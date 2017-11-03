台湾军武：蔡英文承诺增加国防预算的原因

图片版权 Lockheed Martin Image caption 洛克希德马丁生产的F-35型战斗机是台湾空军心仪已久的下一代机种选择

台湾总统蔡英文在美国夏威夷向美国在台协会主席莫健承诺未来每年增加2%的国防预算，而且必要的时候会动用特别预算来采购武器装备。

由于近年来美国时常认为两岸军力失衡、台湾的国防预算偏低，必须提高国防预算的比例，而根据蔡英文的讲法，未来的做法，会让台湾的国防预算比例提高到3%，符合美国的呼吁。

美国方面时常明白指出，台湾必须加强自我防卫的能力和意愿，而近台湾近几年来编列的国防预算显然不足以让美国相信，美国是台湾最大的武器军备来源，外界的评估，蔡英文的承诺多少含有向美国做出保证的作用。

从实际的状况而言，台湾军队的武器装备将在未来的二十年内逐渐地进入汰换高峰期，除了自己发展的武器系统之外，许多外购的军备因为种种因素都需提前要拟定采购计划。

海军的问题

蔡英文上任之后，宣布"国舰国造"，时程从2018年到2040年、总额4000多亿台币，其中虽然包括了兴建潜水艇，但是也包括了建造其他新型舰艇，这是因为台湾海军的主要作战舰艇在未来十年内就到了替换的阶段。

以台湾目前吨位最大的4艘纪德级驱逐舰为例，最早就是美国在1970年代末为伊朗逊王巴列维（巴勒维）政权建造的，虽然作战系统后来有略作改良，但是到台湾成军迄今都已经十多年，十多年后，这4艘驱逐舰的船龄都达到了50年。

图片版权 中央社 Image caption 蔡英文在夏威夷向美国在台协会主席莫健（图中坐者）表示将提高台湾的国防预算

巡防舰（护卫舰）的情况也好不了太多，虽然最近从美国购入了两艘二手的派里级巡防舰，但是总的而言，这些巡防舰的船龄在十多年后，也到了30、40年，继续担负作战任务的能力成疑。

台湾海军目前的4艘潜艇的船龄更大，其中两艘是美军二战末期兴建的潜艇，到现在服役已经70年，早就已经被形容是"世界上服役最久的潜艇"，另外两艘向荷兰购入的潜艇，船龄到现在也已经有30年。

其他运输、扫雷、布雷、登陆舰的军舰也因为种种原因而没有汰旧换新，到现在不但垂垂老矣，甚至还出现了"后继无船"的窘境，台湾四面环海、海疆甚至远到南海太平岛，美国多年来的疑虑似乎也是其来有自。

飞机老龄化的空军

台湾空军的情况也和海军的状况差不太远，虽然法国造的幻象2000（幻影）型解决了原厂替换零件的问题、美国造的F-16 A/B战斗机性能提升为F-16V以及台湾本身制造的"经国号"战斗机经过"鹰扬"计划提升战力，目前三种战斗机大概还可以服役15年上下的时间。

但是空军面临的问题是到现在为止还没有找到能够替代的机种，据说空军最属意的是美国F-35B型战斗机，但是就算美国现在愿意出售，按照交货时程，大概也要到十来年之后，但是从前不久的美台国防会议结果来看，起码最近美国不会在这一阵子对此做出任何决定。

蔡英文与国防相关的另外一个政策就是"国机国造"，希望从恢复设计生产高级教练机开始，重新打造台湾生产本土战斗机的能力，最重要的因素就是投入大笔的经费，而面对新型战斗机接连成军的中国解放军空军，台湾空防能力明显地出现严重落后的情形。

而台湾空军和海军一样地，运输、反潜、预警等等的各种飞机未来也陆续地达到服役年限，但是由于台湾国防部向来不对武器、军备的发展和取得做任何评论，因此外界也难以确定台湾的空军其他机种的世代交替是不是不会出现问题。

Image caption 台湾计划以自造的“云豹轮型装甲车”作为陆军的主要战车，但是美国希望台湾购买美造的M1坦克车

台湾的空军在1980年代曾经有过以30年老飞机防卫天空的经验，如果政府没有积极作为的话，难保这个状况不会重演，在解放军空军的量和质都有明显进步和领先的今天，台湾如何自我防卫成了重要的课题。

陆军的烦恼

在陆军方面，台湾的战略思维和1980年代之前明显地有了变化，似乎不再强调蒋介石时代以来的"大陆军主义"，而是朝向建立人数较少但是机动能力比较强的快速反应与打击部队发展，搭配台湾自己生产或者外购的对地导弹、火箭，来组成反空降、反登陆为目的的武力。

表面上看，台湾的陆军没有像海军、空军一般的问题，但是台湾陆军面临的是战略思维与现实冲突的问题，前一两年美国方面一直希望出售M1型的战车、也就是俗称的坦克车给台湾，但是这一型坦克车是否适合台湾的地形成了陆军中两派不同意见争拗的重点。

一派认为"大而不当"的M1坦克车不适合台湾的地形，而且担心向美国购买的话，就会排挤了台湾自己发展"云豹"轮形装甲车的预算，而另一派则认为，不向美国购买，会让美国怀疑台湾自我防卫的意愿，而不愿出售其他武器装备。

美台军售

Image caption 蔡英文上任之后宣布的“国舰国造”政策计划在未来的22年内打造多艘新型军舰替换现役的军舰。

美国对台军售时常被形容是"向美国交保护费、买保险"，从国际现实状况而言，台湾不论是取得技术、购买军备，除了美国之外，其他国家都可以说是难上加难，另外的问题就是美国认为多年来台湾并没有如美国所希望地将国防预算提高到GDP的3%。

最明显的例子就是曾经有一次台湾向美国提出购买F-35B型战斗机，美方的答案却是怀疑台湾的国防预算是否够支应所需的款项，因为这款飞机单价大约1.2亿美元，也就是大约36亿台币、8亿人民币，加上后勤补给的话，以台湾的200架出头而言需求来计算，总价就算打折扣至少也要6000多亿台币。

而台湾每年的国防预算是大约3000多亿台币，扣除人事成本和现有装备维持费之后，许多军事专家认为根本无法拨出经费购买F-35B，所以这次蔡英文对美国的承诺，也被解读是让美国放心、向美国表态显示向美军购的决心。

台湾的军购向来复杂，不但是与国际关系有关，也牵扯到两岸的关系、牵动美国和中国之间的角力，蔡英文的承诺能否达到效果，需要的是后续的观察，只不过与此同时，两岸军力失衡的情况仍在继续当中。