英国解密“六四”镇压细节 称一万人死亡

图片版权 Getty Images Image caption 1989年６月４日，天安门广场附近的一辆装甲输送车在燃烧

英国最新解密的文档显示，"六四"事件中，中国军方杀害了至少一万人。

该数字由时任英国驻华大使阿兰·唐纳德（Alan Donald）通过一名中国国务委员的朋友获得，之后通过一条秘密的外交电缆传回英国。

在这一数字曝光前，对"六四"事件死亡人数的估计为几百至一千多不等。

1989年6月底，中国官方通报称，有两百名平民及几十名安保人员在6月4日的"反革命暴乱"镇压中死亡。

唐纳德的电报在1989年6月5日后发出，消息来源是某个正在"传递消息的人"，而这个人从"他的国务院委员密友处得知了该消息"。

图片版权 AFP Image caption 1989年5月14日，学生在天安门广场绝食抗议

这些电报储藏于伦敦的英国国家档案馆，并于今年10月解密，香港01报道了这些电报内容。

唐纳德称，他的信源一直都很可靠，并且"为人仔细，会区分事实和谣言"。

唐纳德还写道："学生获知他们有一小时的时间离开广场，但是五分钟后，装甲输送车就开始攻击学生。"

"学生们手挽着手，但是遭到了士兵的扫杀。装甲车多次碾过学生的身体，如同做'饼'一般，残骸则被推土机卷走了。尸体此后被焚化，（骨灰）从下水道被冲走。"

"四名受伤的女学生祈求不要杀害她们，但此后被刺刀刺死。"

唐纳德还写道："有些国务委员认为内战就要来了"。

在军入进攻前，抗议已经持续了七周。"六四"事件是中共执政时上最大规模的抗议，目前在中国大陆仍是一个高度敏感的话题。

中国禁止任何活动认识悼念"六四"事件，并禁止任何网上关于此事的讨论。然而，每年的6月4日，世界各地的活动人士，尤其是香港和台湾，都会纪念这个日子。