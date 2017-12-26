盘点2017：那些刷屏中港台的网络热词

中港台网友过去一年不负众望，再次创造了不少风趣幽默的网络流行语。有些热词受大众文化影响，有些则与新闻事件息息相关。“打cal”是甚么意思？“Seafood”只是指海鲜吗？BBC中文为各位介绍十个红爆两岸三地的网络流行语。

犯我中华者，虽远必诛

这是中国国产电影《战狼2》里的一句台词，也概括了这部“爱国主义”主旋律电影的主旨。2017年，《战狼2》刷新了众多记录：华语电影史上单日票房最高电影；全球票房高达56.81亿元，成为中国大陆票房最高电影……影片上映适逢中国人民解放军建军90周年，在中国大陆动掀起了一股爱国主义热潮。

这句话也成为了中国人在表达爱国情操时的一个常用句。伴随着中国国防军事力量逐渐增强，每当中国“亮剑”，不少人都会用这句话表达自己的自豪感。

图片版权 WOLF WARRIOR 2 Image caption 《战狼2》由吴京自导自演，中国票房冲破56亿人民币

一切都是刚刚开始

该句是郭文贵的标志性用语。2017年4月，中国外交部称，已要求国际刑警组织就逃美商人郭文贵一事对其成员国发出“红色通报”。

同月，郭文贵开始在推特（Twitter）和Youtube直播讲述中国大陆高官如何贪腐，涉及高官包括王岐山，孟建柱等，郭称他们为“盗国贼”。郭文贵的直播引发了中美两国高层的关注，同时也吸引了大量网友，包括国内的各大公知，在社交媒体引发了大量分享和评论。

每次直播结束后，郭文贵都会说“一切都是刚刚开始”。同时，郭文贵也喜欢分享自己的健身视频，每日问候“亲爱的推友们，你们今天健身了吗”。这些用语引发了大量网友效仿。

“打call”

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“想给XXX疯狂打call！”

今年中，这句流行语遍及中国大陆各陆交网络：“打call”并不是“打电话”的意思，而是表达支持与加油。

“打call”一词源自日本的偶像文化，原是指在演唱会时，歌迷在偶像演唱期间，整齐地吶喊打气。在中国大陆网络，这个词语因为热播网上节目《中国有嘻哈》而流行，并慢慢演化为加油的意思，在前面加上“疯狂”则可加强语气。

这个词语在中国大陆网络上极受欢迎，连官方媒体也纷纷采用：在十九大后，甚至可以在《解放军报》、央视、《人民日报》等媒体，看到“为新时代打call”、“为祖国打call”这样的表述。

Seafood

台湾佛教如来宗信徒集资四千万新台币（约880万人民币、1040万港币）购入两辆劳斯莱斯跑车，其中一辆更让创始人妙禅师父私人代步之用。不少人认为妙禅藉宗教俭财，揶揄他为Seafood（师父谐音，本意是海鲜）。

信徒其后承认向妙禅馈赠跑车一事，但把买跑车比喻为“向挚爱至敬的父亲”准备礼物，又形容妙禅是“生命的导师”、“已明心见性的佛陀”。

佛教如来宗由本名刘锦隆的妙禅于2004年成立，三十个精舍遍布全台各地，号称有信徒十万人，其中不乏政商菁英。信徒都穿紫色衣服，也有人戏称佛教如来宗是“紫衣神教”。术语“感恩师父、赞叹师父”、“业力引爆”等也成为台湾网路流行句。

保温杯

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一位摄影师去为中国著名的摇滚乐队“黑豹乐队”拍照时，看到乐队的鼓手赵明义端着保温杯喝水，引发其感慨：“不可想象啊！当年铁汉一般的男人，如今端着保温杯向我走来。”“保温杯”遂成为网络热词。

网民以“保温杯”自我标签，以自嘲的方式消解对自身“中年焦虑”。黑豹乐队是上世纪90年代的中国最被追捧的摇滚乐队，是一代人成长过程中难以磨灭的青春记忆。黑豹当年的听众，大约是75后到85后这代人，他们也和自己的偶像一样逐步跨入中年人的行列。

“薯片”与“777”

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今年三月香港特首选举，全港仅1,200名“选委”可以投票，候选人包括上届政府两名最高级的官员。

留胡子的前财政司司长曾俊华，长相酷似薯片商标，人称“薯片叔叔”，其支持者是“薯仔”或“薯粉”。前政务司司长林郑月娥，则因经常为下属的灾难政策善后，人称“奶妈”。

香港舆论认为，1,200名选委中，除了300多名“民主派”，其余均由北京控制。亲北京势力支持“奶妈”，但“薯片”团队透过公关策略，赢得广大民意支持，甚至连不少民主派支持者也被转化为“薯粉”。

“薯片”希望藉强大民意，扭转北京及其追随者的心意，但最终失败。“奶妈”当选，并获得新绰号“777”──香港民主派素以特首在“小圈子选举”所得票数称呼他们。

扎心了老铁

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“老铁”在北方方言中，解作“哥们儿”的意思，用作称呼值得信赖、亲近的朋友，有开玩笑的意味。

“扎心了”则是有东西戳到心的感觉，意旨痛心。

“扎心了老铁”伴随骂人或诉苦，有时候对像不一定是真的朋友，而是网友表达感心痛、气愤的感觉，也可以解作“说中我心底话” 。

据中国媒体报导，这句话在直播平台的弹幕一度很火，后来更把这句话制作成表情包，不过出处就难以求证。有网民说这句话火红时间不长，反映现代网络潮语的短暂性。

丧

图片版权 Weibo Image caption 葛优多年前的电视作品《我爱我家》的剧照在网络爆红

2017年中，中国大陆社交网络突然开始传播“丧文化”。人们不再追求“小确幸”，而开始强调“小确丧”。

百度百科对“丧文化”的定义是，流行于青年群体当中的带有颓废、绝望、悲观等情绪和色彩的语言、文字或图画。这种情绪的流行从2016年就已见端倪，当时表情包“葛优躺”曾一度被广泛使用，两眼无神、胡子邋遢的人物配合“什么都不想干”、“颓废到忧伤”等文字，迅速引起了许多年轻人的共鸣。

有人认为这代表内地年轻人开始“接受自己的不完美”，带有自嘲的语气，有人说这意味着他们感受到了社会的压力，感受到社会阶级固化、上升空间狭小等问题。可以肯定的是，这股情绪还在蔓延，2017年末“佛系青年”的流行就是最好的证明。

自自冉冉

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台湾总统府发布春联和红包样式，上面印着“自自冉冉、欢喜新春”，出自台湾文学家赖和诗句“自自冉冉幸福身，欢欢喜喜过新春”。

不过，台湾文学馆长廖振富在脸书发文指，“自自冉冉”语意不通，原诗应该是“自自由由”，并指“自自冉冉、欢喜新春”平仄不符对联规律。作家张大春指总统府“荒腔走板”，更写诗嘲讽。

总统府回应指，“自自冉冉”是采用赖和基金会的出版版本，但“尊重研究者的不同看法”。

“自自冉冉、欢喜新春”春联和红包并没有被回收，有民进党立法委员接受媒体采访说，相关争论反而提升春联的人气。

厉害了我的国/ 厉害了word国

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“word”在中文中跟“我的”是谐音，该词来源于“厉害了我的哥”。

至于“厉害了我的哥”的来源，有多个说法。其中一个传闻是，一名中学生军训玩手游“王者荣耀”被教官抓住，此后教官帮他把游戏玩完，教官在游戏过程中开启了大杀特杀的模式，犹如超神附体，队友纷纷表示：厉害了我的哥。后网友又将“我的”改为“word”。

2017年中共召开了十九大，大会前，包括央视、人民日报在内的各大宣传机器开足马力宣扬爱国热情，密集推出了“厉害了我的国”系列策划。十九大召开当日，关于十九大新闻的网络评论遭到了大量审查，在各个党媒微博账号下方的评论中，除了“厉害了word国”，“厉害了习大大”之外，其他评论几乎都不能显示。