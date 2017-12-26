图片版权 You Jingyou Image caption 吴淦的抗议方式常常是有意羞辱他的抗争对象

在2015年中“709”大抓捕事件中，被中国当局带走、拘留至今的维权活动人士吴淦（网名超级低俗屠夫），被控“煽动颠覆国家政权”等罪，被判处有期徒刑八年、剥夺政治权利五年。

在同一事件中被捕的维权律师谢阳，涉“煽动颠覆国家政权”一案亦于同日宣判，谢阳被判罪成，但因“尚未造成严重社会危害，且谢阳归案后认罪悔罪”，免于刑事处罚。

审判吴淦案的天津第二中级人民法院发表声明称，吴淦“长期利用网络散布大量言论…..炒作多起热点案事件，抹黑国家机关，攻击宪法所确立的国家制度”。

吴淦的代表律师葛永喜向BBC中文称，吴淦在判刑后当庭表示：“感谢贵党授予我这个崇高荣誉，我将不忘初心，撸起袖子加油干”。

圣诞宣判

国际特赦组织中国研究员潘嘉伟发表声明，指中国政府选择在圣诞节翌日、即外交官、记者、国际观察员与大众均不大可能作出回应的日子，就这两宗长期未被处理的案件宣判，“明显带有政治计算…极其可耻”。

“中国政府试图规避媒体与国际社会的监察，此举正好显示其深知这些虚假的审判完全站不住脚。”

潘嘉伟指出，过往维权人士胡佳被拘、异见人士（后诺贝尔和平奖得主）刘晓波被判刑，均是在圣诞节前后。

“犯罪行为积极，主观恶性深”

法院的判决声明指，吴淦“犯罪行为积极，情节恶劣，社会危害性大，主观恶性深”，因此“从严惩处”。

葛永喜说，他在宣判前一天曾与吴淦会面，吴淦心态非常好，能够接受重判的结果，但表明一定会上诉。

葛永喜指出，今次的重判相信与吴淦坚持不认罪有关：“党国认为你必须要按照他的方式认罪，才能被轻判、取保或缓刑。像吴淦这样态度坚定，一定会被重判。”但他亦称，八年超出了他们的预期。

2015年七月初，中国政府拘捕及传唤大批中国维权律师、活动人士、法律助理，合共有三百多人受影响，是为“709”大抓捕。

与多名被捕律师曾经合作的吴淦，则在同年五月因涉嫌“寻衅滋事”被拘留，至今已被关押两年多。吴淦成名于2009年的“邓玉娇案”，利用网络的传播力量，为杀死施暴者的性侵受害者邓玉娇，在网上争取关注。之后吴淦又曾参与声援多宗政治案件。

今年八月，吴淦的案件曾在天津第二中级人民法院，进行闭门审讯，法院事后发表声明称吴淦已经认识到自己的行为违反了法律。但在该次开庭之前，吴淦透过代表律师发表一份声明，强调并不为自己的所作所为后悔。

“在‘伟光正’的残暴统治下，不被‘犯罪’都不好意思…一份出自独裁专制政权的有罪判决书，是颁给民主自由战士的一座金光闪闪的奖杯。”

“酷刑虐待”

吴淦早前曾称，自己在狱中被“酷刑虐待”。

图片版权 WEIBO Image caption 谢阳（长沙中院公布图片）

而律师谢阳在被捕后，亦曾向家属为他委托的律师透露，警方对他施行限制睡眠，长期审讯，殴打，死亡威胁和其他凌辱行为。

但谢阳在之后的庭审上改口，表示没有刑讯逼供的行为，“更没有遭到酷刑”。

处理谢阳案的湖南检方在调查报告中指控，“谢阳遭遇酷刑”文章由维权律师江天勇所策划，目的是“抹黑政府，干扰司法机关办案”。

江天勇今年八月被判“煽动颠覆国家政权”罪成。

谢阳则于今日（12月26日）被判罪成，但获免于刑事处罚。审讯谢阳案的长沙中院公布称，谢阳透过在网上发表言论、炒作热点、扰乱法庭，攻击宪法确立的国家制度，行为构成煽动颠覆国家政权。

但法院指，谢阳的行为“尚未造成严重社会危害，且谢阳归案后认罪悔罪”，因此可免于刑事处罚。

“709大抓捕”部份其他被捕者情况：

2017年

王全璋 ：被关押逾两年未经审讯，律师、家属不得会见

：被关押逾两年未经审讯，律师、家属不得会见 江天勇 ：“煽动颠覆国家政权”，判刑两年

：“煽动颠覆国家政权”，判刑两年 李和平 ：“颠覆国家政权”，判刑三年、缓刑四年

：“颠覆国家政权”，判刑三年、缓刑四年 谢燕益：“煽动颠覆国家政权”，取保

2016年