圣诞到来 中国小学生却在喊“拒绝洋节”？

图片版权 ylgx.net Image caption 咸阳市杨凌高新小学，十一月曾举行“拒绝洋节 从我做起”国旗下演讲活动

又是一年圣诞节庆，全球各地均有庆祝活动，中国也不例外；然而在中国的社交网站，则在热议应否“拒绝”过圣诞节，部份小学更要求学生签名，承诺不参与圣诞活动。

共产党员应否参与具宗教背景的圣诞节庆活动，争议已经持续多年。虽然“抵制圣诞”的声音年年有，但今年来自地方政府/学校的禁令，在社交网络传得非常广。

但在网络上、校园里的气氛则有异样；网上流传来自各省市学校的“禁令”，包括湖南、河南、内蒙古等地，其中，湖南衡阳市南华大学就流出一份《关于严禁党员干部参加平安夜圣诞节聚会狂欢的通知》，学校向媒体证实了通知属实。

图片版权 hnjtgc.com Image caption 在湖南交通工程学院的官方网站，可见“不参加有任何西方背景的狂欢活动”的要求

除了学生，其他群体亦受此规限。湖南衡阳市政府日前召开记者会，发表通告，明确要求党员干部应该“让不过‘洋节’成为自觉行动，带头实施中国传统节日振兴工程”。

新闻网站《搜狐》向这些通知的发出单位求证，其中湖南衡阳市政府工作人员回应该网称，当局设立了网上、电话举报渠道，欢迎外界向当局“举报参加（平安夜圣诞节）活动的干部”。

不过，《搜狐》网的事实核实报道，目前已无法访问。

“拒绝洋节”成为了中国社交网站热议的标签，有网民发图响应，另有网民对此感到不安，反问：“中国传统文化…要靠自闭和对抗才能活下去？”

小学称将“处理”进入教堂的学生

平安夜（24日）起，大陆社交网站流传影片，显示有小学生在课室内，集体高喊“拒绝洋节，从我做起；传承文明，过中国节”，但片段来源无法证实。

然而，也有一些学校将教师教育学生，不得参与圣诞节庆活动的课堂情况，在微博上公布。有小学以安全为由，要求学生签名承诺“不参与宗教活动”，另有小学在圣诞前夕，要求教书签署“师德承诺书”，承诺“拒绝邪教、抵制腐朽文化”。

图片版权 WEIBO Image caption 河南安阳市西何坟小学以安全为名，要求学生签署不参与宗教活动的保证书

河南安阳市一间小学就在认证官方微博公布，该校全校各班均有举行班会，要求学生“向洋节日告别”。

根据该校公布的主题班会内容，教师以圣诞节容易发生踩踏、火灾为由，警告学生“圣诞期间禁止进入教堂……24、25号有老师值班，发现有学生去教堂，会处理”，并要求学生签署，承诺“坚决不参与任何形式的宗教活动”。

承诺书称，有关要求是“根据上级精神”。

另一间小学则警告学生“严禁参加”圣诞节及平安夜的活动。该校官方微博引述校长向教师发言，要求让全校学生“远离洋节”，并要教师签署师德承诺书。

翻查资料，小学宣扬“拒过洋节”的风潮并非始于本月。陕西省咸阳市一间小学，就曾于11月举行“拒绝洋节”相关活动。

“禁过圣诞”有官方指示？

一些中国媒体则在社交网站，引用了中共国务院办公厅今年一月公布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，作为呼吁民众不应过圣诞节的凭据。

该《意见》要求“振兴中国传统节日…形成新的节日习俗”，并列出春节、元宵、清明、端午等应予“振兴”的中国传统节日。

图片版权 WEIBO Image caption 安阳市石涧小学全校教师均向小学生传达了严禁过节的讯息

微信上大批公众号借此发表文章，将《意见》中没有列出的节日，列为国家要求党员“不能过的洋节”。有公众号更将圣诞节称为“耻辱节”，要求民众“勿忘国耻、拒绝洋节”，将庆祝西方节日，与中国曾被西方列强入侵的历史联系起来。

而安徽共青团的微信公众号就称，虽然没有明文规定，但“不管有规定与否，党员干部都应当主动、自觉地不过‘洋节’”。

中国官方民族主义报章《环球时报》总编缉胡锡进就出面辟谣，强调自己作为党员干部，“从没听说过”中国当局有出台圣诞禁令，并指有关消息仅来自“个别地方或机构”，部份是出自维持治安的考虑。

《中国共产党新闻网》2014年则曾刊载一篇署名评论，题为〈学校禁过圣诞节是种文化不自信〉。文章针对当年温州市教育局要求学校不要举办圣诞主题活动一事，批评这种取态是“文化洁癖”：“一味的排斥并不代表文化保护，中国作为泱泱大国，该有文化自信”。