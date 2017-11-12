图片版权 BBC CHINESE Image caption 11月11日零点刚过三分钟，“双十一”的销售额破100亿人民币。

2017年11月11日零点刚过三分钟，阿里巴巴天猫“双十一”的销售额破100亿人民币。

都不睡吗？

对了，还真都不睡。大部分“剁手党”等到零点清空购物车，才心满意足的睡去。

今天的“双十一”恰逢周六，剁手党熬夜更是无后顾之忧。

西安的“剁手党”Alanni因为要等着付尾款，凌晨一点未睡。她说，购物车要一次性清空才能享受优惠。比如买两百省二十。

单个买家的总额到达要求了才有优惠可享。

所以三分钟内呈现的爆发式突破并不奇怪。

“‘双十一’就是商业的奥林匹克”，这是阿里巴巴集团首席执行官张勇在“双十一"成交额新鲜出炉后的总结。

今年正如外界预测一般，“双十一”又刷新了去年的成交纪录。去年双十一全天成交额1207亿元。今年只用了13个小时就达到去年的全天成交额。

“买了很多下单就知道要退的东西”

图片版权 Reuters Image caption 2017年1682亿元的成交额又一次创造了阿里巴巴“双十一”的纪录

Alanni对BBC中文记者表示，自己虽然花了一千多人民币。但成交额很虚。自己“买了很多下单就知道要退的东西”。

她说，已经跟卖家联系好，“双十一”第二天就可以申请退款，店家根本就没有发货。

店家实际上会退400块左右。Alanni说她这单的实际支出，是账面成交额的百分之六十。

她对BBC中文表示：“成交额很虚。很多人都是买了又退，没有多少意义。”

BBC中文尚未能核实买完退货的具体客户数据。

绿色压力

截止11月11日23点30分，2017年的“双十一”物流订单达到7.77亿个，超过2016年的6.57亿个。

国际环保组织绿色和平的一项调查结果显示，2016年“双十一”在生产、打包和运输过程中产生的CO2排放量达到25.8万吨，相当于258万棵树净化的量。

产生了13万吨的包装垃圾，其中回收利用率不到10%。

该组织表示，网购实际上比实体购物产生更多二氧化碳，并把“购物节”称为“环境灾难”。也认为“一键下单，用完就丢的时尚不是未来零售可持续发展的模式。”

截止发稿前，阿里巴巴尚未对绿色和平的批评作出回应。

“新零售元年”

图片版权 BBC CHINESE Image caption 盒马鲜生亮点为在超市里现买生鲜，现做，现吃。

今年已是“双十一”的第九年。阿里巴巴也在探索未来零售的模式。

阿里巴巴今年重点推介新零售。并将2017年定义为“新零售元年”。

新零售即是利用阿里巴巴的数据经验实现线上和线下的管理。把数据经验运用到线下。

最明显的例子是阿里的盒马鲜生和无人超市。

盒马鲜生是阿里对线下超市的重构，主打鲜生，最大的亮点是可现点现做，像香港的海鲜大排档，现场点杀，现场做，现场吃。

盒马鲜生也在推广支付宝刷脸支付。只要选择好商品，授权刷脸支付，机器进行人脸识别即可。

机器如何做到人脸识别，哪来的客户的脸部资料？

还记得支付宝认证时提交的身份证照片吗？

阿里的数据库全有。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 阿里巴巴正在试验无人超市。

还有正在试验阶段的天猫无人超市。进入超市时，消费者只需在店铺入口处扫描自身淘宝账号二维码和进行脸部识别即可。

脸部识别的部分，就像中国的海关口的电子识别一样，你看镜头，系统识别，通过即走人。

毫无疑问近几年阿里巴巴作为中国电商巨头走在科技创新前端。但同时也伴随外界对其信息安全的担忧。正如本轮的刷脸支付。

阿里巴巴无人超市的工作人员蔡女士解释到，目前测试阶段会先经过消费者同意再进行人脸识别。测试阶段的人脸数据在消费者完成测试后将被删除。

完成测试后的未来如何？尚且未知。

用户下单后，盒马鲜生承诺半径三公里内30分钟送达，受到年轻人青睐。盒马鲜生正在成为又一个崛起的新品牌。张勇对记者表示，阿里并无兴趣重新创造一个零售连锁品牌。而是帮助线下零售商实现智能化。

“双十一”快乐？

图片版权 BBC CHINESE Image caption 马云主演电影《攻守道》在17年“双十一”现场播放了精华版。阿里员工称，马云现在开始追梦了。

从2015年开始，“双十一”狂欢前，阿里巴巴还举行一场晚会助热。

观众熟知的国内外明星悉数到场。名单从中国人民的老朋友贝克汉姆夫妇，007电影的邦德扮演者丹尼尔·克雷格，到17年到场的奥斯卡影后妮可基德曼都已亮相，这个名单还在增加。

2017年的晚会，更是半个中国娱乐圈的明星到场。还播放了阿里巴巴创始人马云主演的20分钟功夫影片《攻守道》精华版。主持人调侃马云是“被生意耽误的文艺青年”。

如果除开促销的串场台词和环节不看，阿里巴巴的“双十一”晚会越来越像节日里各大电视台的晚会，嘉宾阵容甚至还有超传统电视台的趋势。

图片版权 BBC CHINESE Image caption “祝你双十一快乐”正在默默兴起

晚会上主持人不断祝大家“双十一”快乐。

晚会后阿里的各类短片中，场馆设置和工作人员的T恤衫上都在传递“双十一快乐”的信号。

乍一听，有点过春节和圣诞节的味道。

阿里巴巴的首席执行官张勇更表示，东西方有了“双十一”，有了共同的节日。尽管是后天创造，但消费者不分国界。

阿里的“双十一”要走向国际，要把现代人为创造的购物集中消费日打造成中外共享的节日。

国际布局

阿里2017年1682亿的成交额比2016年的1207亿同比增长了39%，实现自我突破。但增长速度放缓。

从过往数据来看，2016年、2015年、2014年相比前一年增长32%、59%、63%。

中国境内增速放缓促使阿里探索海外市场。

今年3月，阿里巴巴“数字中枢”落地马来西亚，帮助当地及整个东南亚地区的年轻人和中小企业参与全球贸易。

今年6月底，阿里以10亿美元增投东南亚最大电商Lazada。进军东南亚市场，Lazada已覆盖东南亚近6亿消费者。

在支付领域，阿里正在打开支付宝的香港市场。今年年初，阿里领投2亿美金到印度支付大平台Paytm。

今年的“双十一”全球超14万品牌加入，中国品牌包括海澜之家、百雀羚、格力等在内的100家企业也在今年天猫“双十一”“出海”，走向全球化。

通过“双十一”的狂欢和变革，阿里巴巴正逐步布局全球。未来有一天，阿里巴巴将在全球市场与目前最大电商亚马逊竞争厮杀。