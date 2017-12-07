“我在台湾总统府前挥舞五星旗歌颂习近平”

Image caption 74岁的萧先生，每个月固定率队来台湾总统府前挥舞五星旗与中共党旗，并挂上孙文与习近平肖像。

"英特纳雄奈尔，就一定要实现，这是最后的斗争……"。清澈响亮的国际歌嗓音与配乐，在台湾总统府前凯达格兰大道响彻云霄。一群手持五星红旗与中共党旗的人，在距离总统府百米以内的地方"宣扬共产主义"。

凯达格兰大道上除了总统府，还有台湾外交部与台北宾馆，上头都高高悬挂着青天白日旗.而抗议现场下方插满许多五星红旗，播放红色歌曲，这样的场景在台湾，显得有些突兀，但几乎每个月都会上演一次。不稍一会，歌声立刻转变成为"义勇军进行曲"，周而复始。

特约记者前去询问该团体，手持五星红旗与中共党旗挥舞、头戴红军帽的是74岁萧先生，称，每个月他们都会在总统府前固定集会，宣扬共产主义与抗议目前的蔡英文政府。他表示："中华民国只剩空壳了！它即将被民进党的蔡英文政府变成台湾国"。

他也补充，自己是在中国改革开放之后，才来到台湾的。一直以来信仰共产主义的他，在中共十九大之后，更深信只有"推翻"现在台湾政府，台湾人民才有好日子过。

萧先生在抗议现场放上孙文与习近平的肖像，正对着总统府。他说："习近平在实施的就是孙文的三民主义，这就是中国特色社会主义"。

大陆"国粉"特殊待遇

图片版权 Miao De Sheng Image caption 台湾军官缪德生7月徒步走完国民党"北伐路"，当时途中吸引不少大陆"国民党粉丝"追随，图为经过广州黄埔军校旧址。

不过这样的场景，转到中国大陆，可能会变得很困难。一位台湾退休上校缪德生，今年七月独自一人挑战当年中国国民党革命军的"北伐"之路。从广州黄埔军校旧址，花了94天徒步走到当年"七七事变"卢沟桥的现场，完成自己的"北伐路"。

他对BBC中文网记者称，中国近现代史上，"北伐"地位尤其重要，奠定了往后国民政府"黄金十年"在中国大陆的施政。他的"北伐路"，透过中国微博，一传十十传百，也成为热议话题，不少俗称"国粉"的大陆国民党迷，也报名要在缪德生中途抵达该座城市时，陪他一起走其中一段。

然而，缪德生也在途中发觉些许怪异，许多国粉在与他联络的途中，纷纷表示有许多微信讯息"无法传送"。甚至当缪德生徒步走到南京中山陵的时候，与几位当地相迎的"国粉"一起大喊"中华民国万岁！三民主义万岁！"

而随后其中一位"国粉"居然在中山陵前忘情得大喊"打倒共产党"，霎时间突然这位中国大陆人士就被公安们架走，随后不知去向。 "我了解共产党就是不自由，真的跟我们很不同，"他说。

他在中国大陆这段期间，也背着青天白日旗，跟许多大陆民众谈天，被民众们问到政治立场，退伍军人的他也直接跟他们说："我是中国人，我尊重你们的旗帜，但要我拿五星旗，抱歉，这是不可能的。"

台外交部另类困扰

Image caption 每个月一定有一天，五星红旗与红色歌曲不断播放，部分台湾外交部官员私下称"很受困扰"。

过去在台的国民政府，实施浓厚的反共教育，因此不论老中青，对共产党，确实有反抗因素。宣扬共产主义则是"通匪叛国"行径，最重可直接枪决。

在1987年台湾当局解除戒严令后，宣扬共产主义、挥舞五星旗已经不会是罪过。这几年来，也有几组宣扬统一的"红色政党"成立。但当天的抗议现场，还是有不少行人侧目，露出一股不自在感。

台湾总统府发言人将此称为民主社会多元的表现，但在外交部对面的抗议县城，高分贝音量让许多外交部办公员不胜其扰，甚至一度想要请台北市环保局来关切，是否有超过法定音量。

有外交部官员就表示，可以理解他们透过合法程序申请，但要理解也要相互尊重，他苦笑说："只能说台湾真的很自由民主，我们宪法保障了抗议民众的最基本人权"。