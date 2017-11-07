香港冲击广场案 终审法院批准黄之锋罗冠聪周永康上诉

图片版权 AFP Image caption 终院首席法官同意案中存在可争辩的法律观点，因此黄之锋、罗冠聪与周永康就"冲击公民广场"案上诉。

香港终审法院批准2014年雨伞运动学生领袖黄之锋、罗冠聪与周永康就“冲击公民广场”案上诉。

星期二（11月7日）批出的上诉许可只适用于对三人的判刑，而非寻求推翻有罪判决。终院首席法官同意案中存在可争辩的法律观点，因此批准上诉。

香港东区裁判法院于去年8月判处三人社会服务令或缓刑，但特区政府律政司不服。高等法院上诉法庭今年8月改判三人六至八个月监禁。

在法院外的BBC中文网记者叶靖斯指出，终审法院批准上诉，无疑会给支持当年“占领中环”示威的民主派带来一定程度的鼓舞。

然而，黄之锋、罗冠聪在稍早前获终审法院批准保释外出，等候这次上诉许可聆讯期间已对香港媒体表示，随着“占中”相关案件陆续起诉与审判，他们还是有可能再次入狱。

终审法院星期二发出上诉许可后，批准周永康也取保候审。三人候审期间不得离开香港。终院将于2018年1月16日开审。

香港特区政府暂未对终院的裁决发表评论。