慈善机构合作，筹得5万港元，为组织所办的孤儿村增添几十台单车。他说这样做是为他的旅程增添意义。

他说，如果有心帮助非洲的穷人，要想清楚如何帮忙，不要盲捐物资，同时要以平等的态度对待他们。

“我们不断捐物资，或会对当地经济造成好大打击，商人做不到生意，令国家愈来愈穷。我想我们可以在教育上、技术上改善他们的生活。”他说：“我们要尊重他们的文化，不要高高在上的角度，认为是我去教你，而是好像朋友般相处，不要看低别人，他们只是发展的路上和我们不一样。”

阿翔说，随着中国发展“一带一路”项目，中国在非洲有很多建设。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 语言不一定相通，但单靠肢体语言，也是可以彼此交流。

“很多人会告诉我，这条路是中国人搭建的、这条路轨又是中国人建造的，部分人对华人有好感，觉得华人帮助到他们。”

但他也说，有一部分人觉得太多华人：“赞比亚对华人的入境要求愈来愈高，因为华人愈来愈多，当地人担心会占据了他们本身的市场，好像每一个城镇都有唐餐馆，他们开始有点害怕。”

他坦言，香港对大部分非洲人来说是毫无概念，“有些人根本没有听过香港”，有时候他也不太想直接说香港就是中国，有时候，会跟他们上一门香港的“历史课”，说“其实香港是中国一个比较特别的城市”。

阿翔手持英国BNO护照及香港特区护照，视乎旅行的方便程度会选择用不同的护照，特区护照可以在多个非洲国家享受免签证待遇。

但他在赞比亚时就因为香港护照而带来一些麻烦。根据赞比亚移民局及香港特区政府的资料，香港护照持有人前往赞比亚是无须签证，但当地入境部门的系统把其护照视作中国护照，中国护照持有人则需要事先申请签证，要向当地官员解释，最终他转用英国BNO护照，申请落地签证入境。

“其实好麻烦，香港和中国护照待遇真的不同，护照封面和国籍都是写中华人民共和国，很多地方不了解其分别，被当成中国护照就真的会很麻烦。”阿翔说。

在旅途中，他不会刻意与华人特别亲近，不过见面语言相通会聊一下，试过有中国移民商人，以帮助同乡的心，把钱塞给他，阿翔称他拒绝收，但就让他们请他吃饭，沿路遇上很多人也很热心地帮助他。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 阿翔说，他遇见很多人，都没有听过“香港”。

旅程后的体会

长途旅行多天不洗澡、没有洗手间方便是经常发生的事情，但阿翔都一一适应过来。

阿翔为这趟旅程，更锻炼了自己的“低物欲”。

他形容自己以前是“打扮到花枝招展”的艺术型男孩，喜欢买很多东西，但知道自己去旅行便会有一段时间长时间没有收入，刻意控制自己不要买那么多东西。

“物欲是可以控制的，可以不靠那么多物质去生存，可以有三年没有买新衫，也生存得好好的。”

他的旅程初期也携带了太多衣服，还带了脚架用来拍照，但很快便知道这对骑单车的负荷很大，要弃置衣物或是把贵重物品寄回香港。

最后，只剩下必需品：两套单车衫裤、一套睡衣、露营装备、煮食用品、单车的装备、工具、消毒器、太阳能充电板和手机。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 这就是他睡觉的地方。

图片版权 LINUS CHENG Image caption 随意地在家中的地图一挥，促成了今次旅行。

阿翔说，如果这趟旅程是由欧洲人、澳洲人来做，其实是“非常普通”的一回事，但在香港因为文化的原因，这个不被视为“正常人”选择的路。

“（香港）很多事情都好像已经预设好了，每个人的人生就是找一份好工作，储钱买车买楼。”阿翔说：“香港楼价好贵、假期好少、工作压力好大，以至好多人都不敢去寻找自己梦想，走出自己的路。”

他自言，身边许多同龄的朋友，已经在职场上站在更高的位置赚钱。

“不要被这个世界的价值观影响得那么厉害，一个人的成功不一定是你赚到多少钱、你的工作有多大成就。”

阿翔表示暂时无意再去一趟这么长的旅行，但就愿意尝试更多东西，比如做生意等等，用自己的经验走出自己的一片天、做自己“真的想做”的事。

“我会觉得人生的可能性有好多，连一个本身不做运动的人，都可以由香港骑单车去到南非，我会觉得，其实很多事情都可以一试。”