习近平特朗普博弈 谁是最后的大赢家？

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经过三天的会谈、记者会、晚宴，美国总统特朗普结束了他上任以来首次到中国的访问，转到越南继续他的亚洲之行。

他和中国国家主席习近平举行了会谈，两国也签署了许多的协议。中国外交部在特朗普抵达前说，希望双方能达成“新的重要共识”，特朗普也曾多次在经贸、朝鲜核问题上批评中国。

这数天以来双方说的话，对中美关系这棋局有甚么影响？

贸易：中国胜

特朗普过去经常批评中美之间的“不公平”贸易，也声言要消除两国间的贸易逆差。他在北京期间也有提及这个问题，但补上了一句：他“不会怪责中国”。

这跟他去年竞选期间说的话南辕北辙，他曾指中国在贸易方面“强暴”美国，是史上“最厉害的盗窃行为”。

特朗普访华期间，中美公司签订了约值2,000亿美元的贸易协定，贸易协议内容涵盖能源、农业、航空等多个领域，但这些协议大部分是无约束力的谅解备忘录，尚未能肯定这些协议能否真正帮助美国企业。

故此，在贸易方面，似乎中方先拔头筹，把棋子推到特朗普的地盘里。

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台湾：中国胜

中国官方新华社引述特朗普的话说，他与习近平会面期间告诉对方，美国政府将坚持奉行一个中国政策。白宫或美国媒体则没有作类似的报道。

如果属实，特朗普这个说法显示他在台湾问题的立场上继续软化。他去年当选后不久，跟台湾总统蔡英文通电话，是1979年美国与台湾断交以来，外界所知的第一次有美国在任或候任总统与一个台湾领导人接触。他接受美国传媒采访时又声言“所有事情都在谈判中”，包括一个中国原则。

他之后再没有在台湾问题上，向中国放狠话。他在二月跟习近平通电话时，已经改变立场，说他将会继续奉行一个中国的原则。

台湾有分析担心，特朗普可能会把自己对待台湾的态度作为与中国谈判的筹码。换句话说，如果情况改变，特朗普又可能重新向台湾示好。

总的来说，虽然特朗普之前替自己部署了一点，在台湾问题上准备攻击，中方却最后得到了美国支持，继续在棋盘上推进──甚至也许还吃掉特朗普的棋子。但这步棋带来的优势能维持吗？这仍存在变数。

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人权问题：中国胜

在人权方面，特朗普似乎没有计划甚么样的攻势。他到达中国前有分析担心，他会不会在要求北京当局改善人权问题上轻轻带过。

随特朗普出访中国的美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）介绍中美领导人会谈时，指他们在人权问题上“坦诚交流”，但没有具体说明。

特朗普的国家安全顾问麦克马斯特（HR McMaster）早前否认特朗普在访问亚洲期间将不会提及人权问题。他说，特朗普喜欢处理美国与其他国家的关系时，“静静地”处理这些议题。

中方似乎十分喜欢特朗普这种处理人权问题的方法。《环球时报》发社论称赞他是个“务实派”，没有拿人权等“乱七八糟”的事情纠缠中国。而前总统奥巴马在任期间，中国媒体经常批评美国拿着“人权大棒”敲打中国。

但《环球时报》同时指，中国还是会担心特朗普会不会在甚么时候发个推特，说让中国“难堪”的话。

朝鲜问题：美国胜

特朗普在这方面扳回了一局，带领自己的棋子回到中方的地盘里。

特朗普指中国可以“简单快捷”地解决朝鲜问题，认为习近平身为中国领导人，要做的事，很快便能办妥。

早前他访问韩国期间，也警告朝鲜说：不要低估美国，也不要试探美国。

而中方在同一议题上，只是重复了老话：双方要全面严格执行联合国的协议，也要通过对话解决核问题。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜据报早前恭贺中国第十九届全国代表大会开幕，分析认为是为了证明中朝关系不如外界想象般恶劣

南海问题：中国胜

南海问题曾经被指是特朗普访问亚洲的一项重点议题，但特朗普访华期间双方的注意力似乎都集中在其他地方。

蒂勒森说中美领导人在南海问题上“坦诚交流”。中国外交部也发出声明，两位领导人都支持维护南海和平与稳定，也支持按国际法保护各国在南海自由航行的权利。

这比奥巴马在这个问题的态度要温和得多。他去年9月访问中国前夕，警告中国不可以在南海“展示实力”。在这方面，特朗普似乎没有把奥巴马给他的势头延续下去，让习近平抵住美方的攻势。

中国外交部副部长李保东早前指，南海问题并不在在越南举行的亚太经贸合作组织（APEC）会议的议程上。因此，双方领导人似乎不会再就这个议题协商。