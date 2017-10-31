成功申办2022同志运动会　香港成亚洲第一

图片版权 Getty Images Image caption 香港经常有争取同志平权的集会

香港击败美国华盛顿及墨西哥瓜达拉哈拉，成功申办2022年的“同志运动会”，成为首个在亚洲城市主办的同志运动会。同志运动会联合会于香港时间周二（10月31日）早晨揭晓结果，由巴黎市长安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）宣布香港获选的消息。

负责申办的组织预计，活动将会有约1.5万名运动员参与，并为香港吸引约四万名游客，为香港带来十亿港币的经济收益。

香港申办团队计划在2022的同运会中，加入赛龙舟、越野跑及跑楼梯（tower running）等具香港特色的运动项目。

“得以将同运会移师香港，证明香港、甚至亚洲地区越来越开放。”申办组织主席丹尼斯·菲利普斯（Dennis Philipse）在得知香港获选后表示。

亚洲首次

同志运动会每四年举行一次，于1982年假三藩市首度举行，至今已有超过30年历史。过往主办的城市大部份在美国，包括三藩市（两次）、纽约、芝加哥及克利夫兰，其他曾主办的城市包括加拿大温哥华、荷兰阿姆斯特丹、澳大利亚悉尼和德国科隆。

下届同运会将于明年八月举行，由法国巴黎主办，将设有36项竞赛运动项目，预计会有来自70个国家的约1.5万名运动员参与。

此前从未有亚洲城市申办同运会，香港是第一个，要与其余16个在美国、南非、以色列、墨西哥等国的城市竞争，最终亦顺利成为首个获得主办权的亚洲城市。

图片版权 Getty Images Image caption 每年均有大批香港市民参与同志游行

与香港一同入围最后三强的华盛顿特区，由市政府支持申办，市长鲍瑟（Muriel E. Bowser）更亲自率团前往巴黎，参与最终评选，扬言将为活动拨款二百万美元；香港则由民间自发申办。

香港旅游发展局亦指会按主办单位需要，提供支援以助宣传运动会。

香港平等机会委员会表示欢迎，指同志运动会宗旨是其举办的活动无分你我，不论性倾向、性别、种族、宗教、政治理念，都可以一同参与。

平机会主席陈章明说：“我们相信这是一个很好的机会，向大众推广对性小众人士的平等、共融和尊重。”

反对声音

虽然名为“同志运动会”，但这项活动主要宣扬平等讯息，欢迎任何性别、性取向的人士参赛。

香港申办同运会期间，一些宗教及关注团体表示异议，忧虑活动实属“推广同性恋”的活动，要政府及旅发局不要为活动提供任何资助，也不应为活动提供场地及设施。

其中一个反对组识“明光社”曾发表声明指，性倾向歧视立法、同性婚姻议题在香港“极具争议性”，“若特区政府在这个时候支持‘同志运动会’，必会导致社会撕裂情况进一步恶化”。

此前，申办组织在地区宣传活动时，亦曾遇到保守组织到场示威反对。

香港政制及内地事务局此前向申办组织表明，香港政府致力推动平等机会、缔造包容及互相尊重的文化，相关政府部门将会按照一贯程序，处理同运会的场地申请。