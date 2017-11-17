中国对津巴布韦有多大影响力？
津巴布韦爆发政治危机，在位逾三十年的总统穆加贝被军方控制，但据报拒绝下台，当地局势目前仍不明朗。
由于与津巴布韦关系密切，中国在事件中的角色与影响力，备受非洲以至国际舆论关注。今次政治危机对中国在当地的投资又有什么影响？
当被问及津巴布韦局势产生的影响时，中国外交部发言人耿爽16日在例行记者会上表示，中方高度关注津巴布韦局势，衷心希望津巴布韦能够保持稳定，有关问题能够得到和平妥善的解决。
他还说，中国对津巴布韦的友好政策不会改变，中国将继续本着平等互利、合作共赢的原则发展同津巴布韦的友好合作。
中国在津巴布韦的投资
事发后，中国媒体大多关注当地中资企业的命运。
与中国政府关系甚好的津巴布韦是中国“一带一路”战略的重要合作伙伴。2015年，津巴布韦政府批准了9.29亿美元的境外直接投资，当中超过一半来自中国。中国是津巴布韦最大的外资来源，在电网、通讯、军事、农业、医疗、烟草等多个范畴均有大额援助或投资。
多年来，中国在津巴布韦投资不少。但近年津巴韦经济问题恶化，也影响到中国资金流入。
2015年，中国国家主席习近平国事访问津巴布韦，期间签署了多项重大投资协议。然而当地媒体注意到，这些中资项目进展十分缓慢，习近平访津后一年，12项大型协议中只有两项在实际推进当中。当地经济专家认为，这显示中国对津巴布韦的经济及政治问题抱有怀疑，因此没有真的积极推动有关投资项目。
当地媒体《NewsDay》于2016年年底报道，习近平访华一年后，只有一个水电站扩建项目，以及新国会大楼项目如期之外，多项原定于2016年展开的项目都被搁置，包括价值11.74亿美元的旺吉火电站扩建项目。
2015年习近平国事访问津巴布韦期间，中电建再与津巴布韦签署一项扩建当地旺吉火电站的协议，总值11.74亿美元，中新社报道指出，这是津巴布韦近30年来规模最大的基建项目。
其中，旺吉火电站第七、八期的项目，原定在2016下半年展开，但据《NewsDay》引述政府报告指，贷款担保人、中国出口信用保险公司，要求津巴布韦先还清此前的大额欠款，否则拒绝批出新贷款。
其他原定在2016年内展开但遭搁置的项目包括光纤网络、交通系通、采煤等范畴。
值得注意的是，津巴布韦军方在11月14及15日采取行动，而中资企业中国东方电气集团则于15日公布，该公司联同中国电力建设集团，将合作旺吉火电厂三期的火电项目，已于11月10日进行合同签字仪式。目前不知道这个项目会否受今次危机影响。
北京事先知情？
在危机爆发前夕，津巴布韦国防军司令康斯坦丁·奇文加（Constantino Chiwenga）上周曾到访北京，与中国国务委员兼国防部长常万全会面。
本周一，奇文加曾警告，军方已凖备采取行动，中止穆加贝领导的执政党内的清洗行动。
路透社专栏作者Peter Apps指出，除了军方的支持，穆加贝的继任者亦须得到津巴布韦最大投资国中国的支持。中国正渐渐成为左右非洲政治的关键力量。 Apps指出，奇文加上周出访北京的新闻，在非洲媒体中广泛报道，与近日的政治风波并列。当地一些分析人士揣测，北京有被告知军方的行动，并对其行动持支持态度。
伦敦亚非学院学者史提芬.陈（Stephen Chan）向BBC表示，津巴布韦政治变动、副总统姆南加古瓦被撤职时，奇文加身在北京，若说北京事前对军方的计划没有预知，他会感到非常惊讶。
他认为，奇文加当时很可能有与中方，沟通可能的后续事态发展。
对于奇文加的中国之行，中国外交部发言人耿爽称是“正常的军方访问安排”。官方小报《环球时报》的社评则指，有指奇文加在北京时，与中方“秘密商讨”过津国将发生其么，只是“政治八卦”。
该社评又称，有声音认为“一旦政治强人被迫下台，总有人认为中国与那个国家的关系会断崖式颠覆”，强调“实际情况通常不是那样”，中津的合作会延续下去。
北京将左右津巴布韦新领导人谁属？
今次政治危机爆发的近因，是总统穆加贝继任者的争夺战激化，导火线是穆加贝上周听从妻子要求，突然解除副总统姆南加古瓦的职位。
支持穆加贝的妻子格雷斯一派，与支持前不久被解职的副总统姆南加古瓦的势力形成对立，加剧了执政党内的分裂。
穆加贝被中国官方称为“中国人民的老朋友”，并且几年前被授予了“孔子和平奖”，因此中国在此事中的角色和态度受到国际关注。
伦敦亚非学院的史提芬.陈认为，中国希望见到的是政局稳定，在穆加贝夫人格雷斯与副总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）之间，相信中方会倾向行事较技术官僚、作风较易预测，并且获得军方支持的姆南加古瓦执政，而不是格雷斯。
史提芬.陈将格雷斯形容为“像马克白夫人一样的人物”。