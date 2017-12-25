图片版权 Getty Images Image caption 调查显示，有40%在泰国旅游的人表示他们已经或者计划骑大象游玩

近日，一则“中国游客在泰国扯大象尾巴致导游身亡”的新闻在社交媒体引发热议。事件发生后，国际形象一向不佳的中国游客又被推上风口浪尖，舆论一致谴责游客“没素质”，以及“没脑子的别出去旅游，不光丢自己脸，也丢国家脸”。

BBC中文记者搜索后发现，事发12月21日当日，社交媒体上流传一张微信群聊截图，有人称：“说是客人扯大象尾巴就跑了，大象怒了就追去准备整客人，领队看到了，就去救客人……被大象鼻子卷起来摔地上用脚踩死了。听其他领队说的。”

周五（12月22日)，国内媒体纷纷沿用这个说法。同日，泰国警方回应称：“目前尚未有足够证据证实大象是被人拉扯尾巴发怒的，具体事故原因仍在调查中。”

图片版权 WEIBO Image caption 央视新闻官方微博22日称“有游客擅自跑进象园拉、摸大象尾巴”，但该消息未得到证实

到底发生了什么？

12月21日，泰国芭提雅金三角水果园大象营发生一起大象伤人事件，遇害的是35岁的重庆导游何永杰，刚刚结婚三年。

据《曼谷邮报》报道，致何永杰死亡的是今年17岁的雄性大象“Plai Uthen”。象夫Au Bamrung告诉当地媒体，当时有两名外国人（具体身份未知）骑在大象背上，路过一群在等待的游客时，游客中有一个人扯了大象的尾巴，激怒了大象，大象冲进人群杀害了这名导游。

泰国社交媒体上，大部分用户站在大象一方，谴责游客不该扯大象的尾巴，也有用户表示，大象本就是性格捉摸不定的猛兽，不该被人类这样玩弄。

12月24，泰国警方在新闻发布会上表示，事发时有一名驯象师及两名游客坐在大象上，何永杰带队的旅客围着大象合影，“两名女性以及一些男游客围着大象前后跟大象拍照，大象它应该是生气了”。

警方表示，虽然没有监控视频，但何永杰确定是因为救人而亡。

芭提雅负责旅游警务的警察Piyapong Ainsarn告诉BBC泰文，芭提雅此前从未发生过大象袭击游客事件，目前，金三角水果园象区已经被责令关停7天来改善安保情况。同时，景区会在游客通道和象区之间建立一个隔离区。

Piyapong Ainsarn说，大象区老板和象夫已经被控管理疏忽致伤亡罪。

中国媒体从何永杰家属处获知，目前涉事象园和泰国保险公司已给出初步赔偿方案，由象园和保险公司各赔偿20万元人民币，共计40万元人民币。但何永杰家属未接受该方案，希望尽快知道事件发生的真相。

非营利组织称亚洲国家虐待大象

图片版权 Getty Images Image caption 2017年8月，泰国芭提雅，大象用鼻子卷住一名游客并伸到空中

2017年7月，非营利组织世界动物保护(World Animal Protection)发布的报告称，在亚洲多个国家，成千上万用于供人类娱乐的大象生活在水深火热中，生存条件“残忍、并且遭受虐待”。

随着泰国旅游业的发展，过去五年，泰国抓捕并驯养、用于旅游业供人类娱乐的大象数量上升了三分之一。调查显示，这些大象在供人娱乐时都被套上铁质或木质的鞍，同时还被两三米长的铁链拴住。

非洲和亚洲都有大量哺乳动物被用于旅游业牟利。在非洲，非洲象基本都在自然保护区随意游走，但在亚洲国家，大象基本都是圈养的。“日夜被铁链拴住，吃得糟糕，缺乏营养，并且没有机会跟其他大象社交”。

报告称，泰国借助大象在旅游业获得的收入已经上涨了30%。大象会在马戏团演出，也供游客骑行。调查显示，有40%在泰国旅游的人表示他们已经或者计划骑大象游玩。

近年泰国大象致人伤亡事件