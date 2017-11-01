哪些食物曾被香港示威者用作道具：有何后果

图片版权 Getty Images Image caption 继香蕉、午餐肉和鸡蛋后，三文治也成了香港示威者的道具

香港政党社会民主连线（简称社民连）主席吴文远，被控在2016年向前特首梁振英丢三文治，却意外地丢中一名站在梁振英背后的署任总督察，袭击罪罪成，被判囚三周。

吴文远当时参与一个要求香港政府为所有退休人士提供退休金的示威，他在法庭上指，自己是因为对社会不公“看不过眼”而选择为弱势社群发声。但裁判官说，判刑是针对他的暴力行为，与他的示威行动无关。

除了三文治，还有什么其他食物曾被用作表达不满的工具？

图片版权 Getty Images Image caption 吴文远周二（10月31日）到法庭出席审讯，向在场记者展示胜示手势。

香蕉

前香港立法会议员黄毓民2008年10月在前特首曾荫权发表施政报告时，不满政府拒绝增加给予长者的高龄津贴，在议事厅内向曾荫权投掷香蕉。

香蕉没有击中任何人，但事件还是惹来各方批评，指黄毓民的行径会把台湾议会的暴力文化带到香港。

黄毓民没有因为这次事件被检控。但2014年他在前特首梁振英出席立法会会议期间，把一只玻璃杯掷向梁振英，事后被控袭击罪罪成，被判囚两周。他现正等候上诉。

图片版权 Getty Images Image caption 黄毓民被控以玻璃杯袭击梁振英。他在庭上表示，议会抗争无罪，所以不会认罪

玉米鱼块饭

社民连行政委员黄浩铭在2011年，拿着一盒玉米鱼块饭（香港称“粟米斑块饭”）向曾荫权示威。混乱期间饭盒掉到地上，黄浩铭被指抓起一些饭追着曾荫权，与保护曾荫权的人员碰撞，曾荫权事后称被撞伤胸口。

黄浩铭事后被控“扰乱公众秩序”，法院裁定没有足够证据将他定罪，政府在两年后，决定放弃上诉。

他事后解释要用玉米鱼块饭，是因为之前前财政司曾俊华答不出一客玉米鱼块饭在普通餐厅的售价，认为他不懂普通市民生活开支甚高。因此他也想问问他的上司曾荫权知不知道。

鸡蛋

社民连前成员陈德章在2013年，向出席公众咨询会的曾俊华投掷一颗鸡蛋，击中曾的头部，最后被判囚三周。

政府官员并非以这些示威的唯一对象。香港众志秘书长黄之锋在2014年11月到法庭出席聆讯时，在法庭外被两名男子投掷鸡蛋。

他们承认预先准备鸡蛋埋伏，又称黄之锋是2014年9月爆发的“占领中环”行动的领导人物，因此向黄掷鸡蛋，表达愤怒。

图片版权 Getty Images Image caption 许多国家的公众人物都会成为被掷鸡蛋的对象，香港也不例外

午餐肉

亲北京的立法会议员在2016年10月就两名议员梁颂恒和游蕙帧被法庭取消资格的争议，会见记者。那个时候，另一名议员梁国雄在亲北京的议员发言期间，拿着午餐肉打断他们，并把午餐肉丢到地上。

有亲北京的议员也拿起午餐肉掷回去，混乱期间有议员被掷中。梁国雄事后指，那是自己的行为，与其他非建制派议员无关。

午餐肉成为示威的工具，是因为亲北京的议员黄国兴曾批评其他议员以拖延手段，阻碍议会审议具争议的法案，并以午餐肉为单位，计算这些拖延手段浪费了多少金钱。

当时，亲北京的议员用相同的手法，阻止立法会让议梁、游等五名议员重新宣誓，被批评自相矛盾。