中国特使宋涛访朝透过崔龙海向金正恩赠礼物

图片版权 International Department, Central Committee of CPC Image caption 中联部发布了宋涛和崔龙海握手的照片。

中共中央总书记习近平特使、中联部部长宋涛访问朝鲜，与朝鲜劳动党中央政治局常委崔龙海会面。

中联部表示，双方就中朝两国关系交换意见，并称中朝“传统友谊”是两国人民“共同的宝贵财富”，双方要共同努力，推动两党两国关系向前发展。

朝中社报道，宋涛向崔龙海转达赠送朝鲜领导人金正恩的礼物。有别于上一次十八大通报时，时任政治局委员李建国访朝获金正恩接见时送赠礼物。外界关注宋涛会否与金正恩会面。

中国《环球时报》发表文章，指“宋涛不是魔术师”，外界不应对宋涛访朝抱过高期待。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA Image caption 朝中社发布的照片。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA Image caption 朝中社发布的照片中，朝鲜一方参与会议的人数比中方少。

与朝鲜“第二号人物”会面

中联部网站上的声明说，宋涛此行通报了中共十九大的“主要精神和历史性贡献”。

声明引述崔龙海指，中共十九大对中共和中国人民“具有重大意义”，朝鲜劳动党祝贺大会把“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入党章，并选举产生“以习近平为核心”的新一届领导。

崔龙海称，相信中国人民在争取中国特色社会主义伟大胜利的进程中“取得巨大成就”。

朝中社并报道，宋涛向朝鲜最高领导人金正恩“赠送礼物”，但中方暂时未有提及。

而这些声明和报道中，亦没有提到核计划、导弹和制裁等字眼。

朝中社发布的照片中，朝鲜一方参与会议的人数比中方少。

你的器材不支持播放多媒体材料 一位决定在韩国入伍参军的“脱北者”给BBC记者讲述他的心路历程。

谁是崔龙海？

67岁的崔龙海现职为朝鲜劳动党中央政治局常委、中央副委员长。

他是前朝鲜人民武装力量部部长崔贤的次子，而崔贤是当年与金日成一起进行抗日运动的元老人物。

崔龙海是朝鲜版共青团的“青年联盟”出身，后来被派到军队作政治工作，成为军中红人。

2013年，金正恩姑父张成泽被处决后，崔龙海则成为朝鲜“第二号人物”，常常出现在金正恩左右，被视为金正恩最信任的人物之一。

2015年传出消息，指崔龙海次子与金正恩的妹妹结婚。

图片版权 AFP Image caption 崔龙海是朝鲜“第二号人物”。

会否见金正恩？

2012年时任中共中央政治局委员李建国访朝通报十八大时，获金正恩接见，转交了习近平的亲笔信，并以中共代表团名义向金正恩送上礼物。

据朝中社报道，今次宋涛是向崔龙海，转达了给予金正恩的礼物，并非亲自向金正恩送上礼物。

这次宋涛访朝会否见金正恩，是外界关注焦点，显示出中朝关系的指标。

中国和朝鲜并没有详述宋涛的日程。

中共过往2次派代表赴朝通报时，均是派出权力排名25位之内的中共中央政治局委员，相比之下，在中共十九大上当选为中央委员的宋涛特使等级低了一级。

对上一次中国派代表访朝是去年2月，当时派出朝鲜特使武大伟。不过武大伟已经退休，中国新任朝鲜特使孔铉佑在今年8月就职，但上任以来还未造访朝鲜。

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“宋涛不是魔术师”

中国《环球时报》发表题为“对宋涛访朝鲜外界不应抱过高期待”的社评。

美国总统特朗普早前推特称宋涛访朝是“重大举动”，文章指特朗普的反应代表了外界对宋涛访朝抱以高度期待，但这种期待所依据的对中朝关系的认识未必“客观、准确”，并称美国“高估了中国对朝施加影响的能力”。

“中朝两党和两国关系眼下都处在相对的低谷，双方围绕朝核问题存在分歧，影响了彼此的信任，这是事实。中朝的高层交往大大减少，这一背景使宋涛的访问显得很突出。”文章说。

文章表示，中国是解决朝核问题的重要一方，但不是决定性的一方，朝核僵局能否打破，关键要看美国和朝鲜是否已经形成那样的政治决心。

文章指，朝鲜大约两个月没有显著核导活动，不过美方在半岛的军事活动“总的来看在增加”。

美国三艘航母近期到朝鲜半岛东部海域参与韩美军演。

“宋涛不是魔术师，半岛局势能否缓和，关键的钥匙在美朝手里。如果它们双方仍坚持各自的逻辑，拒绝相向而行，宋涛就是帮着把门推开一条缝，它随时还会重新关上。”文章总结说。

朝鲜驻联合国大使韩泰松接受路透社访问时表示，韩美军事演习持续下，朝鲜不会和美国谈判，并扬言已就更大的制裁准备就绪。