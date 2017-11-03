特朗普访亚洲 人权议题靠边站？

图片版权 AFP Image caption 特朗普甚少就其他国家的人权议题发声，但他的幕僚说他只是喜欢"静静行事"。

美国总统特朗普即将到访多个亚洲国家，是他上任后首个亚洲之旅。除了贸易、外交等议题，外界还关注他与亚洲领导人见面的时候，会否提及这些国家的人权问题。

特朗普据报在菲律宾与总统杜特尔特会面时，将与杜特尔特讨论菲律宾以强硬手段打击毒品交易的行动。人权组织批评杜特尔特容许警方在没有审讯的情况下，杀死他们怀疑是毒贩的人，令许多无辜的人受牵连。

在香港，早前获准保释等候上诉的“香港众志”秘书长黄之锋说，他希望特朗普在访华时不要只顾商业考虑，而忽略人权。他呼吁美国等西方国家更关注“中国模式如何威胁亚太稳定”。

但有美国前白宫官员和一些西方国家的官员分别留意到，美国当局在特朗普就任后，向许多亚洲国家就人权问题施加的压力明显减少。

图片版权 EPA Image caption 杜特尔特打击毒品的行动被指鼓励警方在未把嫌疑犯审判后，便把他们处决，令许多无辜的人受牵连。

“美国优先”

特朗普就任美国总统后，追求“美国优先”政策。路透社引述白宫官员解释，这表示美国处理盟友和其他对美国有战略意义国家的人权状况时，会小心翼翼，以免这些国家因为这个议题，而影响一些可以为美国人创造职位的贸易协议。

但前白宫国安会亚洲事务资深主任麦艾文（Evan Medeiros）指，美国追求国家安全和经济利益的同时，也可以关注其他国家的人权状况，两件事情没有冲突。

他也批评，特朗普政府采取一个较为“低调”的方式应对人权问题。

有分析留意到，特朗普在菲律宾的扫毒行动和缅甸罗兴亚人的问题上，均甚少公开批评。路透社引述数位不愿透露姓名的特朗普政府官员表示，美国当局希望避免把一些美国希望拉拢的东南亚国家，推到中国的怀抱。

低调处理

特朗普曾就其他国家的人权状况发声，但这些批评通常针对朝鲜、委内瑞拉等他视为美国敌人的国家。

特朗普在5月到访沙特阿拉伯时与中东国家领袖会面，说他到当地并不是为了“说教”。有分析指出，他当时发表的演讲中，甚至没有“民主”、“自由”等字词。

美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）是在特朗普政府中，少数经常就其他国家的人权状况发声的高级官员。她曾到非洲访问，并要求当地领袖加大力度，解决政治和人道问题。

特朗普的国家安全顾问麦克马斯特（HR McMaster）否认特朗普在访问亚洲期间将不会提及人权问题，指特朗普仍将强调“推广自由和个人权利的重要性”。

他说，特朗普喜欢处理美国与其他国家的关系时，“静静地”处理这些议题。