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美国超模吉吉·哈迪德数个月前遭中国网友批评“种族歧视”后，突然表示今年将无法参与在中国举行的“维多利亚的秘密”（Victoria's Secret）时尚秀。

吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）周四（11月17日）在推特上说：“我今年不能来中国，我感到十分遗憾。我爱维多利亚的秘密的大家庭，并和我的女孩们精神同在！”

此前，吉吉在中国的社交平台掀起一阵波澜。

今年品牌公布邀请的超模名单后，中国网友扒出吉吉在Instagram上载一段影片。影片中，吉吉拿着一块佛陀形状的饼干，装出眯眯眼的样子。

中国网友认为，吉吉种族歧视，网络掀起抵制吉吉来华的声音。

吉吉9月曾在微博上向中国网友道歉。“伤害别人令我感到心疼，我想要让你们知道我绝非想要冒犯任何人。”

“我对于中国人民怀有极大的尊重与爱，我珍惜过往曾到访中国的点点滴滴。”

网友反应

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吉吉未能来华走秀，不少中国网友表示感到高兴。

微博用户xiaoyujia-chen说：“哈哈哈哈哈，举报是有用的，从此以后别来中国赚钱，以后有她代言的广告直接举报，让品牌方换人好不好，已经丢掉了中国市场了。”

另一网民在微博上说：“美国都不敢忽视中国市场，你一个小模特自食恶果了吧！”

截止发稿前，维秘官方尚未回复BBC中文关于吉吉无缘本次维秘秀的邮件问询。

首次在华举行

图片版权 Getty Images Image caption 维密秀是时尚界的大事之一 （资料图片）

今年维密秀将于11月29日在上海举行，这也是维秘秀首次来到中国。

品牌正积极开拓中国市场，在全国已开设26间店铺，维秘秀在中国举行不足为奇。

另外，有传媒报道指，多名来自俄罗斯和乌克兰的模特儿签证被拒，未能参与走秀。

外国演艺人员为何被拒?

外国演艺人员未能进入中国，并非罕见──但大部分因政治事件而起。

2014年，歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber）发了一张他在东京参拜有争议的靖国神社照片，引发社交媒体用户不满。

靖国神社对定罪的战犯表示敬意。但在中国，朝鲜，韩国等周边邻国，靖国神社被视为前日本军国主义的一个象征。

尽管他删除了照片并道歉，但中国人却感到愤怒。中国外交部发言人说，希望歌手离开靖国神社后，对“日本军国主义历史和根源”有清楚的了解。

2017年夏天，北京文化局的官方网站以“不宜引进有不良行为的演艺人员”为由，禁止比伯到中国演出。

图片版权 Getty Images Image caption 摇滚乐队Bon Jovi演唱会也被中国当局取消

两年前，美国的当红摇滚乐队魔力红（Maroon 5）全球巡回演唱会上海站因故取消。

美国有线电视新闻网络（CNN）曾报道，其乐队成员杰西·卡麦可（Jesse Carmichael）于2015年7月4日在美国流行社交网站推特上发文祝西藏流亡精神领袖达赖喇嘛生日快乐。

2015年9月，美国著名摇滚乐队Bon Jovi计划首次在华举行演唱会被中国当局取消。

取消音乐会的原因还不清楚，但是一些媒体报道称，中国当局发现该乐队5年前曾经在一次演唱会的背景屏幕使用达赖喇嘛的照片。