台籍卢丽安的"中国梦"样板　意外掀起的"投共潮"

图片版权 CNA Image caption 台籍代表卢丽安在中共十九大的悄然现身，成为中方政治宣传样板。

中共十九大台湾籍代表卢丽安的出现，让台湾当地展开议论。在卢丽安户籍被取消之余，却接连有台湾人表示"愿意加入共产党"，掀起"投共潮"。

日前刚落幕的中共十九大，台湾代表卢丽安的身影吸引了台湾媒体的关注。出身于台湾高雄旗山的卢丽安，也用台语跟现场的台湾媒体互动。这位非出生于中国大陆的台湾裔代表，也在台湾当地引发"统战"话题。

十九大后的"投共潮"

台湾当局对此做出审慎回应，也取消了卢丽安的台湾户籍，已经领有中国身份的她，往后将被视为"中国公民"依法入境台湾。而在此后，也有两位来自北京大学的台湾学生王裕庆与张立齐，也表示要加入中国共产党，为"祖国统一"尽一份心力。

对于这样的"投共潮"，台湾陆委会主委张小月则表示："这是中共一种又拉又打的两手策略，也是要对在中国的台湾青年进行拉拢"。

前国民党文传会副主委胡文琦，则对BBC中文直接表示，不论是卢丽安或是王裕庆这样的例子，只会多而不会少，过去可能只有林毅夫一人，未来要慎防投共演变成"野火燎原之势"。

这样的风潮也在台湾引发讨论，有些网友认为，在台湾有任何加入政党的自由，但如果加入他国政党，又在该国从事公职，那被取消户籍是合理，任何国家皆是如此。也有人对此支持，统派政党新党公开表示，这是给台湾人另一种选择。

卢丽安形象的软硬兼施

而除了十九大的悄然现身，近来卢丽安也开始出现在官方电视台上，侃侃而谈他从台湾到英国留学、再赴中国教书的历程。说起话来温柔婉约的卢丽安，谈论起她过去的小时候在台湾的回忆，仍旧是历历在目。

尤其当在回忆起小时候记忆中的高雄眷村外省老兵，貌似无助地盯着小房间的电视，没有家人的老兵，看电视似乎成了唯一寄托，也让卢丽安受访时一度哽咽。

卢丽安在当中谈论起去英国爱丁堡的留学经验，提及1997年的香港回归，当时不论英国、印度或澳门的同学，大家都热烈讨论自己的立场，卢丽安也不经问起："那我的立场又是为何？"，让她思索自身的认同，最终卢丽安决定来到上海教书，因为"她不恐惧中共"，她要追寻自身"中国梦"。

胡文琦表示，卢丽安的现身绝不是偶然被媒体捕捉，而是有计画性地铺陈："中共变得愈来愈精明，软的只会更软，硬的当然会愈来愈硬"，卢丽安台湾土生土长，家族又受日本统治教育，就是个很好可以给民进党政府"参考"的案例，在共产党的栽培下，台湾人也能一起寻"中国梦"。

深化对台的两手策略

过去担任文传会副主委时，胡文琦也曾跟随参访团去中国大陆参观，当时他也在当地的小型"乐活节"的两岸青年交流活动上，看到中方的政策宣传落实。

他回忆："我们台湾大概很难想象，他们开口闭口都是两岸一家亲、维护和平统一等用语，与其说是被指示，不如说是一种贯彻中央指令"，最后甚至还说"今天真是场和谐的活动"，听起来或许诡异，但他们柔性诉求是持续深化。

如同之前学者赖岳谦对BBC中文所言，中国会在未来扩大压力，将台湾的国际地位内政化，胡文琦也提到同样概念，"用卡式台胞证比用中华民国护照更能解决台湾人在国际上的问题"，内政化手续跳过民进党。他也直接说"连国民党都被共产党跳过去了，国共论坛也是"。

在8月吴敦义上任后，胡文琦也离开现有职位，但他还是认为，民进党与国民党都需要思考深化合作来壮大经济的可能。他认为："过去国民党执政要与民进党会谈，民进党不想要，然而现在民进党执政邀请国民党协商，国民党也不要，这样恶性循环也不是办法"。

他认为，要应对中国这样的两面手法，台湾朝野两党需要彼此各退一些，"现在时间已经不站在台湾这边了，中共手法更细腻，与其一直喊打，不如在经济上直接压制，然后用台湾的两党恶斗当作范例，证明中国特色的社会主义更好"。他语重心长地说："卢丽安不会是第一个案例，还会有更多"。