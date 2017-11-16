图片版权 Getty Images Image caption 许家印的财富净值从去年的656.6亿元猛增至2,813.5亿元

《福布斯》杂志周四（11月16日）发布2017中国富豪榜榜单，恒大地产集团公司董事局主席许家印取代地产大亨王健林，成为中国首富。

许家印的财富净值从去年的人民币1656.6亿元猛增至2,813.5亿元。

而腾讯董事会主席兼CEO马化腾以2581.8亿元身家名列第二位，其财富猛增近57%。

居第三位的是中国电商巨头阿里巴巴董事长马云。马云的财富净值增长了超过三分之一，达到2,555.3亿元。

与2016年福布斯中国榜单排位相比，马云与马化腾位置对调。

去年榜首王健林跌落至今年第四位。

2016福布斯中国富豪榜：王健林稳居榜首

福布斯中国富豪榜前10位都有谁？

1. 许家印 425亿美元

2. 马化腾 390亿美元

3. 马云 386亿美元

4. 王健林 252亿美元

5. 王卫 223亿美元

6. 杨惠妍 207亿美元

7. 何享健 187亿美元

8. 李彦宏 171亿美元

9. 丁磊 169亿美元

10. 李书福 165亿美元

福布斯中国富豪榜编制者范鲁贤（Russell Flannery）对BBC中文记者表示，许家印出身贫寒，但是有巨大野心。

这可以解释为他在过去几年他利用了房地产市场的杠杆作用，他准确瞄准了中国房地产市场今年蕴含的商机。所以这促使了他身家的增长和香港上市的恒大集团股票的上升。但他也有很多的债务。

范鲁贤认为房地产仍在中国经济增长中占据重要一环。范鲁贤居住在上海，他说仍旧能感受到人们购房的需求。而中国过去几十年的城市化进程则是房价上涨的因素之一。

“对于房东和房地产行业来讲，今年是个好年头。”今年中国大部分城市经历又一轮房价上涨。

范鲁贤还透露，在过去几月，许家印、马化腾和马云的身家不相上下，呈现三人竞争的态势。

图片版权 Getty Images Image caption 马云的财富净值增长了超过三分之一，达到2,555.3亿元

他认为，马云和马化腾在中国互联网早期，在正确的时间抓住了正确的商机做了正确的决定，抓住了中国互联网早期发展的红利，得以跻身中国富豪榜的前3位。

“由于中国拥有巨大的手机用户数和人们尝试新事物的热情，二马未来很长时间将榜上有名。”

《福布斯》杂志表示，大连万达集团董事长王健林（第4位，1,668.2亿元）的财富值下跌近542.8亿元，原因在于万达经历了包括资产出售在内的大规模资产重组，以及观众转移，导致万达旗下美国连锁影院AMC市值下滑。

被问及王健林财富缩水，是否跟中国近期限制资本外流有关时，范鲁贤表示：“并没有直接的关系。”

范鲁贤对BBC中文记者表示，随着中国企业的国际扩张，未来中国的富豪将与国际富豪展开竞争。

近期，腾讯入股美国企业Snap（Snapchat母公司）股份，并将其增至12%。

阿里巴巴近两年则专注东南亚市场的扩张。今年6月，阿里巴巴注资10亿美元增持其在东南亚在线零售商Lazada的股份，持股比例从51%增至83%。