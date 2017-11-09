图片版权 Reuters Image caption 习近平在人民大会堂欢迎特朗普。

中国国家主席习近平与访华的美国总统特朗普会晤，聚焦两国贸易及朝鲜核问题。特朗普说，贸易问题上“不会怪责中国”，又相信中国可“简单快捷地”解决朝鲜问题。习近平表示中美会继续深入探讨处理贸易不平衡，并就朝鲜半岛问题加强协调。

两国签署合共2500亿美元的贸易协议，中国商务部称金额刷新了世界经贸合作的新纪录，但路透社指当中一些项目早已筹划当中，而且大部分是无约束力的谅解备忘录。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC采访队请上海民众用一句话来形容美国。

特朗普：中国可“简单快捷”解决朝鲜问题

特朗普称中美同意对朝鲜加强经济压力，并说与习近平一样，相信在朝鲜半岛问题上是有“解决方案”。

他感谢中方限制对朝贸易及切断全部银行联系，并指中国可以“简单快捷地”解决这个问题。特朗普警告，目前“时间无多”（ time is quickly running out），呼吁习近平就朝鲜核问题“出多点力”，尽快有效地解决问题。

特朗普同时促请俄罗斯协助，解决这“潜在悲剧性的”朝鲜危机。

特朗普早前访问韩国警告朝鲜：“不要低估我们、不要试我们。”

习近平表示，两国会就朝鲜半岛问题加强协调，重申希望各方透过对话解决。

“不怪责中国”

贸易方面，特朗普此前曾形容中美贸易逆差“可怕（horrible）”、“令人羞耻（embarassing）”。

不过今次一改过往甚具批判性的口风，称虽然中美之间仍然存在“单向和不公平”的贸易逆差，但“不怪责中国”。

“谁可以怪责一个国家，去为自己人民福祉着想去占其他国家便宜？”特朗普反问。

据美国商务部数据，中国在美国众多贸易伙伴中，贸易逆差大幅抛离其他国家，2016年度达3470亿美元。

特朗普在习近平面前批评美国前任政府，任由贸易问题失去平衡，今后中美双方将把贸易变得更公平。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普称贸易逆差上不怪中国。

双方签署2500亿美元的贸易协议，中国商务部称，中美两国企业创造了“奇迹”，这个金额刷新了世界经贸合作的新纪录。但这些协议大部分是无约束力的谅解备忘录。

贸易协议内容涵盖能源、农业、航空等多个领域。其中，中国石化同意协助发展阿拉斯加液化天然气，估计协议涉及430亿美元投资，为美国创造12,000个职位，减少美国与亚洲的一年100亿美元的贸易逆差和向中国提供洁净能源。波音亦签署了370亿美元商业协议。

特朗普促请中国采取更大行动去处理“市场准入”、“强制技术转移”、“偷窃知识产权”。他说这些问题导致美国和美国企业每年损失3,000亿美元。

习近平称，中美会继续深入探讨处理贸易不平衡。他表示，中美经济互补性大于竞争性，有巨大合作空间，愿意扩大进口液化天然气等能源及农产品，亦积极拓展在能源、基础、“一带一路”建设等方面的务实合作。

习近平表示，两国贸易难免会出现一些磨擦，但通过对话协商处理，相信中美经贸合作将有更大利益。

他承诺会扩大开放的时间表及路线图，将会宣布扩大市场准入的举措。

BBC驻北京记者沙磊（John Sudworth） 表示，两人举行发布会发表联合声明，但没有接受媒体提问。两个不同的政治制度，但在轻视媒体上立场一致。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TheJohnSudworth Joint statement, no questions. Two very different political systems. But common ground in contempt for the press. pic.twitter.com/X7iYAyoGVt — John Sudworth (@TheJohnSudworth) 2017年11月9日

图片版权 Reuters Image caption 特朗普收起了此前强硬的措辞，在访华期间多度向中方示好。

图片版权 AFP Image caption 两个第一夫人去了北京一所小学上时装课。

“皇帝接待大臣”？

美国媒体都说，中国亦把这次特朗普访华称为“国事访问+”级别，显示中方对特朗普的重视。中央电视台直播了9日早上在天安门广场举行的特朗普欢迎仪式，而特朗普夫妇获邀在紫禁城内出席晚宴，都被西方媒体形容是对美国总统“前所未有的做法”。

特朗普说，认为习近平予人感觉“温暖”，两人有“良好的化学作用”。

他突破中国的互联网防火墙透过社交网站，称日前游紫禁城是度过了难忘的下午。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月8日

而中国官媒特别提到，习近平带特朗普参观紫禁城太和殿时说：“当时皇帝上朝，接待大臣就在这儿。”

这个皇帝和大臣的说法，令香港媒体和网民热议。特朗普早前曾指有人把习近平称为中国皇帝（King of China）。

亦有很多网民关心特朗普能否在中国的“防火长城”中继续在Twitter发文，BBC中国总编凯瑞（Carrie Gracie）表示无须担心，外国电话合约多数获豁免。

“习近平会让特朗普着迷而撤防，但不会审查他。”凯瑞说。