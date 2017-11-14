从会谈到握手：台湾在APEC上寻求两岸与外交突破

图片版权 Reuters Image caption 宋楚瑜在记者会上表示，台湾代表团这次相当尽力（资料照片）。

11月13日，台湾总统府替这一届越南APEC（亚太经合会）代表团举办返国记者会。而身为代表领袖的宋楚瑜，则在记者会上表示，台湾代表团这次相当尽力，与各国代表团分享台湾在国际上推动的各项事务。

宋楚瑜也提及，台湾在APEC中与美澳倡议的"妇女与经济子基金"以及政府如何帮助中小企业成长的经验、还有气候变迁下的灾害预防，台湾这些方面都是"领先各国"，也引起很多国询问。之前发生大地震的墨西哥总统，更是对此请教，与台湾有深度意见交换。

台湾外交"出现突破"？

这回在越南岘港举办的会议，宋楚瑜与美国总统特朗普、国务卿提勒森与副国务卿向农等人会前握手聊天，畅谈亚太政治经济布局，甚至小聊下高尔夫球。回国前也与日本首相安倍晋三进行30分钟会谈，交谈经贸。安倍也表示，台湾是有共同价值观的伙伴，乐于持续与台紧密互动。

此外，宋楚瑜在会中，也与俄罗斯总统普京、越南主席陈大光、新加坡总理李显龙等人相当融洽地讨论。台湾总统蔡英文也对代表团进行表扬，并称他们圆满达成任务，替区域经济整合做出重要贡献，证明"台湾在亚太地区，依然是扮演重要的角色"。

图片版权 CNA Image caption 11月10日，APEC领袖代表宋楚瑜（后中右橘色领带者）在越南出席"与东协领袖非正式对话"，与中国国家主席习近平（前左）相对而坐。

熟稔两岸事务运作的前国民党发言人杨伟中对BBC中文表示，宋楚瑜这次的表现是"恰如其分"，没有逾越份际，整体是"值得肯定"。

其中在国际交流部分，杨伟中认为，宋楚瑜去年跟安倍晋三没有一对一会谈，今年能够实现，加上代表团的其他成员也与其他国家各代表交流频繁，确实让台湾国际能见度保持在一定水平。

台湾师范大学政治所教授曲兆祥则对BBC中文说明，在两岸态势低迷的时刻，能出席就很不容易了，能做到该做的宣传与交流，"已经是及格了"。

他认为，其中，与美国总统特朗普和中国国家主席习近平都能自然交谈互动，"政治任务上也有一些成果"。

曲兆祥也称赞宋楚瑜"是两岸现阶段唯一都接受的人选"，可以在APEC会议的角色做到这样，"宋楚瑜之外大概也不会有第二位了"，他说。

图片版权 CNA Image caption 106年11月10日，中国国家主席习近平（后右）与台湾APEC领袖代表宋楚瑜（前中）在越南岘港出席APEC经济领袖与企业咨询委员会会议。

两岸变为"冷淡互动"？

较引人注意的，则是今年在会场外，台湾媒体引述台湾国发会主委陈美伶，习近平与宋楚瑜则是在会场外仅有数秒钟左右的握手寒暄，只是官方与媒体没有留下影像纪录。2016年同样在秘鲁的场合，两人则是交谈了十分钟之久。

一般认为，出身中国大陆湖南省的宋楚瑜，过往与习近平在2014年有过会谈，有着不错的老交情。2016年蔡英文就任台湾总统后，嘱意宋楚瑜出使当年的APEC会议，被认为是希望放低姿态，能增加与中国当局的对话机会。然而，今年的互动也不如以往热络，让一些媒体解读，两岸对话渐趋于冷淡。

图片版权 CNA Image caption 11月11日，亚太经合会议（APEC）经济领袖闭门会议在越南岘港举行。台湾APEC领袖代表宋楚瑜（前右）与美国总统特朗普（后左）握手致意。

对此，杨伟中则认为，APEC毕竟还是个国际平台，并非针对两岸专属设计的平台，宋楚瑜也非国家授权的两岸特使，所以他会跟各国领袖谈，也会尽最大的努力在跟习近平互动，看得出来宋已尽最大诚意。

曲兆祥则说，形式上当然会觉得中国大陆出现冷淡行为，去年有了意见交换，今年则只是寒暄，没有实质交谈。但总体而言，习近平都没有展现拒绝，他还是展现了相当地善意。在曲兆祥解读，只要没有拒绝"都是好事"，如果习近平刻意不见或是忽视，那就是很大警讯。

对比2008至2012年，当时前副总统连战出使APEC，与胡锦涛有过不少会前会谈，随后2013年至2015年，国民党政府指派前副总统萧万长与会，也与习近平有过不少交流。

而在2015年后，中方开始从之前的会前会，转为简短地交流接触。当时身为国民党发言人的杨伟中则认为，过去的事有其时空背景，不便单一讨论，他只希望蔡政府能切实解决现在面临的问题。

图片版权 CNA Image caption 11月9日，台湾APEC代表宋楚瑜与美国、澳洲官员共同出席早餐会，探讨如何协助妇女在经济方面的发展。

APEC与中共十九大后两岸进展

APEC身为中共十九大后的第一个国际会议，也被外界高度关注，认为这是观察中方在十九大后对外态度的一颗试金石。而中方近日确实在对印度、韩国等态度上，出现较友善的转机，外界也在期待，两岸是否有近一步破冰可能。

不过曲兆祥则认为，习近平不会在两岸上展现软化之意，他说："习近平只是没有那么不善意，至少对台湾他是没有恶意跟不满的"。他分析，十九大结束后，正是中共倾全力把权位集中在习近平的重要时刻，任何会期待中方软化的想法，还是不切实际的。

反过来说，曲兆祥也认为蔡英文不会在"承认九二共识"上作出任何的让步，中方也势必坚守一个中国原则。因此如何在双方都有坚持的前提下，找出一个新的互动或沟通模式，就是两边的课题。所以APEC派宋楚瑜出使，就是一个"润滑剂"的感觉。

宋楚瑜也在回国记者会上说，他毕竟不是船长，掌舵的方向还是要靠"现任船长"决定。曲兆祥则是比喻，两岸现状还是"巧妇难为无米之炊"，两岸还是一个"无米的状态"，那要端出好饭菜是更困难了，端看两岸领导人的智慧。而明年是否依旧是宋楚瑜出使，则是再度让人玩味。