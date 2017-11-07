图片版权 CNS Image caption 为了方便台湾旅客跨境游，中国大陆当局会签发外表与一般护照无异的临时护照。（资料图片）

台湾一间旅行社的领队，用中国大陆签发的“一次性临时护照”到俄罗斯旅行，回台湾数周后，突然被台湾当局废止户籍。

根据台湾法例，台湾人不能够有中国大陆护照。台湾当局表示是接获检举而处理有关个案，依法注销其护照。

当事人颜圣宪接受BBC中文访问时称，自己是“受害者”，事前不知道有关条例，也是第一次出团和收到这种“一次性临时护照”，他收到时还惊讶地在脸书发图文，惊叹：“哇，怎么会有中国护照？”。

今次是首次有台湾人因为这种大陆签发的“一次性护照”而被除户，事件揭露了护照问题上的灰色地带，旅游业界称，台湾旅客持有“一次性护照”到俄罗斯旅游做法普遍。

Image caption 颜圣宪接受BBC中文访问时称，自己是受害者。（照片由颜圣宪提供）

变成大陆人？

今年29岁的颜圣宪是台中小型旅行社“出发国际”负责人，招团后，委托台湾的康福旅行社（又名「可乐旅游」）出团到中俄旅游。

他在10月4日带领约20名团友，从台湾到大陆东北的吉林长春，然后在5日到7日，赴俄罗斯海参崴旅游，之后回到大陆，在8日返回台湾。

颜圣宪说，返回台湾时并未发现问题，岂料他在11月2日收到通知，指其户籍被废止和护照被撤销，他起初还以为是诈骗，证实后大感惊讶。其他团友没有受到影响。

颜圣宪不能用护照令他原本的出国计划被取消，而没有身份证，连驾车也不行，生活上带来很大不方便。

颜圣宪批评当局没有先向他了解便单方面废止其户籍，做法“太突然”。

“太随便了吧，这样子是不是所有台湾人去大陆这样做都会变成大陆人？”他说。

这些“一次性护照”外观和一般中国大陆护照无异，惟页内写上“中华人民共和国外交部请各国军政机关对持照人予以通行的便利和必要的协助”、“限随旅游团队一次出入境有效”。

颜圣宪当时拿到还觉得很惊奇，并在脸书发图文，称“哇，怎么会有中国护照？”，但事件炒热之后，他已经删除有关条文。

“我不是拿真正的（中国）护照”

根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》（简称：两岸人民条例）第9-1条订明，台湾地区人民不得在大陆地区设有户籍或领用大陆地区护照。

台湾当局接获检举后，指当事人持有大陆地区所发护照，注销其台湾护照。目前颜圣宪在等候内政部决定，能否回复他在台身分。

颜圣宪认为“一次性护照”不应被视为正式的“大陆护照”。

“我不是拿真正的护照，这个用完就不能用啦，我觉得这样的话会太严了。”

他对BBC中文表示，如果他知道持有“一次性护照”会被废止户籍，一定不会出团。

受颜圣宪委托的康福旅行社总经理李季柏对台湾媒体表示，有关旅行团在中俄出入境安排，由大陆接待旅行社代为处理。

李季柏说，如果使用“一次性护照”，只需要1000多元新台币，如果拿台湾护照申领俄罗斯签证，费用则高很多，作业时间更长。据康福旅行社网站资料，7天单次观光签证要4400元新台币。

颜圣宪否认是为了节省开支而选择用“一次性护照”，他声称是委托康福旅行社代办赴俄签证，到大陆才知道拿取得哪一种证明。

“我是受害者。”他對BBC中文说：“我没有要省钱，办出来就是这个样子，不是我的问题。”

目前不清楚双方此前的交涉内容，BBC中文无法独立查证，康福旅行社事前有没有告诉颜圣宪所得到的赴俄签证是大陆机关签发的临时护照。

有台湾网民批评是事主敏感度不足，身为领队应该先查清楚这种“一次性护照”可能带来的麻烦。

图片版权 CNA Image caption 台籍代表卢丽安在中共十九大的悄然现身，成为中方政治宣传样板，被台湾当局取消其台湾户籍。

灰色地带

涉事的康福旅行社负责人李季柏说，现在市面上几乎没有经中国到俄罗斯的旅行团，这代办的算“特殊团”，但亦有台湾传媒报道，这种跨境游愈来愈普遍，台湾人使用这种临时护照在行内“见怪不怪”。

BBC中文翻查网上的旅游讨论区，早在几年前便有网民提出疑问，到底这些“一次性护照”是否被归类为大陆护照。一些台湾网民声称，担心这种由大陆发出的护照会为他们带来麻烦，还是选择在台湾申请赴俄签证。亦有网民质疑，这种一次性的出入境证件，不应被称为“护照”。

根据中国大陆的国家旅游局《中俄边境旅游暂行管理实施细则》第二十五条，台湾人参加中俄边境旅游需向组团社或代办社报名交费，由“本人”到相关入境部门办理旅行证件，公安机构会发出“一次旅游有效的护照”。

中国《环球网》引述从事跨境旅游的行内人士说，这些“一次性护照”一般有效期为三天，旅客回来后，旅行社会收回护照，不能带回台湾，也不会为台湾人申请大陆护照。

暂时不知道颜圣宪该团为甚么能够把护照带返台湾。

今次事件中，台湾不同的部门对是否把两种护照划上等号有不同的答案。

台湾外交部的回复，指当事人被除户是因为“持有大陆地区所发护照”，不过内政部移民署又指，如果证实没有“身分转换”，则可以回复颜圣宪的身分。

台湾陆委会表示，旅行业推出赴大陆俄罗斯边界旅游的行程“行之有年”，在实务上都委由大陆的地接团办理中俄边境口岸的旅行证件，会慎重处理这第一次出现的案例。

国民党立委颜宽恒批评移民署做法草率，认为这种临时旅行证件，不等同“中华人民共和国护照”。

台湾媒体把这事件称为“卢丽安效应”。卢丽安在中共十九大时以中共“台籍代表”身分高调亮相，被台湾当局取消其台湾户籍，往后要以“中国公民”身分入境台湾。