图片版权 BBC Chinese Image caption 施普林格—自然集团是世界主要学术期刊出版商之一。

世界知名学术期刊与教科书出版企业施普林格—自然（Springer Nature）证实在中国境内屏蔽其期刊网站上的部分内容。

这是继英国剑桥大学出版社《中国季刊》后的第二起同类事件。英国《金融时报》（Financial Times）调查发现，施普林格—自然出版的两份政治学刊合共有至少1000篇涉及敏感政治议题的论文被屏蔽，无法在中国境内搜寻与读取。

在此之前，中国官方媒体称，施普林格—自然集团主动联系中方，寻求购入一本中国国家主席习近平相关著作的全球英文版权。

施普林格—自然在华发言人对BBC中文网称，当前问题“与任何即将出版的书籍无关”。

施普林格—自然是家怎样的出版集团？

图片版权 BBC Chinese Image caption 权威科学期刊《自然》是施普林格—自然出版集团的组成部分。

施普林格—自然于2015年由多家学术期刊与教科书出版商合并成立，成员包括：

施普林格科学与商业媒体（ Springer Science+Business Media ） ——起源于1842年开店的德国柏林施普林格书店，主要出版科学、科技与医疗书籍和学刊

——起源于1842年开店的德国柏林施普林格书店，主要出版科学、科技与医疗书籍和学刊 自然出版集团（ Nature Publishing Group ） ——自1869年起出版国际权威学术杂志《自然》（Nature）

——自1869年起出版国际权威学术杂志《自然》（Nature） 帕尔格雷夫·麦克米兰（Palgrave Macmillan）与麦美伦教育（Macmillan Education）——源于1843年苏格兰人麦美伦兄弟创立的英国麦美伦出版社（Macmillan Publishers），在世界各地出版大量教科书、英语字典、国际学术刊物与行业刊物

《金融时报》报道指出，施普林格—自然是当今全球最大的学术图书出版商。集团拥有人是德国斯图加特的出版世家霍尔茨布林克家族（Holtzbrinck family）与英国伦敦私募基金BC Partners。

虽然集团成员多为科学类学术出版社，但香港中文大学中国研究中心客席教授林和立博士对BBC中文网指出，施普林格—自然集团确有不少具影响力的社会科学出版物。

施普林格—自然屏蔽了哪些内容？

《金融时报》调查指出，这次受屏蔽的1000多篇文章分别来自施普林格—自然旗下两本学刊：《中国政治学刊》（Journal of Chinese Political Science）与《国际政治学》（International Politics）。

报道说，这些受影响文章内都具备一些中国政治“敏感词”，例如“台湾”、“西藏”与“文化大革命”。

图片版权 Reuters Image caption 施普林格—自然集团：屏蔽文章是为了符合法律要求。

施普林格—自然集团在上海的大中华区发言人张立向BBC中文网记者发来了集团的书面声明，内容与路透社等所获得的声明一致。

施普林格—自然集团形容这是让人“深切遗憾”的行动，但强调这是要满足“中国的监管要求”，“符合当地分销法律”，并称遭屏蔽的内容只占其全部内容的“不足1%”，但“由此确保了我们在中国的顾客能获取施普林格—自然99%的内容”。

“这并非编辑审查，也并未影响到我们向世界其他地方所出版或开放获取的内容……要是不采取行动，我们将真切面临内容遭屏蔽的风险。”

林和立对BBC中文网说：“我想他们（中国当局）都核查了蛮久的，罗列了清单，说你某某人哪年哪月哪日发表的哪篇文章对中国报道不实，或是对中国不友善等。”

林和立评论说，这是中共当局“大外宣政策”的一部分。

“中国有它的撒手锏，那就是市场……我想他们这类出版社有很庞大的计划要去拓展中国市场，推销一些文化产物，或者是跟中国搞文化、电影的公司合作。中国市场的吸引力太大。”

施普林格—自然集团并未说明其在华业务计划，但刚于今年初履新的施普林格—自然集团大中华区总裁安诺杰（Arnout Jacobs）3月份曾对官方新华社称，中国已经为进一步促进科技发展“打下了坚实的基础”。

“翻译习近平著作”是怎么回事？

图片版权 CNS Image caption 官方新华社称施普林格—自然集团主动洽购《习近平讲故事》英文版权。

今年6月，中共人民日报社组织编写、人民出版社出版发行《习近平讲故事》一书。人民出版社副社长李春生其后对官方新华社称，出版这本书的目的是要“进一步宣传好习近平总书记系列重要讲话精神，讲好中国故事，传播好中国声音”。

新华社9月份称：“据了解，《习近平讲故事》出版后，国际著名出版集团施普林格立即主动联系人民出版社，要求购买该书全球英文版权，出版英文译本。”

香港大学中国传媒研究计划其后发文分析，主笔的计划联合总监班志远（David Bandurski）得到施普林格—自然集团回应，证实集团已跟人民出版社签订合作意向书，但目前就给出出版日期等信息“言之过早”。

施普林格—自然集团大中华区发言人张立在答复BBC中文网的电邮中进一步说：“当前问题与任何即将出版的书籍均无关联。”

班志远对BBC中文网表示，他不会揣测这次屏蔽学术论文是否与出版习近平书籍有关，但这“非常令人不安地”说明中国国家审查早已扩展到学术界，而且是波及了全球的学术社群。

班志远说：“这样的行为违反了学术主义的核心所在，毫无疑问，像施普林格—自然这样的出版商透过如此懦夫的行为削弱了自己的信誉。”

在施普林格—自然之前还有谁曾对中国大陆屏蔽内容？

就在今年8月，英国剑桥大学出版社《中国季刊》（The China Quarterly）发表过的300多篇文章遭出版社从网站上撤除，其内容涉及六四、文革、西藏和台湾等敏感议题。后来在多方抗议下，剑桥大学出版社同意恢复被下架内容。

而在3月份，国际剪报数据库律商联讯（LexisNexis）也曾应中国当局要求，将部分涉华内容与产品下架。

在此之间，美国苹果公司于7月份从中国应用商店下架了60多个虚拟私人服务器（VPN）应用，也被批评是屈服于中国审查制度的行为。

图片版权 Reuters Image caption 剑桥大学出版社两个月前一度屏蔽300多篇涉华敏感论文。

学术界与中国研究人士都有哪些评论？

英国诺丁汉大学中国政策研究所主任沙利文博士（Dr Jonathan Sullivan）参与撰写的一篇论文受到这次屏蔽事件波及。他对《金融时报》说：“这象征着在西方的我们对中国外扩有多准备不足。”

“这关乎于我们如何认知与中国的关系，还有在讨好中国当局的问题上，相对于其工具利益，我们有多珍视原则。”

也有不少学者与中国研究人士在社交媒体上发声：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @dangillmor Springer Nature, a major scientific publisher, lets Chinese regime censor important work. Disgusting. https://t.co/sWwuldAzjG — Dan Gillmor (@dangillmor) 2017年11月2日

美国亚利桑那州州立大学克罗凯特新闻与大众传播学院实务教授丹·吉尔摩（Dan Gillmor）：“施普林格—自然，一家主要的科学出版社，让中国政权审查重要的作品。令人作呕。”

英国斯特灵大学国际出版与传播中心教授克莱尔·斯夸尔斯（Prof Claire Squires）：身为施普林格—自然与帕尔格雷夫·麦克米兰的作者很尴尬。停止同意在中国审查内容。

中国劳工观察（China Labour Watch）前任项目协调人，时事评论员史凯文（Kevin Slaten）：“因为政府不认同就屏蔽1000篇文章恰恰就是‘编辑审查’。施普林格—自然在为实现威权主义而辩护。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Peterinexile @SpringerNature Your bowing to censorship is deplorable, not to mention counter-productive. You look weak even compared to @cambridgepress — Peter Dahlin (@Peterinexile) 2017年11月2日

曾牵涉于北京维权律师“709大抓捕”事件的瑞典人权活动人士彼得·达林（Peter Dahlin）：“施普林格—自然，你对审查低头很可悲，更别说这只会适得其反。哪怕跟剑桥大学出版社来比，都显得你懦弱。”