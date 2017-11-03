中国富豪花天价喝一口威士忌 竟是假酒…

图片版权 网络截图 Image caption 酒店经理亲自到中国道歉、退款。唐家三少（右）赞酒店诚实。

2017年夏天，一则关于中国富豪游客在瑞士酒吧掷千金点了杯百年珍藏威士忌的消息在网上和纸媒流传，网民热议，也引起各路专家、投资人士和酒类收藏家瞩目。

近日，这个故事更新了：新浪财经图片显示，酒店经理亲赴中国向这位顾客道歉并全额退款。因为，那是杯假酒！

这名顾客是在网络上写武侠的80后作家张威，笔名唐家三少。

那杯号称来自世界仅存唯一一瓶139年历史的1878麦卡伦的单一麦芽苏格兰威士忌，经鉴定，很可能是1970-72年蒸馏装瓶的；成分分析显示它不是单一麦芽，是麦芽和谷物6/4混合酿制的威士忌。

图片版权 Hotel Waldhaus Am See

故事发生在7月的瑞士度假地圣莫里茨，瓦尔德豪斯酒店 。这家酒店以收藏了2500种不同的威士忌著称。酒店里的酒吧叫魔鬼之地（Devil's Place）。

张威(唐家三少)当时带着姥姥在那里旅游度假。

他在魔鬼之地看到了这瓶据称当今世上仅存的一瓶未开封的收藏版1878麦卡伦单一麦芽苏格兰威士忌。

图片版权 Sandro Bernasconi Image caption 开瓶了。实际上这是赝品。

图片版权 Sandro Bernasconi Image caption 张威为这杯20毫升的威士忌花了近1万瑞士法郎，约合7700英镑。

他要喝这酒。吧台说，这酒不卖。叫来经理桑德罗·伯纳斯科尼（Sandro Bernasconi），他也不敢决定。

他后来对BBC苏格兰记者麦格纳斯·贝奈特解释说，这瓶1878麦卡伦是他父亲25年前买的，当时老伯纳斯科尼是酒店经理。这瓶酒从来没开封。

现在遇到不惜代价坚持要喝这酒的中国游客，伯纳斯科尼就给父亲打电话征求意见。“他对我说，我们下一次遇到这样的顾客可能要２０年之后，所以我们应该卖给他。“

于是，"张先生和我一起把那瓶酒打开，喝了一点，"他回忆道。

图片版权 Sandro Bernasconi Image caption 张威和伯纳斯科尼把那瓶威士忌开了瓶

这不是普通酒，魔鬼之地也不是每天能遇到这样的事，照个相，留个念。

这则新闻惊动了威士忌界。

一名中国游客在瓦尔德豪斯酒店酒吧花9999瑞郎喝了杯1878年麦卡伦威士忌的消息几天后上了瑞士当地一个新闻网站。

法广网提供了关于这瓶酒的更多信息：收藏了27年，1905年装瓶，未开瓶前估值约5万瑞士法郎（另有一种估计是在酒吧零售价值为３０万瑞士法郎，约合２3万英镑）。

贝纳斯科尼当时还表示希望这瓶酒还能再卖出几杯。

后来，唐家三少又在微博上发了贴，说了这件事。

据《中国日报》消息，张威用唐家三少这个笔名写网络武侠小说，２０１５年收入约１６８０万美元。

图片版权 Weibo

之后，故事情节发生转折。

一些行家从媒体公布的照片上发现一些疑点，对这瓶1878麦卡伦的真伪提出质疑。

当时，威士忌界知名的专家瓦伦丁（Serge Valentin）和一些收藏人士在社交媒体上议论，基本上认为那很可能是赝品。

他们提出两大可疑点：酒标上注明装瓶公司Roderick Kemp和Macallan and Talisker Distilleries LTD（麦卡伦和泰斯卡联合酒厂），值得怀疑，后来两家酒厂都确认这个酒标是假的。

据瓦伦丁分析，这瓶酒很可能是2002-2004年大批涌入市场的假古董麦卡伦之一，伯纳斯科尼的父亲当年可能也是受骗上当买了假酒。

第二个疑点是瓶塞做旧痕迹明显。威士忌收藏家指出，老木塞几十年后会腐败，像蘑菇一样，而假酒的瓶子是老瓶，塞子则是做旧的新塞。

图片版权 Hotel Waldhaus Am See Image caption 魔鬼之地酒吧

瓦尔德豪斯酒店见反响如此强烈，便把一份样品送到苏格兰邓弗姆林的稀有威士忌专卖行RW101去鉴定。

牛津大学的碳14测试结果显示，95%的可能性是这瓶酒在1970-1972年间酿制的。

苏格兰法夫的酒类分析公司泰特洛克和汤姆森（Tatlock and Thomson）作了进一步分析，发现瓶里的酒是混合型苏格兰威士忌，成份包括６０％的麦芽和４０％谷物，这就排除了它是单一麦芽威士忌的可能性。

RW101 表示，测验结果表明这瓶酒"作为一件收藏品几乎毫无价值"。

和当时世上仅存唯一一瓶1878麦卡伦开瓶惊动了整个威士忌界一样，鉴定为假酒的结果也震撼了威士忌行业和收藏圈。

RW101联合创办人戴维·罗伯逊说，希望市面上其他藏家也尽量盘查假货赝品，净化市场。

最近，伯纳斯科尼专程飞到中国，见到了张威，当面把喝了假酒的消息告诉了他。

同时，也把酒钱全数退还给张威。

他接受BBC记者贝奈特采访时说："我把鉴定结果给他看，他一点不生气，对酒店的诚实表示非常感谢，还说他在瑞士的经历很愉快。"

他对BBC表示，确保酒店收藏和提供的威士忌都是真货十分重要，所以才不惜代价找人做鉴定，并给顾客全额退款。