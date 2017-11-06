观点：蒋介石在台湾留下的记忆烙印

图片版权 V CHAN Image caption 中国对蒋介石的记忆可能是北伐、抗战还有被毛泽东打败逃到台湾，台湾人对蒋介石的记忆却是很不一样。

10月31日是台湾的"蒋公诞辰纪念日"，这是因为按照国民党的说法，又称为蒋中正的蒋介石出生于1887年的10月31日。

虽然已经去世了42年，由于他留下的历史记忆和对台湾社会的影响，蒋介石在台湾即便是现在，依旧还是会引起争议，例如位于台北市中心的中正纪念堂，最近又引发了是否应该转型的议论。

当年他还在世的时候，这是一个"国定假日"，街头出现的标语是"恭祝总统蒋公万寿无疆"，"总统蒋公"之前规定要空一格以示尊敬，宣传影片的内容是"在伟大英明的总统蒋公领导之下，台湾人民安居乐业、过着富足安康的生活"。

反攻之梦

在"神格化"的1950还有60年代，官方把蒋介石塑造成是要带领大家"反攻大陆、解救同胞"的"大时代舵手"、宣扬的是蒋介石曾经领导北伐、统一中国。他还是领导"四万万同胞"打赢抗战的"民族救星"、"世界的伟人"。

这些对随着他来到台湾的外省人而言，那是刻骨铭心的的深切记忆，但是对"抗战胜利"之后被"光复"的台湾本省人而言，对蒋介石政权的感受是完全不同的。

二战结束之后不久，台湾就发生了"二二八事件"，许多台湾籍的精英在随后的镇压和"绥靖"行动中失去了生命。这种下了日后台湾反国民党的种子，国民党政权在1949年"播迁"来台，台湾进入的是另外一个类型的统治，也就是现在所称的"白色恐怖"。

后来国共战火越来越炽烈、台湾虽未被战火波及，但是征粮、加税以及后来的台币改革重创了台湾的经济。随着国民政府逃难到台湾的大批军民，也因为文化、语言的差异而产生摩擦，这令相当一部分的台湾人对蒋介石、国民党政权甚至外省人产生了排斥心理。

图片版权 V CHAN Image caption 白色恐怖时期一部分遇害者的遗体被送到市郊的山头上草草埋葬。

伟人不再

台北市郊山头上有一个墓园，这个墓园曾经湮没在高高的杂草中，不为人知。墓园中每个小小的墓碑之下埋葬的就是一个在"白色恐怖"中遇害的死者。他们当年都是因为与"匪谍"相关的罪名而被处决，不过也不是所有的遇难者都埋骨于此，有许多但是人数不详的遇难者遗体是经由其他的方式被处理。

这段"白色恐怖"和台湾的戒严时间重叠。台湾戒严总共38年而蒋介石执政就占了其中的26个年头，自然当后世对当年台湾戒严时期究责的时候，矛头就指向了蒋介石，而资料与纪录常年地被封锁或者散失，也让蒋介石的骂名继续。

例如"二二八事件"和白色恐怖的所谓受害者，的确是有所谓的"匪谍"，但是被无辜株连的人数更多，导致相关单位对公开史料和纪录有所迟疑，而国民党所描述蒋介石领导北伐、抗战等等所谓的"丰功伟业"，在台湾找不到痕迹，在台湾和他相关的遗迹却成了独派口中蒋介石"打压本土文化"的证据。

台湾的史料和纪录也许取得不易、开放很难，但是美国陆续解密了许多文件与史料，史迪威、马歇尔、杜鲁门对蒋介石的看法公诸于世，推翻了以前历史课本描述蒋介石的那种"伟大"形象"。

已故美国总统甘迺迪（甘乃迪、肯尼迪）时期的史料又让独派人士说是"证明"了蒋介石早已知道"反攻无望"，却让台湾民众唱了多少年的《反攻大陆去》、还继续在台湾耗费巨资组建百万大军，无心建设台湾，从而质疑国民党是"外来政权"。

图片版权 V CHAN Image caption 纪念蒋介石的中正纪念堂如今面临是否转型的质疑，未来有可能改为博物馆。

历史评价

台湾民主化之后，许多调查都认为蒋介石在人民心中的形象向来是负面多于正面，但是现在的台湾人大概有将近三分之一以上没有经历蒋介石的统治，对蒋介石的认识大多是来自书本和长辈的口耳相传。

也许出于当时的时空背景，蒋介石在台湾一切的所作所为都是国民党曾经形容的"必要之恶"，不过到了"总统蒋公诞辰纪念日"不再是"国定假日"的今日台湾，即便是早已作古的蒋介石也必须为当年的一切而面对历史的批判、付出代价。

位于台北市行政中枢地区的中正纪念堂，每到选举的时候就成为反国民党势力攻击的目标。现在民进党再度上台执政、大力推动转型正义，蒋介石的历史地位也再次受到挑战，拆铜像、去"蒋公"的行动屡见不鲜。

也许蒋介石生前从未想到，有朝一日他竟然会从"伟人"种种跌落，成了他生前苦心经营的国民党前所未有过的重担，而留给台湾的记忆则是有那么多难以抚平的伤痕。

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