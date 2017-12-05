一把火烧出的悲歌：台湾缅籍华侨与困苦劳工

图片版权 BBC Chinese Image caption 位于台湾新北市中和的华新街，居住着庞大地缅甸华侨与缅籍劳工，缅甸餐厅随处可见。

当北京以超惊人的速度在清除都市边缘的低端人口时，台北同样因为火灾而烧出的违建问题，更有许多长年困苦劳工故事。

日前，中国北京市大兴区的大火，夺走了19条无辜生命，也引发了当局决定大动作整治，限时部分劳动人口搬出北京，房屋遭到断水断电后被夷平，引发"清理低端人口"争议。而在同一时间，台湾新北市中和区的南势角一隅，也发生了纵火事件，造成9死2伤的悲剧，死亡者不少是缅甸籍劳工。

事件的起因，是在于49岁的缅甸籍嫌犯，因为与缅甸友人争吵，心生不满下买汽油纵火。然而，不只有无辜者伤亡，嫌犯纵火的地点，也是遭到不当改建的违章建筑，顶楼加盖一层外，也被房东至少隔成41间，全都用木板隔住，意外助长火势。他们辛苦的生活环境也才因此被外界知晓。

前中华民国缅甸归国华侨协会理事长苏良音，1965年从缅甸仰光只身一人来台，当时19岁的他，见证50多年来当地小区变迁，他对BBC中文网形容："这些缅甸工人们的生活很悲惨，几乎是没有质量可言"。

当地的中和华新街，原来是农田与坟墓地，二次大战与国共内战时，许多中国人南移逃到缅甸避难。在中国由共产党执政后，许多华侨选择来台念书、就业，一部分在中和的农田附近落脚，60多年来逐渐成为庞大社群。

图片版权 BBC Chinese Image caption 苏良音来台时19岁，如今71岁的他，回忆起缅甸小区过往，仍旧历历在目。

苏良音预估，缅甸华侨的后代在中和至少超过8万人，而真正缅甸籍的人应该也有近千人。当年苏良音考到师范大学当老师，有部分的华侨考到医科、或从事外贸等，久而久之，不只华侨，许多缅甸劳工也来当地讨生活。但他也表示，7成以上的人，都是只能从事劳力工作。

"就跟看非洲人一样"

当记者问到，以前台湾人是怎么看待当地缅甸华侨跟缅甸人时，苏良音不讳言地说："那时候他们看我们的眼神，就跟看非洲人一样"。

缅甸长年接受英国统治，养成了一种特殊悠闲喝咖啡的文化，许多缅甸华侨也自搬桌椅到街上喝咖啡、清茶（冲淡的英式红茶），加上劳工多半三班制，让当地一天到晚灯火通明，都是缅甸华侨跟缅甸人的喝茶吃饭身影。

苏良音回忆，当时他还看过有媒体形容他们是"不务正业、喜欢游走街边打架"的人群，也让许多当地缅籍人士遭受异样眼光。因为不了解缅甸喝茶文化，当地许多原居民也都避而远之，让他们一度被隔绝。

不少外移台湾的缅甸华侨与缅甸人，在缅甸都受过高等教育，甚至进入大学，但是国民政府当时不承认缅甸学历，让他们只能从事低阶劳动、如建筑搬运工等。也因此，让部分不法房东抓到机会，改建公寓隔成许多小房间，至今仍以每月最低3000台币（100美金）的价格出租给这些劳工。

来台湾近30年，在当地经营缅甸小吃，55岁的华侨彭世兴，当年也是在缅甸就读大学，但是来台后，受限于语言与学历承认，起初也做过很多苦工，最后辗转开小吃店。他回忆这样的违建套房至少20多年前就存在，里面只有一张床，一个电灯泡，完全没有隔音，"只要睡得着就很好的地方"。

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾新北市中和区的南势角一隅日前发生的纵火案，造成9人死亡，暴露出违建与缅籍劳工困苦生活的一面。

从知识分子到怀才不遇

而在台湾讨生活的缅籍劳工，也都是日薪工，有开工才算钱，收入漂浮不定，好的时候一天2800台币（93美金），但也有800台币（27美金）的日子。许多台湾建商、承包商常常因故拖延结款、甚至逃跑不付钱，让很多缅籍劳工吃了闷亏，苏良音说："很多人没钱，还去医院排队卖血换一餐"。

几十年下来，当地也存在某种恶性循环，不少老中青的缅甸华侨或是缅籍劳工，常常一天到晚群聚在附近公园"清谈"，苏良音说："讲好听是清谈、说直接点就是抑郁不得志"，这些原先在缅甸的知识分子，聊政治、经济，大多自认怀才不遇。

在酒精与烟草都无法抒发忧郁后，也有不少人求助非法药物，精神恍惚："晚上你走进巷子内看，很多针头、注射药物"，苏良音隐晦地点出了当地的药物滥用问题。他也认为，这样的纵火问题，就是在这种不良循环下，稍微一个争吵就直接爆发，"他可能犯罪当下自己都不知道自己在干嘛"。

台湾成功大学都市计划系主任张学圣接受BBC中文网访问时指出，中和纵火案是顶楼违建又加盖的典型范例，因为违建本身就违法，也就不受台湾建筑法与消防法的规范，一但发生火灾，权责归咎极为困难，"很多方面都有责任"。

台湾违建以1995年为分界，95年前的违建可以列入"缓拆"，95年后的属于需强制拆除，根据台湾营建署1月统计，全台湾有70多万件的违建问题。但是过往在拆除时，常会遭受到政治力介入、甚至议员关说，让第一线的执法人员受到极大压力。

图片版权 CNS Image caption 北京日前也发生所谓"低端人口清理"，张学圣认为，两岸土地制度不同，台湾以沟通与软性鼓励来推动都市更新。

违建拆除与外籍工安置

北京当局对于所谓"低端人口"清理的态度，有不少台湾人认为当局"雷厉风行"，而张学圣则说，两岸土地制度本不相同，台湾是私有制、中国大陆是国有制。台湾在进行都市更新时，都要经过原住户、建商同意，有其市场机制，中国则没有所谓住户同意问题，都是一纸命令。

张学圣还补充，学生与外地劳工永远是违建住户的最大来源，违建固然要根绝，这几年政府大力推行"防灾型都更"，软性鼓励老小区整建、迁移。他说："台湾民众是需要更大的诱因来决定是否会配合政府迁居，增加更多交通、就业、教育等诱因，可以让更多民众支持改建"。

这几年为了让台湾人更了解缅甸，苏良音也跟当地政府争取举办缅甸传统拨水节，邀请当地原居民体验缅甸文化，也努力举办文化导览，介绍当地缅甸社群历史"现在许多人对我们印象都改观了"，政府也同意他们搬桌子到街边喝茶，是属于固有文化，不再强制取缔。

而这场纵火，也让台湾新北市政府决定铁腕执法，从12月起将强制拆除目前列管的200多件顶楼加盖又出租的违建。然而，苏良音也认为，更重要的是这些合法依亲来台的华侨与缅籍劳工们，应有的工作权与辅导等政府要切实做好，他感叹："不然这样的悲剧还是会发生，绝不会只有这次"。