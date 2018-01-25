28岁做变性手术前，金星是中国国内顶尖的舞蹈家，她成立了中国第一家私人现代舞团。在电视综艺领域，用金星自己的话说："我也做得风生水起。"

不过，"风生水起"的事业在初期也因为身份遇阻。2011年浙江卫视选秀节目《非同凡响》叫停金星总决赛评委资格。金星说"因为她的性别问题，不能做最后总决赛评委。"当时官方给出的解释是节目需要调整。

2017年她主持的《金星秀》在中国综艺节目收视不佳的大背景下，闯出一条路，曾经连续几周取得收视冠军。金星的名段子，比如"揭露空姐歧视自己人"的脱口秀片段在社交媒体广泛传播。金星说，她自己也没想到会有这么高的流行度。

但即使万众喜爱，节目也逃不过停播的命运。去年八月底，《金星秀》被中国当局停播，目前尚无复播的消息。金星说："没有一个人拿出一纸文书来，因为他们也知道你不能纠结在性别问题上。"

金星回忆说，她在6岁时就有做女人的想法，等到28岁才做变性手术。她说，中国社会对于跨性人士的态度在发生积极的变化。2017年年初，中国贵州一家法院就一起跨性别就业歧视案作出一审宣判，认定原告C先生胜诉，被告用人单位辞退他违反劳动法，应支付经济赔偿。不过法院同时认定，用人单位辞退原告并不涉及歧视。

金星说，这是整个社会非常大的进步，也反映出人们的理解和包容。多年前中国不谈跨性别，近年来人们开始关注和谈论该话题，这就是社会的进步。但歧视和偏见依旧存在。

"那些偏见可以存在，但我不接受。听完了以后，我觉得跟我没关系。你们根本不知道我这一路是怎么走过来的。"

作为当时中国国内顶尖的现代舞舞者，变性手术中她差点因为医疗事故失去左腿。金星坚持一年多的恢复锻炼后重新站在了舞台上。

今年50岁的金星受传统的中国教育长大，早年在部队学习舞蹈，有着时代的烙印：不怕苦和乐观向上，跟现在中国年轻人之间流行的"丧文化"形成鲜明对比。对于《金星秀》的停播，她说："这可能也是一个考验和历练。"

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《中国式相亲》过时了？

金星自称步入电视非易事，最开始受到很多非议和不公。人称"金姐"的她，外界冠以"毒舌"的称号。大概是因为她在节目中用犀利的语言针砭时弊。很难看出她自己喜欢这个称号。

对于外界的另一种更尖锐的批评，她直截了当地说："这个观点放在我身上是不太合适的。"

她主持的《中国式相亲》，在相亲类节目《非诚勿扰》后又挑起了收视大梁。按照金星自己的话说："能把中国的老中少三代集合在电视前一起看一档节目，在过去二十年是没有过的。"

金星在《中国式相亲》的开篇就说："一人脱单，全家光荣，有爸妈更放心。"

《中国式相亲》把父母请到了电视相亲现场请他们把关，而且是第一关。在第一关选择女嘉宾时，男嘉宾会被带到"密室"，由男嘉宾父母甚至姑姨提问，父母喜欢的女嘉宾则可以亮灯留下。五位男嘉宾的父母中，如果有三组以上为女嘉宾亮灯，则女嘉宾进入权力反转环节来挑选喜欢的家庭，并参考自己父母的建议来选择男嘉宾。

面对批评声，金星说她想通过一个相亲的节目，让很多年轻人重新认识婚姻观念在中国社会到底是什么状态。

她说，中国虽然经济走到强国位置，但在婚姻观念上并未与时俱进。中国年轻人的谈婚论嫁是两个家庭的结合。中国年轻人结婚买房需要依靠父母的支持。生子后要继续工作，需要父母支持帮忙带孩子。

而且在整个成长过程中，个人并未同家庭脱离过关系。她说做节目的初衷是想让大家判断和选择。"我作为一个主持人，我当时就把节目和问题摊在观众面前，让观众做出一个准确的判断。"

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《中国式相亲》为何引争议？

《中国式相亲》中男嘉宾的父母和亲戚爆出了不少争议性的语句。

比如有男嘉宾二姨的要求是"勤劳肯干"，"干活，干活，只有干才能活"；每位女嘉宾一上场，问的就是，“会做家务吗”？

有男嘉宾的母亲说，女孩手凉的不要，因为手脚冰凉的女孩子宫寒，生的小孩可能不那么健康；当儿子选了年纪40岁的姐姐时，她说，"要生2至3个孩"，"你40岁，20岁男人是期货，30岁男人是现货，40岁男人是抢手货。你有多大的把控，未来十年你还能拥有他？"等。

有批评声音认为，无论男嘉宾的父母对于女性提出怎样偏颇的要求，红娘金星都是一脸笑意。节目里的一脸微笑惹来一众批评：金星在加深中国固有的男尊女卑思想、弱化和低估女性声音和力量，并对女性持有深深的恶意。

金星在采访中为自己辩解说："（这样的批评）不公平，也不准确。通过各种各样的节目，我在释放（信号）：其实无论社会发展到什么程度，女人一定要自立、独立起来才有话语权。"

她说自己的个人经历完全证实了女性在中国社会的地位变化。在全世界女性都在争取自己权益的今天，中国跟世界的进程并不成正比，因为东方社会在政治、经济和文化教育等领域还处于男权主导。

金星说："我要把这个问题拿出来。我不要回避现实。只是这个现实比较残酷一些。"她否认自己在强调男尊女卑，说自己也在努力，也一直崇尚女人要经济和精神独立。但也同时认为女性对家庭的责任不可或缺。

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“孩子们问为什么不坐飞机？”

金星，有颗出了名的爱国心。虽嫁德国丈夫，也在国外学习或者交流，还是手持中国护照。她共收养三个小孩。为解决大儿子的户口问题，她不得不与丈夫离婚。

去年八月份刚解决女儿和小儿子的户口，这是金星去年50岁收到的最好的生日礼物。"我争取了十五年，这是我逾越不过去的一个（坎）。"

上世纪50年代后期，中国人大颁布中国第一部户籍管理制度条例，包括了常住、暂住、出生、死亡、迁出、迁入、变更等7项人口登记制度。户口因此涉及个人的就业、教育、社保和生育等生活的方方面面。

中国的户籍制度也是世界上最严格的控制人口流动的制度。没有户口，在中国几乎寸步难行。

没有户口，金星的两个孩子无法坐飞机或者火车。金星说，感谢可爱的先生，每年都开着车去全国旅游。当孩子们问为什么不坐飞机，金星这样回答："可能开车看得更仔细一点点。"

她说："我理解所有的体制结构，但你不能不给人最基本的权利。这是做母亲我忍受不了的。我掉了很多眼泪。别人都看不见，金老师在背后掉眼泪。觉得她是个乐天派的公众人物。”

金星孩子的户口卡在手续文件上，没有出生证，她不愿伪造。她也不愿将这个坎与自己的跨性别身份挂钩。

对于为难了她十五年的中国户籍制度，金星打一巴掌，给颗枣。

"我说了句狠话，曾经为人民服务是一个理想，是一个态度。现在后面是五个字：把人民管住。这句话我说得狠了点。但有时咱们户籍制度确实阻碍了中国的人才交流和流通，制约了孩子们受教育的公平性。 "

"但是我还是站在理解的角度，因为中国是个大国，她可能很多问题不能一下解决，要慢慢解决。解决过程中，能不能以人为本，与人为善呢？"

孩子户口解决后，金星迫不及待地告诉记者，"准备复婚啦！"