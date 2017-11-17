中国对津巴布韦有多大影响力？

图片版权 Getty Images Image caption 习近平曾出访津巴布韦

津巴布韦爆发政治危机，在位逾三十年的总统穆加贝被军方控制，但据报拒绝下台，当地局势目前仍不明朗。

由于与津巴布韦关系密切，中国在事件中的角色与影响力，备受非洲以至国际舆论关注。今次政治危机对中国在当地的投资又有什么影响？

当被问及津巴布韦局势产生的影响时，中国外交部发言人耿爽16日在例行记者会上表示，中方高度关注津巴布韦局势，衷心希望津巴布韦能够保持稳定，有关问题能够得到和平妥善的解决。

他还说，中国对津巴布韦的友好政策不会改变，中国将继续本着平等互利、合作共赢的原则发展同津巴布韦的友好合作。

中国在津巴布韦的投资

事发后，中国媒体大多关注当地中资企业的命运。

与中国政府关系甚好的津巴布韦是中国“一带一路”战略的重要合作伙伴。2015年，津巴布韦政府批准了9.29亿美元的境外直接投资，当中超过一半来自中国。中国是津巴布韦最大的外资来源，在电网、通讯、军事、农业、医疗、烟草等多个范畴均有大额援助或投资。

多年来，中国在津巴布韦投资不少。但近年津巴韦经济问题恶化，也影响到中国资金流入。

图片版权 Getty Images Image caption 穆加贝与习近平

2015年，中国国家主席习近平国事访问津巴布韦，期间签署了多项重大投资协议。然而当地媒体注意到，这些中资项目进展十分缓慢，习近平访津后一年，12项大型协议中只有两项在实际推进当中。当地经济专家认为，这显示中国对津巴布韦的经济及政治问题抱有怀疑，因此没有真的积极推动有关投资项目。

当地媒体《NewsDay》于2016年年底报道，习近平访华一年后，只有一个水电站扩建项目，以及新国会大楼项目如期之外，多项原定于2016年展开的项目都被搁置，包括价值11.74亿美元的旺吉火电站扩建项目。

2015年习近平国事访问津巴布韦期间，中电建再与津巴布韦签署一项扩建当地旺吉火电站的协议，总值11.74亿美元，中新社报道指出，这是津巴布韦近30年来规模最大的基建项目。

其中，旺吉火电站第七、八期的项目，原定在2016下半年展开，但据《NewsDay》引述政府报告指，贷款担保人、中国出口信用保险公司，要求津巴布韦先还清此前的大额欠款，否则拒绝批出新贷款。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC记者哈丁：人民正徘徊在想庆祝但又得观望的诡异氛围中。

其他原定在2016年内展开但遭搁置的项目包括光纤网络、交通系通、采煤等范畴。

值得注意的是，津巴布韦军方在11月14及15日采取行动，而中资企业中国东方电气集团则于15日公布，该公司联同中国电力建设集团，将合作旺吉火电厂三期的火电项目，已于11月10日进行合同签字仪式。目前不知道这个项目会否受今次危机影响。

北京事先知情？

在危机爆发前夕，津巴布韦国防军司令康斯坦丁·奇文加（Constantino Chiwenga）上周曾到访北京，与中国国务委员兼国防部长常万全会面。

本周一，奇文加曾警告，军方已凖备采取行动，中止穆加贝领导的执政党内的清洗行动。

路透社专栏作者Peter Apps指出，除了军方的支持，穆加贝的继任者亦须得到津巴布韦最大投资国中国的支持。中国正渐渐成为左右非洲政治的关键力量。 Apps指出，奇文加上周出访北京的新闻，在非洲媒体中广泛报道，与近日的政治风波并列。当地一些分析人士揣测，北京有被告知军方的行动，并对其行动持支持态度。

伦敦亚非学院学者史提芬.陈（Stephen Chan）向BBC表示，津巴布韦政治变动、副总统姆南加古瓦被撤职时，奇文加身在北京，若说北京事前对军方的计划没有预知，他会感到非常惊讶。

他认为，奇文加当时很可能有与中方，沟通可能的后续事态发展。

图片版权 WWW.MOD.GOV.CN Image caption 11月8日下午，中共中央军委联合参谋部参谋长李作成在北京为奇文加举行欢迎仪式，并陪同检阅中国解放军三军仪仗队

对于奇文加的中国之行，中国外交部发言人耿爽称是“正常的军方访问安排”。官方小报《环球时报》的社评则指，有指奇文加在北京时，与中方“秘密商讨”过津国将发生其么，只是“政治八卦”。

该社评又称，有声音认为“一旦政治强人被迫下台，总有人认为中国与那个国家的关系会断崖式颠覆”，强调“实际情况通常不是那样”，中津的合作会延续下去。

北京将左右津巴布韦新领导人谁属？

今次政治危机爆发的近因，是总统穆加贝继任者的争夺战激化，导火线是穆加贝上周听从妻子要求，突然解除副总统姆南加古瓦的职位。

支持穆加贝的妻子格雷斯一派，与支持前不久被解职的副总统姆南加古瓦的势力形成对立，加剧了执政党内的分裂。

图片版权 AFP Image caption 津巴布韦总统罗伯特‧穆加贝今年已93岁，他的夫人格雷斯被视为潜在继承者之一

穆加贝被中国官方称为“中国人民的老朋友”，并且几年前被授予了“孔子和平奖”，因此中国在此事中的角色和态度受到国际关注。

伦敦亚非学院的史提芬.陈认为，中国希望见到的是政局稳定，在穆加贝夫人格雷斯与副总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）之间，相信中方会倾向行事较技术官僚、作风较易预测，并且获得军方支持的姆南加古瓦执政，而不是格雷斯。

史提芬.陈将格雷斯形容为“像马克白夫人一样的人物”。