罗兴亚危机：昂山素季视察若开邦

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 昂山素季在保安人员护卫下抵达若开邦。

缅甸实际掌权者、国务资政昂山素季抵达若开邦，这是她首次到访这个被暴力摧残的地区。

今次行程事前未有公开。缅甸当局称，昂山将会用一日时间，视察若开邦首府实兑（Sittwe）及邦内其他城镇。

缅甸政府军在若开邦针对罗兴亚穆斯林采取的行动，被指控属于种族清洗，昂山素季因未有出手阻止而饱受国际社会批评。

自八月起，已有约60万罗兴亚人逃亡至邻国孟加拉。

八月，若开邦多个警岗遇袭，武装组织“若开罗兴亚救世军”被指是袭击者，由此引发最新一轮冲突。

接下来的军事行动造成多人死亡，另有指多个罗兴亚村庄遭纵火焚毁，一些罗兴亚人被赶走。

Image caption 9月7日，一个罗兴亚村庄遭焚毁。此前昂山素姬宣称邦内暴力冲突已经完结。

缅甸军方称，其军事行动的目标是铲除武装份子，并多次否认有攻击平民，但此说法被多名目击者、难民及记者反驳。

本周四，缅甸政府发言人佐泰（Zaw Htay）向法新社表示，昂山素季“身在实兑，另会到访貌夺（Maungdaw）及布帝洞（Buthiduang）…...这是个一天的行程。”

目前仍不清楚，昂山素季会否视察任何罗兴亚村落。

路透社报道，该社记者见到昂山素季在约20人陪同下，今早在实兑登上一架军用直升机。

昂山素季曾在九月的一次演说中，对侵犯人权的行为予以谴责，但未回应外界有关种族清洗的指控，或将事件归咎于军方。

若开邦主要​​人口是佛教徒，罗兴亚人是居于当地的穆斯林少数民族，被视为非法移民、公民身份不获承认，长期受到迫害。

你的器材不支持播放多媒体材料 世上“最受迫害”的族群：罗兴亚人现身说法

今年九月，孟加拉政府宣布，当局将限制罗兴亚难民的行动范围，要求他们待在指定区域，不得到其他地方。

孟加拉政府另将在科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）兴建可容纳40万人的庇护所。