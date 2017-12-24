盘点2017：定格于镜头中的两岸四地

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中共十九大10月中下旬在北京举行，大会正式将习近平最新提出的新时代中国特色社会主义思想写入党章。

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中国著名异见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波于2017年7月13日因病去世，终年61岁。几天后，刘晓波遗孀刘霞目送他的骨灰被海葬。

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2017年5月24日，台湾同志运动重要的里程碑——司法院大法官对释字第748号的判决，认为《民法》关于婚姻的规定排除了同性，这与《宪法》保障的人民婚姻自由及人民平等权相违背。这一刻被视为台湾同性婚姻合法化的历史性时刻。

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强台风天鸽8月下旬席卷澳门，导致8人死亡、150余人受伤，供电、供水与对外交通受损严重。澳门高级官员引咎辞职。

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华南台风：一只天鸽刮倒澳门 问题在哪里？

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美国总统特朗普11月首次访问中国，期间与中方签署了价值2500亿美元的经贸合作协议。

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香港“雨伞运动”学生领袖被改判监禁。香港高院上诉庭8月17日裁定黄之锋由社会服务令改判监禁六个月，周永康从缓刑改判监禁七个月，罗冠聪从社会服务令改判监禁八个月。罗冠聪2016年以23岁之龄成为香港有史以来最年轻的立法会议员。2017年7月，他因立法会宣誓风波而被法庭宣布丧失议员资格。

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林郑月娥就任新一届香港特别行政区行政长官。

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台湾著名诗人余光中逝世。

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11月下旬以来，北京开始大规模清理“低端人口”。

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