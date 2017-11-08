图辑：京剧、茶叙和文物修复 特朗普访华首日

  • 2017年 11月 8日

美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅访华，八日看文物修复、看剧和茶叙。

  • 特朗普和习近平 EPA

    美国总统特朗普开启马拉松式亚洲访问于11月8号到10号访问中国。首日同中国国家主席习近平和夫人彭丽媛一同参观故宫。

  • 特朗普和习近平夫妇 EPA

    两国元首及夫人在故宫宝蕴楼“茶叙”。新华社报道称，习近平“感谢特朗普全家今年4月在海湖庄园的热情接待”，“特朗普使用平板电脑向习近平夫妇展示外孙女用中文唱歌的视频”。

  • 故宫工作人员 Reuters

    特朗普夫妇观看故宫工作人员修复十八世纪文物。

  • 两国领导人夫妇 Reuters

    两国领导人同夫人一起观看十八世纪文物——电梯钟。

  • 特朗普夫妇 Reuters

    特朗普夫妇观看故宫文物。

  • 京剧演员 Reuters

    两国首脑还观看了京剧。新华社报道称，演出剧目包括《梨园春苗》《美猴王》和《贵妃醉酒》。

  • 特朗普和习近平 Reuters

    新华社称，参观交流期间，两国元首还就治国理政及中美关系等共同关心的问题交换了看法。

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