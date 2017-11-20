图片版权 AFP Image caption 北京市大兴区新建村火宅现场

北京南部大兴区的一处廉价公寓内11月18日夜晚发生大火，事故已导致19人死亡8人受伤。

事发地"聚福缘公寓"位于大兴区西红门镇新建村，是一座老旧的二层建筑，地下还有一层。

事发半夜，中国媒体就收到了禁令。此后，仍有媒体前往采访，但报道遭遇了严厉的网络审查。微信和微博上关于这起事故的许多帖文都已经被删除，多家媒体报道也已经被撤下。

"如果窗户能打开，就不会死那么多人"

今年36岁的杨先生是最早的逃生者之一。他在公寓附近的服装厂上班，他跟妻子租住公寓中的一间，面积在16平方米左右，有厨房和卫生间，月租500元。

他告诉BBC中文网，他当日18时就闻到了烧焦的味道，之后穿上外套拿起手机就准备往楼下跑。

"烟是从地下室的冷库冒上来的，开门后，楼道里有女人带着孩子和老人在拍着窗户喊救命，我捂着鼻子连走带爬走到了一楼门卫处，膝盖都破皮了。"

图片版权 AFP Image caption 火灾现场留下的遗迹。这场大火已导致19人死亡。

在二楼楼道，由于浓烟太大，杨先生跟其他住户试图打开窗户释放浓烟，但窗户根本打不开。"那些窗户平时就很难打开，如果那天能打开，应该就不会死那么多人。"

下楼后，杨先生试图裹着被子上去救人，但被浓烟逼退了回来。杨先生称，住户们于18：18开始多次拨打火警电话，消防于18：46到达现场。

杨先生称，目前他和其他住户还没得到任何安置，他们正准备联合起来向政府要个说法。他告诉BBC中文网，公寓楼下的警察告诉他们，政府设在金星派出所的临时指挥中心会安置这些住户，可是他和住户们到了金星派出所后，警察却表示并没有听说过安置事宜。

BBC中文网多次拨打金星派出所电话，但一直无人接听。

村镇工业大院引关注

北京市政府已针对事故原因开展调查，结果尚未公布。而据新华社报道，涉嫌人员已被采取强制措施。

对于起火的原因目前说法不一。杨先生告诉BBC中文网，消防人员告诉他，起火点是公寓地下一层冷库放置的泡沫。而此前有公寓内的其他住户对中国澎湃新闻表示，公寓地下是一个小型服装厂，死伤的也大多是该服装厂的人员。

出事公寓所在的西红门地区是典型的城乡结合部，位于北京南五环与六环之间。这里有许多大大小小的服装制造和物流企业，吸引了大量外来务工人员涌入居住。

外地人员流入后，不少村民开始加盖自己的房屋，改造成公寓和工业混杂的村镇工业大院，"聚福缘公寓"就属于这种情况。

图片版权 Google map Image caption 火灾发生地聚福缘公寓位于城乡结合部的村镇工业大院区域。

而北京市早已意识到工业大院的隐患。为改善城乡面貌，北京市当局目前正在对城乡结合部进行拆迁改造，西红门镇是其中的试点镇。"聚福缘公寓"所在的新建村也在拆迁名单之内，预计要在12月15日之前完成，但附近居民还没有开始搬迁。

事发后，北京开始加大力度排查清理安全隐患，市长蔡奇特别要求要加大对"三合一"(车间、仓库、员工宿舍设在同一建筑内) 、"多合一"场所、工业大院、散乱污企业、违法建设等的清理力度，彻底消除安全隐患。

有维权人士表示，这种行动的具体内容包括从市中心进一步强行迁走外来务工人员。

中国近年来类似事故

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由于忽略安全条例与执法规则而导致的致命火灾在中国并不少见。