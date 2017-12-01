中朝关系趋冷：中国官方称可能撤回在朝学生

图片版权 Getty Images Image caption 2017年8月，朝鲜学生排队签名加入朝鲜人民军

据香港媒体报道， 如果朝核危机持续深化，中国可能终止朝鲜互换奖学金项目。

香港南华早报星期五（12月1日）报道称，这一项目已实施近20年，此前从未被打断过，但目前，国家留学基金委有连续收到中国情报机构的相关信息，表示对核试验很担忧，并称若有战争风险，会尽早把中国学生撤出朝鲜。

清华-卡内基全球政策中心研究员赵通告诉BBC中文网，综合目前情况，美国动武的可能性在上升，中方受到的压力也越来越大，中朝趋势更紧张的可能性更大一些。

赵通表示，如果中朝关系继续恶化，也可能会出现美朝关系那样的局面。

朝鲜互换奖学金项目是中国与朝鲜达成的互换奖学金交流计划，两国每年互派不超过60名学生前往对方国家学习或研修，为期7个月。中方选派对象为朝鲜语专业学生，留学期间可享受朝方提供的奖学金，以及中方提供的补贴及往返机票。

中国驻朝鲜大使馆教育处赵铁军曾对中国媒体称，这些学生大多被派往金日成综合大学和金亨稷师范大学学习。

图片版权 Getty Images Image caption 12月1日，朝鲜士兵观看烟火，庆祝“导弹试射成功”。

据中国驻朝鲜大使馆信息，迄今为止，赴华朝鲜留学人员已近5000余人，而中方赴朝学习的各类中国留学人员已超过1700人次。

目前，多个高校的网站已经放出了关于选派2018年赴朝交换的通知，但报名人数寥寥无几。

朝鲜在周三试射了到目前为止最先进的弹道导弹，并称这种导弹可以抵达美国全境。

对此，美国驻联合国大使尼基•黑利（Nikki Haley）呼吁各国与朝鲜断绝包括外交、科学、技术、军事和贸易在内的一切关系，并驱逐朝鲜劳工。