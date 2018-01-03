北京今冬蓝天频现 空气污染真的好转了？

图片版权 Getty Images Image caption 今年11月特朗普来访，北京出现蓝天

过去几年，北京的冬天总是离不开“雾霾”、“口罩”等关键词，但去年入冬以来，蓝天白云似乎成了常态。

中国环保部的数据显示，近期北京的空气质量比往年同期有大幅度的改善。

这样的转变也让许多人开始产生疑问：雾霾是如何减少的？这样的改善只是昙花一现还是能长久地持续下去？

蓝天更多了？

根据环保部的数据，去年10月至11月，北京的PM2.5浓度同比下降超过40%，11月单月数据同比下降54%。

去年11月，北京空气优良天数比例为80%，出现重度污染1天，而2016年11月，北京市优良天数比例为43.3%，出现重度污染6天，严重污染1天。

BBC中文记者翻查环保部的数据后发现，北京去年11月的PM2.5月均浓度是最近五年来同期最低。

北京市环境保护局周三（1月3日）发布微博文章称，2017年北京市PM2.5年平均浓度为每立方米58微克，完成了2013年政府定下的目标。

过去，中国政府环境数据的可信度一直遭到质疑。威尼斯福斯卡里宫大学研究员达尼埃尔·布龙巴尔（Daniele Brombal）曾指出：“官僚激励机制、相互冲突的机构目标、特殊利益和意识形态结构是中国环境监测过程中偏向的可能来源。”

并不是只有中国政府在监测北京的空气质量。美国驻华大使馆也有一个空气质量监测器，并且通过推特公布空气质量指数。

因为没有经过充分验证，这并不是官方数据，但是其2016年和2017年11月的数据显示，PM2.5浓度确有下降。

英国东安格利亚大学气候变化经济学教授关大博称，毫无疑问，北京的空气质量在过去一年有所改善。

图片版权 Greenpeace Image caption 北京市最近四年PM2.5浓度30日移动平均图

北京的居民都实实在在地感受到空气质量转好。

“去年街上都看不见人脸，今年都没什么人戴口罩，”在北京生活了五年多的研究生阳同学前两周告诉BBC中文，她走在大街上都能感受到空气带来的变化。

“之前的天气让我不想出门、不想再呆在北京继续学习生活了， 现在的天气让我忘了我在北京，”她说。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来，北京的雾霾一直遭人诟病

原因是什么？

近年来，北京的雾霾一直遭人诟病。一到秋冬季节，社交媒体都会被空气污染预警和灰蒙蒙的雾霾照片“刷屏”，满大街都是戴着口罩匆匆行走的北京市民。

北京的空气污染为何好转？专家对BBC中文指出，主要原因包括有利的气象条件以及积极的人为措施。

绿色和平气候与能源项目主任黄薇称，去年不同于往年，冷空气活动频繁，而且经常吹北风，风速高，有利于污染物的扩散。

绿色和平的研究显示，如果没有任何减排措施，仅凭气象因素去年11月和12月的PM2.5月均浓度可较上一年同期分别下降20%和40%，而这两月北京PM2.5月均浓度实际同比下降了54%和67%。

黄薇与中国环境保护组织公众与环境研究中心主任马军都认为，今年当局采取的限产、“煤改气”等严厉措施，进一步抑制了污染物的排放。

2013年，中国当局曾发布了一项大气污染防治行动计划，要求到2017年北京市PM2.5年均浓度要控制在每立方米60微克左右。

黄薇说，北京前年的数字仍然离目标较远，去年是该项计划的收官之年，所以该市及周边地区推出了非常严格的政策。

去年8月，环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，推出了许多措施，包括要求京津冀及其周边地区的钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产；整治“散乱污”企业；10 月底前，这些地区的28个城市完成以电代煤、以气代煤 300 万户以上等。

这份方案还称，在石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产 50%；水泥（含特种水泥，不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）等建材行业，采暖季全部停产。

“今年当局对于散煤的治理力度是前所未有的，前一段时间还产生了一些争议，”马军说，“但是北京及周边地区燃煤取暖大都被天然气和电力取代，这对维持空气质量十分有利。”

图片版权 Getty Images Image caption 近年来，北京一直受雾霾困扰

雾霾还会回来吗？

今后长时间的雾霾天气会否卷土重来？马军表示，无法预估以后是否仍有利于污染物扩散的气象条件，但当局的措施是可以持续的。

黄薇则担心，如果大气污染防治行动计划的目标达成，政府就不再重视防治空气污染。

去年10月，中国环保部部长李干杰曾在十九大记者招待会上说，以后几年会长期坚持这次提出的攻坚计划，“我们开展的这些专项行动，制定实施的这些措施绝不是‘运动式’，而恰恰是在探索和建立长效机制。”

可是，这些措施争议不断。在河北、陕西、山西等省份，政府推行天然气、电力代替煤炭供暖以防治大气污染，但因为“煤改气”工程延期或供应不足，许多民众受冻，大批网民在社交媒体上批评政府强推政策，不近人情。环保部随后下发特急文件，允许工程没有完工的项目或地方，继续使用燃煤取暖。

“在工业污染的防治方面还是要立足于调整产业的结构，然后去优化能源结构，”马军说。

他指，政府不能不调整产业结构，而仅仅寄希望于直接用天然气去支持华北地区的高耗能产业。

大规模的工业限产对地方经济也可能产生影响，这些严格的措施能否持续有效推行，仍然有待观察。

美国驻华大使馆去年12月的数据显示，良好的趋势仍在持续。

但是，对抗雾霾的战役仍未结束。去年12月28日，北京又发布了空气重污染蓝色预警。

伦敦国王学院环境卫生教授弗兰克·凯利（Frank Kelly）认为：“空气污染经常取决于天气情况，所以一年的污染指数较低可能只是因为天气，而不是采取缓解措施的结果。”

“因此，需要连续数年每年都出现下降，然后才能自信地说，空气质量提高了。”