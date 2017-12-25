26年前的今天：苏联解体 "冷战结束"

Image caption 苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫（右）后来指责叶利钦（左）违背了人民通过公投表达的意愿，即大部分苏联人不希望苏联解体。

26年前的今天，世界成立最早，规模最大，实力最强的共产主义国家成为历史。多年后习近平总结苏联亡国教训时感叹，“竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。”

1991年12月25日全世界通过电视转播看到克里姆林宫旗杆上降下了苏联镰刀斧头国旗，升起了俄罗斯的三色旗，苏联作为主权国家不复存在。当日稍早的时候苏联领导人戈尔巴乔夫辞职，将克里姆林宫及其残留的政治权力移交给俄罗斯总统叶利钦。

就在同一天（25日）当时的美国总统，前中央情报局负责人布什发表全国电视讲话，宣称冷战结束并且承认从苏联独立出来的新共和国。

在那一天之前发生的一系列重要事件决定了苏联解体。在1991年12月初，乌克兰最早举行投票支持脱离苏联独立。一周后在12月8日，叶利钦同乌克兰总统克拉夫丘克和白俄罗斯领导人舒什科维奇在白俄罗斯度假胜地别洛韦日丛林会面，3人签署《别洛韦日协议》，宣布苏联解体，成立自愿加入的独立国家联合体。

几天后在12月21日，除波罗的海3国（立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚）和格鲁吉亚外，苏联的11个加盟共和国的代表签署了阿拉木图协议，确认了《别洛韦日协议》，宣布独联体成立，苏联停止存在。

在克里姆林宫降下苏联旗帜，苏联解体成为世界性消息的第二天，各加盟共和国的苏维埃（俄语意为"代表会议"，即立法机构）以及苏联最高苏维埃承认苏联解体，并且投票中止了苏维埃本身即联盟的存在，至此苏联在法律上正式消亡。

苏联解体后，原来属于苏联一部分的俄罗斯联邦地位上升具有了主权国家资格。在12月25日这一天，俄罗斯总统叶利钦通知联合国秘书长德奎利亚尔苏联解体，俄罗斯成为苏联继承者，继承苏联在联合国席位的决定。

"竟无一人是男儿"

叶利钦要求联合国在所有协议和文件中把"苏联"换成"俄罗斯"，这样俄罗斯就能够继承苏联的联合国安理会常任理事国的席位。俄罗斯的要求并没有受到苏联其他前加盟共和国的反对。

Image caption 1991年12月25日全世界通过电视转播看到克里姆林宫旗杆上降下了苏联镰刀和锤子国旗

据戈尔巴乔夫说，叶利钦对别洛韦日会议以及要解散苏联，除掉戈尔巴乔夫的计划严格保密。戈尔巴乔夫后来指责叶利钦违背了人民通过公投表达的意愿，即大部分苏联人不希望苏联解体。

俄罗斯总统叶利钦本人1990年退出苏联共产党，并且呼吁立法禁止共产党在"克格勃"和军队中活动。在1991年7月21日，叶利钦颁布了法令禁止共产党组织在政府和其他工作场所活动。

1991年12月12日，叶利钦控制的俄罗斯联邦的最高苏维埃（议会）批准了要解散苏联的《别洛韦日协议》，并且宣布1922年苏联成立的联盟条约无效。俄罗斯联邦还命令俄罗斯代表停止在苏联部长会议中的工作，令苏联权力机关无法满足最低人数而陷入瘫痪。苏联最大的加盟共和国俄罗斯率先分离出苏联。

戈尔巴乔夫当时对叶利钦在俄罗斯联邦推行的新法令态度没有鲜明的态度，当时戈尔巴乔夫本人也急于同共产党拉开距离，不愿意站在成为批评目标的各级共产党组织一边。

图片版权 Reuters Image caption 戈尔巴乔夫与美国总统里根握手。苏联与美国关系缓和，冷战走向结束。

当时的苏共正统派公开批评戈尔巴乔夫的改革政策以及那些支持激进改革措施的人。当时戈尔巴乔夫的重要助手、负责外交的谢尔瓦德纳泽和经济顾问雅科夫洛夫积极组织新的反对派运动，计划在将来的选举中以他们的"民主改革运动"对抗共产党内的强硬派。"民主改革运动"也得到了戈尔巴乔夫和叶利钦的公开支持。

习近平在2012年12月视察广东时谈到当年苏联亡国教训时说："最后戈尔巴乔夫轻轻一句话，宣布苏联共产党解散，偌大一个党就没了。按照党员比例，苏共超过我们，但竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。"

习近平担任中国最高领导人以来一直告诫中共官员要吸取前苏联的教训，警惕政治腐败，意识形态异化和军队不忠诚。中共对苏联解体原因和教训的重视程度也显示了中国领导层对保持权力的担心。